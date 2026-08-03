El proyecto preliminar fue presentado hace años (2017), pero la Defensa Central de Concordia continúa sin convertirse en una realidad. En 2026, el escenario climático vuelve a colocar la discusión en primer plano: El Niño ya está presente, los organismos meteorológicos anticipan un escenario de lluvias superiores a lo normal y el Estado nacional puso en marcha mecanismos de preparación para la Cuenca del Plata. La pregunta es inevitable: ¿cuánto más habrá que esperar para que Concordia deje de discutir la obra y comience a construirla?

Hay obras que pueden esperar. Hay otras que, por las características del territorio y los antecedentes de la ciudad, deberían formar parte de una agenda de prioridades.

La Defensa Central de Concordia pertenece a esta última categoría.

El proyecto preliminar que se presentó públicamente años atrás fue concebido precisamente para proteger a sectores urbanos expuestos a las crecientes del río Uruguay. La propuesta nació de un trabajo conjunto en el que participaron profesionales vinculados al PIRNA de la UBA, CONICET, la UTN, CAFESG y otros especialistas, y contempló no solamente la construcción de una defensa contra las inundaciones sino también el manejo de las aguas pluviales que quedarían encerradas dentro del área protegida.

El problema es que aquel proyecto, que alguna vez fue presentado como una alternativa concreta para reducir el riesgo hídrico de Concordia, sigue sin transformarse en una obra terminada.

Y mientras tanto, el escenario climático de 2026 obliga a mirar nuevamente hacia el río.

El Niño ya no es una posibilidad: está presente

La discusión adquiere otra dimensión porque ya no estamos hablando simplemente de una hipótesis climática.

El Servicio Meteorológico Nacional informó en julio de 2026 que las condiciones del ENOS son consistentes con una fase cálida, El Niño, y que para el trimestre julio-agosto-septiembre existe una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno continúe.

La actualización de julio del Centro de Predicción Climática de la NOAA fue incluso más contundente: señaló que El Niño continúa fortaleciéndose, con una probabilidad del 97% de que persista hasta comienzos de la primavera de 2027.



El propio Estado argentino viene trabajando sobre este escenario.

En mayo se reunió en Santa Fe la Mesa de Alerta Temprana y Preparación para El Niño 2026, con participación de organismos nacionales y representantes de las provincias de la Cuenca del Plata, incluida Entre Ríos, para evaluar escenarios de riesgo y fortalecer la planificación frente a posibles eventos climáticos extremos.



Y en junio, la Agencia Federal de Emergencias volvió a reunir a organismos científicos y autoridades de las provincias de la región para actualizar las perspectivas climáticas e hidrológicas y analizar sus posibles impactos.

No es, entonces, una preocupación inventada.

Hay organismos científicos, meteorológicos y de emergencia mirando hacia el mismo escenario.

El problema de Concordia no es solamente la lluvia: es el río

Para una ciudad como Concordia, el riesgo no puede analizarse únicamente mirando cuánto llueve dentro del ejido urbano.

La historia de la ciudad demuestra que el comportamiento del río Uruguay, las lluvias sobre su cuenca y el funcionamiento de Salto Grande forman parte de una misma ecuación.

Y justamente por eso resulta preocupante que una obra concebida para reducir el riesgo de inundaciones continúe sin materializarse.

El proyecto preliminar establecía una cota de coronamiento de 18 metros, pero sus propios autores fueron terminantes: esa altura no significa seguridad absoluta ni riesgo cero. Incluso remarcaron que, si el río supera esa cota, debe existir un mecanismo de evacuación y un plan de contingencia permanentemente actualizado.

La advertencia era clara.

Una defensa no elimina el riesgo. Lo reduce.

Y justamente por eso resulta todavía más importante construirla y, al mismo tiempo, preparar a la población para los escenarios que puedan superar su capacidad.

Casi 4.000 personas directamente protegidas

El proyecto original calculaba que unas 3.936 personas quedarían directamente protegidas por la Traza III, es decir, habitantes ubicados por debajo de la cota 18.

Sumados a los aproximadamente 9.000 habitantes protegidos por la Defensa Sur, la construcción de la Defensa Central permitiría llevar a casi 13.000 la cantidad de personas directamente protegidas por defensas contra las crecientes.

Son números que no deberían quedar archivados en un expediente.

Son familias.

Son viviendas.

Son calles.

Son comercios.

Son escuelas, clubes, instituciones y servicios que, frente a una inundación extraordinaria, pueden quedar comprometidos.

Y el problema no termina allí.

Porque las defensas tampoco pueden ser utilizadas como argumento para seguir urbanizando indefinidamente las áreas de riesgo.

El proyecto advertía algo todavía más serio

Uno de los aspectos más importantes del anteproyecto fue probablemente el menos difundido.

Los especialistas plantearon que la ciudad debía avanzar hacia lo que denominaron “riesgo informado”: que los vecinos conozcan qué puede ocurrir, cuáles son los niveles críticos del río y qué deben hacer cuando el agua se acerca a las cotas de seguridad.

La advertencia mantiene una vigencia extraordinaria en 2026.

Porque construir una defensa sin construir simultáneamente una cultura de prevención sería repetir un error conocido.

La defensa debe ir acompañada de:

un mapa actualizado de las zonas inundables;

identificación precisa de las viviendas ubicadas debajo de las cotas críticas;

un registro actualizado de personas mayores, personas con discapacidad y familias que necesiten asistencia especial;

corredores de evacuación claramente señalizados;

centros de evacuados previamente determinados;

transporte disponible para una emergencia;

protocolos para mascotas y animales;

comunicación directa con los vecinos;

simulacros periódicos;

y un sistema de alertas que no dependa de que el agua ya haya llegado a las calles.

