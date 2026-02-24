DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El planteo que responsabiliza exclusivamente a Javier Milei por la no inclusión de los cítricos dulces en el acuerdo con Estados Unidos omite algo central: este protocolo está técnicamente aprobado desde 2019. No nació ayer, ni depende de una sola firma reciente. Lleva años “en el cajón”, atravesó distintos gobiernos, cambios de administración en ambos países y negociaciones inconclusas.

Entonces, antes de hablar de “traición”, conviene hablar de contexto.

Primero: competir no es traicionar. Competir es la regla del comercio internacional. Las empresas que hoy sostienen cupos exportables constantes lo hacen porque durante años aprendieron a jugar en mercados exigentes, incluso en condiciones desfavorables. Invirtieron en calidad, trazabilidad, tecnología, logística y, sobre todo, en fidelización de clientes. No improvisaron cuando el escenario cambió.

Segundo: el argumento de la “oportunidad histórica perdida” parte de una verdad incompleta. Es cierto que el mercado norteamericano es atractivo y que 20.000 toneladas adicionales podrían haber significado oxígeno para el sector. Pero también es cierto que ningún mercado externo es una garantía automática de rentabilidad si la estructura productiva arrastra problemas de competitividad, costos internos elevados, baja escala o dependencia de decisiones estatales.

Tercero: se menciona la falta de lobby sectorial y la “amnesia” negociadora. Allí aparece el verdadero punto. Si durante años el expediente no avanzó, si no se logró sostener presión institucional, si el sector quedó “debilitado” en representación nacional, eso no puede explicarse sólo por el actual presidente. Es una falla estructural público-privada acumulada.

Cuarto: el mundo cambió. Las políticas comerciales de Donald Trump endurecieron el escenario global. Las tensiones comerciales, la defensa de productores locales en EE.UU. y la volatilidad política argentina no ayudaron. Pretender que un acuerdo bilateral complejo se resuelve con voluntad declamativa es desconocer cómo funciona la diplomacia comercial.

Ahora bien, el punto más incómodo es este: durante años muchos productores apostaron al mercado interno saturado, a la inercia productiva y a un esquema donde el Estado funcionaba como amortiguador permanente. Algunos hicieron los deberes. Otros no. Algunos integraron cadena, innovaron y diversificaron. Otros dejaron la quinta a la buena de Dios.

Competir no es un castigo ideológico. Es una condición del mercado global. Y en ese mundo sobreviven quienes invierten, se adaptan y gestionan con previsión.

Decir que “Milei obliga a competir” como si eso fuera una anomalía es, en el fondo, reconocer que durante demasiado tiempo no se compitió en serio.

Los medios pueden dramatizar. Pueden titular con épica agria. Pero la realidad es más compleja:

– El protocolo existe desde 2019.

– Hubo años para empujarlo.

– La representación sectorial reconoce debilidad propia.

– El problema de competitividad es estructural.

Bienvenidos al mundo competitivo. Allí no alcanza con tener razón técnica ni con esperar la firma salvadora. Sobreviven quienes hacen los deberes antes de que llegue la oportunidad.

La discusión no debería ser quién “traicionó”, sino por qué durante tantos años no se consolidó una estrategia exportadora sólida que no dependiera de una sola ventana diplomática.

Porque cuando la competitividad es real, los mercados se abren… o se buscan otros.

Por Alejandro Monzon

