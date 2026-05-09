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La crecida del río Uruguay comienza a generar máxima preocupación en el litoral argentino ante el avance del fenómeno El Niño 2026, que podría provocar lluvias extraordinarias, tormentas severas y miles de evacuados en ciudades ribereñas durante el segundo semestre del año.

}La región del litoral argentino se encamina hacia un escenario climático de máxima tensión. Especialistas en monitoreo atmosférico y dinámica hídrica advierten que el fenómeno El Niño en desarrollo podría convertirse en uno de los cinco eventos más intensos registrados desde 1950, con un 85% de probabilidad de generar tormentas severas, lluvias extraordinarias y crecidas históricas en la cuenca del río Uruguay durante el segundo semestre del año.

Las proyecciones encendieron las alarmas en organismos de control hídrico, municipios costeros y sistemas de emergencia de toda la región, especialmente en ciudades vulnerables del litoral argentino y uruguayo, donde miles de familias podrían verse obligadas a abandonar sus hogares ante el avance del agua.

La amenaza climática que preocupa al litoral argentino

Los modelos climáticos internacionales indican que el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico ecuatorial ya comenzó a alterar el régimen de precipitaciones sobre Sudamérica. El impacto directo se sentiría entre julio, agosto y septiembre, con lluvias persistentes y acumulados excepcionales sobre las cuencas que alimentan al río Uruguay.

Los especialistas sostienen que el riesgo no debe medirse únicamente por la cantidad de lluvia caída, sino por el efecto acumulativo sobre embalses, represas y sistemas de drenaje que podrían colapsar ante semanas consecutivas de precipitaciones intensas.

En este contexto, provincias como Entre Ríos, Corrientes y sectores del sur de Brasil aparecen entre las zonas más expuestas al impacto hídrico.

Crecida del río Uruguay: el temor a evacuaciones masivas

El foco principal de preocupación se encuentra en la cuenca alta y media del río Uruguay, donde los expertos prevén un incremento sostenido de los caudales que podría derivar en desbordes extraordinarios similares —o incluso superiores— a eventos históricos recientes.

Ciudades ribereñas como Concordia, Concepción del Uruguay, Federación y otras localidades del litoral podrían enfrentar evacuaciones masivas si las lluvias se intensifican durante agosto.

Los informes preliminares señalan que miles de personas podrían quedar desplazadas temporalmente, generando presión sobre centros de evacuados, hospitales, servicios sanitarios y redes de asistencia social.

Represas bajo presión y monitoreo permanente

Otro punto crítico será la administración estratégica de las represas hidroeléctricas instaladas sobre el río Uruguay. La coordinación entre organismos binacionales y autoridades energéticas será clave para amortiguar el impacto de las crecidas y evitar un agravamiento del escenario aguas abajo.

Especialistas remarcan que la liberación controlada de caudales deberá realizarse con extrema precisión para evitar inundaciones repentinas en zonas urbanas densamente pobladas.

La experiencia de inundaciones anteriores dejó en evidencia la fragilidad de muchas ciudades costeras frente a fenómenos climáticos extremos. En varias localidades todavía persisten problemas estructurales vinculados a desagües insuficientes, urbanización desordenada y asentamientos construidos en zonas inundables.

El peor invierno climático de las últimas décadas

Aunque todavía restan semanas para el período de mayor impacto, organismos meteorológicos ya comenzaron a emitir advertencias preventivas sobre posibles tormentas severas, ráfagas intensas, actividad eléctrica extrema y precipitaciones fuera de los valores normales.

El temor crece porque los antecedentes históricos muestran que los eventos intensos de El Niño suelen provocar pérdidas millonarias en infraestructura, producción agropecuaria, rutas, viviendas y servicios esenciales.

En el litoral, donde gran parte de la actividad económica depende del comportamiento del río, la posibilidad de una crecida extraordinaria ya genera preocupación en sectores productivos, municipios y organismos de defensa civil.

Qué recomiendan los especialistas ante el posible escenario crítico

Frente a este panorama, los expertos recomiendan:

Fortalecer sistemas de alerta temprana.

Revisar protocolos de evacuación en ciudades ribereñas.

Monitorear diariamente el comportamiento de los embalses.

Preparar centros de asistencia para familias afectadas.

Coordinar acciones entre provincias, municipios y organismos nacionales.

Evitar construcciones o asentamientos temporales en zonas inundables.

Mientras las proyecciones climáticas continúan actualizándose, el litoral argentino observa con creciente preocupación un escenario que podría transformarse en una de las emergencias hídricas más delicadas de las últimas décadas.