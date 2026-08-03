La provincia participará con un espacio institucional y una agenda de rondas de negocios, presentaciones y promoción de destinos junto a municipios, entidades mixtas y prestadores. El presidente del Emturer, Jorge Satto, expondrá sobre las condiciones que posicionan a Entre Ríos para el segmento MICE.

La provincia participará con un espacio institucional y una agenda de rondas de negocios, presentaciones y promoción de destinos junto a municipios, entidades mixtas y prestadores. El presidente del Emturer, Jorge Satto, expondrá sobre las condiciones que posicionan a Entre Ríos para el segmento MICE.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) participará de una nueva edición de Meet Up Argentina, el principal encuentro de la industria de reuniones, congresos, convenciones y eventos del país, que se desarrollará miércoles y jueves en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La presencia provincial estará orientada a promocionar la oferta entrerriana para el segmento MICE, generar vínculos comerciales y fortalecer el posicionamiento del destino ante organizadores de eventos, operadores y referentes del sector.

La propuesta entrerriana reunirá al Emturer junto a los entes mixtos de Turismo de Concordia (Emcontur) y Paraná (Empartur) y sus burós de Congresos y Convenciones; las áreas de Turismo de Colón, Villa Elisa, Gualeguaychú y Federación, y el Hotel Termas de Victoria. Durante las dos jornadas, la delegación participará de las rondas de negocios y de las actividades previstas en la exposición para difundir la infraestructura, los servicios y las experiencias que ofrece la provincia para la realización de encuentros de distinta escala.

Como parte de la programación oficial, el jueves el presidente del Emturer, Jorge Satto, presentará la potencialidad de Entre Ríos en el espacio destinado a exposiciones de destinos. La disertación estará centrada en las fortalezas de la provincia para el turismo de reuniones, un segmento que contribuye a diversificar la actividad, ampliar la ocupación durante todo el año y dinamizar las economías locales a partir de la organización de congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos deportivos y corporativos.

Entre Ríos reúne condiciones competitivas para este mercado por su ubicación geográfica estratégica y conectividad con los principales centros emisores del país, la disponibilidad de centros de convenciones y salones especializados, una red de prestadores con experiencia en la organización de eventos y una oferta hotelera capaz de responder a diferentes escalas y perfiles de demanda. A ello se suma la posibilidad de complementar la actividad profesional con propuestas vinculadas al bienestar, la naturaleza, la gastronomía, el enoturismo y las experiencias que ofrecen las diez microrregiones turísticas de la provincia.

La participación en Meet Up Argentina forma parte de la estrategia de promoción que impulsa el Emturer para afianzar la presencia de Entre Ríos en los principales ámbitos de comercialización del país. El encuentro reúne cada año a destinos, burós de convenciones, organizadores profesionales de eventos, asociaciones, empresas y compradores especializados, constituyéndose en uno de los espacios de referencia para el desarrollo del turismo de reuniones en Argentina.