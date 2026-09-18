“Brujería y chamamé”: se proyectó en la Casa de Entre Ríos el documental sobre Abelardo Dimotta

La Casa de Entre Ríos en Buenos Aires fue sede de la proyección de “Brujería y chamamé”, una producción audiovisual que recupera la vida y la obra del acordeonista y compositor entrerriano Abelardo Dimotta. El encuentro contó con la participación del director Mariano Beresiartu, integrantes del Movimiento De Costa a Costa y Ricardo Dimotta, nieto del músico.
La Casa de Entre Ríos en Buenos Aires fue sede de la proyección de “Brujería y chamamé”, una producción audiovisual que recupera la vida y la obra del acordeonista y compositor entrerriano Abelardo Dimotta. El encuentro contó con la participación del director Mariano Beresiartu, integrantes del Movimiento De Costa a Costa y Ricardo Dimotta, nieto del músico.
La actividad permitió acercar al público la historia de uno de los referentes fundamentales del chamamé del Litoral, a través de un documental que reconstruye su trayectoria artística y su contribución al desarrollo del género.
Producida por el Movimiento De Costa a Costa, con dirección y realización de Mariano Beresiartu, la película es el resultado de más de una década de investigación, producción y rodaje. A través de imágenes de archivo, música y testimonios, recorre distintos momentos de la vida del compositor y recupera su vínculo con el territorio entrerriano.
Gran parte del documental fue filmado en la Estancia La Isabel, en Villaguay, un lugar estrechamente ligado a la historia de Dimotta. La producción incluye además registros realizados en Oro Verde, Paraná, Buenos Aires y París.
La película reúne testimonios de referentes como Raúl Barboza y Antonio Tarragó Ros, junto con el de Ricardo Dimotta y músicos entrerrianos que conocieron y compartieron escenarios con el compositor. La narración cuenta con la voz en off de Blanca Rebori.
“Brujería y chamamé” forma parte del trabajo de investigación y difusión que el Movimiento De Costa a Costa viene desarrollando sobre la figura del artista. En 2021, la producción obtuvo el Premio FICER en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos.
“Desde la Casa de Entre Ríos buscamos generar espacios para difundir las expresiones culturales de nuestra provincia y acercarlas a nuevos públicos. Este documental nos permite recuperar la historia de Abelardo Dimotta y poner en valor su legado como parte de nuestra identidad musical”, destacó José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires.
La proyección se realizó en el marco de las actividades de promoción cultural de la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, que busca difundir las expresiones artísticas de la provincia y generar espacios de encuentro en torno a su patrimonio cultural.
Este sábado llega una nueva edición de PUNTO DE INFLEXIÓN, el espacio donde la información se encuentra con el análisis, las preguntas y los protagonistas.
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Axel Kicillof sorprendió durante una recorrida por la ciudad al detenerse frente a varios pozos y baches para intentar repararlos él mismo. Con pala, herramientas y mucha voluntad, el gobernador habría decidido dejar por un rato los discursos y acercarse directamente a uno de los problemas que más reclaman los vecinos: el estado de las calles.
La particular escena rápidamente generó comentarios y memes en redes sociales, donde algunos celebraron la iniciativa mientras otros se preguntaron si se trata de una nueva estrategia política para acercarse a los votantes de cara a las elecciones.
¿Será este el nuevo método de campaña? ¿O veremos a otros políticos agarrando la pala próximamente? 😂🚧
⚠️ Contenido ficticio creado con fines de entretenimiento. No representa una noticia real.
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El dirigente peronista irá a juicio por negociaciones incompatibles y aguarda por la remisión en otra causa por enriquecimiento ilícito. También está mencionado en un caso por contratos irregulares en la Legislatura. #AnalisisLitoral, #Corrupcion, #Impunidad, #Transparencia, #DineroPublico, #FondosPublicos, #JusticiaArgentina, #Politica, #EntreRios, #Argentina, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital
HOY DE UN LADO , MAÑANA DEL OTRO
Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo y creemos un Frente Nacional que convoque a otros sectores: a radicales y a sectores del PRO que no comparten nada con este gobierno.
Hay que superar las diferencias personales para construir un verdadero proyecto de unidad nacional. #AnalisisLitoral #BuenosAires #AMBA #CABA #Interior #Federalismo #Argentina #EntreRios #LitoralArgentino #Periodismo
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