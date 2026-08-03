En diálogo con el programa Punto de Inflexión (Radio Rivadavia Concordia 106.1), la presidenta ejecutiva del EMCONTUR analizó la temporada de invierno, las estrategias de promoción internacional y el explosivo crecimiento del turismo de reuniones, que registró un incremento del 195 % en el primer semestre de 2026.

La subsecretaria de Turismo y presidenta ejecutiva del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), Belén Schauvinhold, brindó una entrevista radial en la que repasó la actualidad del sector, las proyecciones ante contingencias climáticas y el trabajo público-privado para posicionar a la ciudad como un polo regional de eventos y congresos.

Uno de los ejes más destacados de la charla fue el fuerte impulso que viene experimentando el turismo de eventos y convenciones, un segmento clave para romper la estacionalidad económica de la ciudad.

Según detalló la funcionaria, la progresión de los números refleja un crecimiento sostenido: mientras que en 2024 Concordia albergó 73 eventos —logrando ingresar al Top 10 nacional de AOCA (Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones)— y en 2025 trepó a 97, la primera mitad de este año mostró un salto histórico.

«En el primer semestre de 2025 tuvimos 39 eventos y en el mismo período de 2026 alcanzamos los 115. Es un crecimiento del 194,9 %, lo que demuestra que la estrategia que estamos implementando junto al Buró y la parte privada está dando excelentes frutos», subrayó Schauvinhold.

La funcionaria destacó la alta rentabilidad de este tipo de turismo: «El asistente a congresos realiza un gasto promedio cercano a los 200 mil pesos en alojamiento, gastronomía y comercios local, generando tres veces más impacto económico que el turismo convencional». En este esquema, la conectividad aérea con la empresa Humminbird y la infraestructura del Centro de Convenciones —que ya concentra el 50% de las actividades— resultan piezas clave.

Vacaciones de invierno y expansión de mercados

Al ser consultada sobre el balance de las vacaciones de invierno, la titular del EMCONTUR señaló que la ocupación en Concordia se mantuvo estable en la media nacional (entre un 53% y 60%), mostrando un comportamiento plano y sostenido a diferencia de los picos bruscos de años anteriores.

En cuanto a las estrategias de captación, Schauvinhold remarcó la importancia de no depender únicamente del mercado emisor tradicional (CABA y Provincia de Buenos Aires), saliendo a promocionar la oferta concordiense en provincias como Santa Fe, Córdoba, Misiones, Corrientes, Cuyo y el sur de Brasil, además de sostener el flujo constante de turistas uruguayos.

Turismo de naturaleza y reunión clave en Colón

Ante los pronósticos del fenómeno de «El Niño» para los próximos meses, la funcionaria anticipó que este martes participará de una cumbre de secretarios de Turismo de la costa del río Uruguay en la ciudad de Colón, junto al secretario provincial Jorge Sato, para definir un plan de contingencia y promoción conjunta.

«Entre Ríos y Concordia no son solo sol y playa. Tenemos una diversidad enorme con las tres complejas termales, la pesca deportiva del dorado —que atrae a un público internacional de alto poder adquisitivo—, nuestros viñedos con la producción vitivinícola, el Castillo San Carlos, el Complejo Salto Grande y la cercanía al Parque Nacional El Palmar», enfatizó.

Finalmente, anunció que este 5 y 6 de agosto, Concordia estará presente con un stand propio en Meet Up Buenos Aires, la feria más importante del turismo de reuniones del país, para continuar negociando la llegada de nuevos congresos e inversiones a la capital de la región de Salto Grande