¿Por qué esperar a que el agua llegue?

Aquí aparece la pregunta política que Concordia debería comenzar a hacerse.

Si los organismos nacionales ya están preparando escenarios ante El Niño, si el SMN advierte sobre la continuidad del fenómeno y si las propias autoridades nacionales están hablando de posibles excesos hídricos en la Cuenca del Plata, ¿qué está haciendo Concordia para prepararse?

El Estado nacional incluso aprobó en 2026 un esquema de coordinación federal para el ENOS 2026/2027, precisamente porque las previsiones contemplan un mayor riesgo de precipitaciones por encima de los valores normales, especialmente durante la primavera y el verano.

No se trata de sembrar miedo.

Tampoco de anunciar una inundación que todavía no ocurrió.

Se trata de algo mucho más elemental:

prevenir antes de lamentar.

Y eso significa que el municipio debería informar, explicar y preparar.

No se propone evacuar hoy: se propone estar preparados

Hablar de evacuación no significa necesariamente ordenar que miles de personas abandonen sus viviendas en este momento.

Sería irresponsable plantearlo sin una alerta hidrológica concreta.

Pero sería igualmente irresponsable esperar a que el río alcance niveles críticos para recién entonces comenzar a explicar a miles de familias qué deben hacer.

La verdadera prevención consiste en que los vecinos de las zonas potencialmente afectadas sepan desde ahora si sus viviendas se encuentran dentro de un área de riesgo, qué nivel del río activa una evacuación, hacia dónde deben dirigirse y quién se ocupará de trasladarlos.

En otras palabras: una eventual evacuación debe comenzar a prepararse mucho antes de que comience la emergencia.

Y si los pronósticos estacionales anticipan un período de mayor riesgo, el momento de organizar esa preparación es antes, no cuando el agua ya está entrando por las puertas.

La Defensa Central no puede seguir siendo solamente un proyecto

El anteproyecto contemplaba una solución técnicamente compleja: terraplenes, muros de hormigón, defensas móviles, reservorios y tres estaciones de bombeo para manejar las cuencas La Rioja, Puerto y Manzores.

La cuenca del Manzores era identificada como la más importante, con una superficie de aproximadamente 580 hectáreas y una estación de bombeo proyectada con diez bombas de un metro cúbico por segundo cada una.

Es decir, no estamos hablando de una simple pared levantada frente al río.

Es una infraestructura hidráulica urbana de enorme importancia para el futuro de Concordia.

El proyecto original estimaba una inversión de 37,3 millones de dólares, calculada en aquel momento, y señalaba un período de recupero económico de aproximadamente cuatro años.

Naturalmente, ese valor no puede ser presentado en 2026 como el costo actual de construcción. Después de tantos años resulta indispensable actualizar el proyecto ejecutivo, recalcular cantidades, costos, impacto ambiental, sistemas de bombeo, materiales, expropiaciones y toda la ingeniería necesaria.

Pero justamente ahí aparece otra pregunta:

¿Dónde está esa actualización?

Traza IV de la Defensa Central – Proyecto preliminar

Una obra para proteger el presente, pero también para pensar el futuro

El debate tampoco debería limitarse a levantar defensas cada vez más altas.

Los propios especialistas que diseñaron el anteproyecto plantearon la necesidad de pensar en horizontes de varias décadas, incluyendo una eventual relocalización progresiva de sectores sometidos a riesgo y nuevas formas de urbanización que eviten seguir ocupando zonas vulnerables.

Eso significa que Concordia necesita una política hídrica de largo plazo.

No una obra aislada.

No una reacción cada vez que el río comienza a crecer.

No un operativo improvisado cuando aparecen las primeras familias con el agua dentro de sus viviendas.

Hace falta una política de Estado para el río Uruguay.

2026 debería ser el año de la decisión

Concordia ya tuvo la Navidad bajo agua de 2015.

Conoce las consecuencias de una creciente extraordinaria.

Conoce el impacto económico y social que produce una inundación.

Y también conoce, desde hace años, cuál es una de las alternativas de infraestructura que permitiría reducir sustancialmente ese riesgo.

Ahora tiene algo más: un escenario climático que obliga a dejar de mirar el problema como una posibilidad lejana.

El SMN señala que El Niño está presente y que su continuidad es altamente probable. La Nación ya puso en marcha mecanismos de coordinación para prepararse frente a los posibles efectos en la Cuenca del Plata. El INTA advierte sobre el riesgo de precipitaciones por encima de lo normal y excesos hídricos en determinadas regiones.

Mientras tanto, Concordia debería hacerse una pregunta que ya no admite demasiadas postergaciones:

¿Vamos a esperar otra gran creciente para volver a hablar de la Defensa Central?

La respuesta no debería ser otra reunión, otra presentación ni otro proyecto preliminar.

Debería ser una decisión.

Actualizar el proyecto. Conseguir el financiamiento. Licitar. Construir. Y, simultáneamente, preparar a los vecinos.

Porque una ciudad verdaderamente preparada no es aquella que espera que el río no crezca.

Es aquella que sabe qué hacer cuando el río inevitablemente crece.

Y si existe una lección que dejaron las inundaciones del pasado y las advertencias de los especialistas, es precisamente ésta:

la prevención no comienza cuando llega el agua. Comienza mucho antes.

Concordia todavía está a tiempo.

Pero el tiempo, frente al río, también es una variable de riesgo.

Redaccion : Análisis Litoral