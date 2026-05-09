DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

En una extensa entrevista con Carlos Pagni, el politólogo Andrés Malamud realizó un profundo análisis sobre el fenómeno político de Javier Milei, el cambio cultural en la Argentina y las transformaciones que atraviesa la democracia moderna.

Durante la conversación, Malamud sostuvo que Milei representa una ruptura histórica, aunque también una continuidad dentro del proceso democrático iniciado en 1983.

“Alfonsín resolvió la democracia y Milei intenta resolver la economía”

Uno de los conceptos centrales del análisis fue la idea de que la democracia argentina tuvo dos grandes desafíos desde el golpe de 1930: recuperar el sistema político y estabilizar la economía.

Según Malamud, Raúl Alfonsín cumplió la primera misión al consolidar la democracia tras la dictadura, mientras que Milei intenta completar la segunda imponiendo el equilibrio fiscal como nuevo paradigma político.

“El gran éxito de Milei, incluso antes de saber si su plan funciona o no, es haber convencido a todo el arco político de que el rumbo debe ser el equilibrio fiscal”, afirmó.

Para el analista, países vecinos como Brasil, Chile o Uruguay lograron estabilidad precisamente porque combinaron democracia con disciplina fiscal.

La rebelión del interior y el agotamiento del AMBA

Otro de los puntos destacados fue el cambio geográfico del poder político argentino.

Malamud explicó que durante décadas el sistema político giró alrededor de la relación entre la Capital Federal y el conurbano bonaerense, tanto para el peronismo como para la oposición.

Sin embargo, consideró que Milei irrumpió como representante del “interior profundo” contra la estructura tradicional del AMBA.

“La pandemia mostró que el poder estaba concentrado en tres dirigentes porteños que decidían sobre todo el país. Ahí comenzó una sublevación del interior”, sostuvo.

En esa línea, también identificó una “rebelión juvenil”, especialmente masculina, como parte del fenómeno libertario.

Redes sociales, enojo y nueva política

Malamud remarcó que Milei comprendió como pocos el funcionamiento de las redes sociales y logró transformar el enojo social en capital político.

“El primer objetivo de la comunicación política hoy es no aburrir”, explicó, comparando la capacidad disruptiva de Milei con figuras como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Volodímir Zelenski.

No obstante, aclaró que el caso argentino tiene particularidades: mientras otros líderes de derecha construyen discursos nacionalistas o antiinmigración, Milei surgió con un mensaje “globalista” basado en la libertad económica.

“Milei se volvió más pragmático y más estatista”

Uno de los tramos más filosos de la entrevista fue cuando Malamud analizó las contradicciones entre el discurso original de Milei y su ejercicio del poder.

El politólogo señaló que el Presidente terminó dependiendo de organismos internacionales, del swap chino y de acuerdos estatales para sostener su programa económico.

“El mercado no rescató a Milei; lo rescataron los Estados”, afirmó.

También mencionó como símbolo de ese cambio la defensa oficial de YPF y la permanencia de Argentina en el Acuerdo de París pese al alineamiento discursivo con Trump.

Para Malamud, el Presidente pasó de una retórica dogmática libertaria a un pragmatismo político cada vez más visible.

La gran deuda argentina: la Justicia

Otro de los ejes centrales fue el deterioro del Poder Judicial.

Malamud sostuvo que la principal falla institucional de la democracia argentina no está en el Ejecutivo ni en el Congreso, sino en la falta de credibilidad de la Justicia.

“Las propiedades se tasan en dólares y los inversores quieren tribunales de Nueva York. Nadie confía en la Justicia argentina para garantizar contratos”, señaló.

Según su mirada, esa debilidad estructural impide generar desarrollo sostenido y desalienta inversiones de largo plazo.

Democracia liberal y crisis de representación

En un tramo más filosófico, Malamud advirtió que las redes sociales están modificando la esencia de la democracia liberal moderna.

Explicó que el sistema representativo tradicional funcionaba con tiempos políticos más lentos, mientras que las redes imponen inmediatez, emocionalidad y presión constante.

“La democracia liberal fue apenas un capítulo breve en la historia de la democracia”, sostuvo.

Y agregó que el futuro probablemente avance hacia modelos “menos liberales”, donde las mayorías digitales presionen cada vez más sobre los derechos individuales y las minorías.

El vacío opositor y la crisis de la política tradicional

Consultado sobre el futuro político argentino, Malamud fue contundente al señalar que hoy “el único sujeto político novedoso es Milei”.

A su entender, ni el peronismo ni el PRO lograron comprender todavía el fenómeno tecnológico, cultural y territorial que llevó al libertario al poder.

Sobre Axel Kicillof, destacó que conserva una imagen de honestidad personal, aunque representa un modelo económico que considera anacrónico.

En contraste, describió a Milei como una mezcla inédita entre dogmatismo ideológico y pragmatismo extremo.

“Es difícil encontrar a alguien tan dogmático en el discurso y tan pragmático en la práctica”, resumió.

La influencia de Karina Milei y la dimensión personal del poder

Hacia el final, Malamud introdujo un elemento psicológico en el análisis del oficialismo: la relación entre Milei y su hermana, Karina Milei.

Según explicó, gran parte de las decisiones políticas del Presidente parecen atravesadas por esa relación de confianza absoluta y dependencia personal.

“La única lealtad total de Milei es con su hermana”, sostuvo.

Para el politólogo, ese vínculo ayuda a entender por qué algunos funcionarios sobreviven a las crisis mientras otros son desplazados rápidamente del poder.

Lo que dejó la entrevista

La conversación entre Pagni y Malamud dejó una definición fuerte sobre el presente argentino: el mileísmo ya no es solamente un fenómeno electoral, sino un cambio cultural que alteró consensos políticos, estructuras territoriales y formas de comunicación.

La gran incógnita, según el politólogo, es si ese cambio logrará transformarse en un proceso estable de desarrollo o si quedará apenas como otro experimento disruptivo dentro de la larga crisis argentina.

Por : AM

Milei Logró Imponer El Equilibrio Fiscal…

https://www.analisislitoral.com.ar/