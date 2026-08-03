El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que afectarán a diversos departamentos del centro-norte de la provincia de Entre Ríos durante la tarde de este lunes.

En Entre Ríos los departamentos afectados serán Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Se recomienda a la población tomar las medidas necesarias para resguardarse. No sacar la basura ni dejar elementos que puedan obstruir los desagües o el escurrimiento natural del agua; asegurar objetos sueltos en balcón, jardín o techo que puedan volarse debido a las ráfagas de viento y evitar refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caerse.