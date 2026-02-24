DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Cómo quedan los salarios categoría por categoría, y de cuánto será el bono según la carga horaria de las trabajadoras

El Gobierno y los representantes sindicales y empleadores del sector acordaron este martes un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas. En el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), se definió una suba del 1,5% para febrero y el pago de un bono extraordinario de hasta $20.000, según la carga horaria semanal.

El encuentro se realizó en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, luego de que la convocatoria fuera oficializada a través de la Resolución 1/2026 publicada en el Boletín Oficial.

El aumento

Incremento del 1,5% en febrero y de 1,5% para marzo, aplicable sobre los salarios vigentes.

Bono extraordinario de hasta $20.000, que se pagará según la carga horaria y tanto en febrero como en marzo será de: $ 8.000 para quienes trabajen hasta 12 horas semanales.

Entre 12 horas y 16 horas, será de hasta $ 11.500. Y de $ 20.000 para quienes superen las 16 horas semanales.

Cómo quedan los salarios de febrero 2026

Primera categoría (supervisor/a): $ 3.953,99 por hora y $ 493.250,51 mensual, con retiro. Y $ 4.317,86 por hora, y $ 547.807,65 el mes para aquellas “con cama adentro”.

Segunda categoría (personal para tareas específicas): $ 3.751,59 por hora y $ 459.265,69 mensual, con retiro. Y $ 4.100,04 por hora y $ 509.632,55 por mes, sin retiro.

Categoría Tercera (Caseros/as – sin retiro): $ 3.546,66 por hora y por mes $ 448.433,64.

Categoría Cuarta (Cuidado de personas): $ 3.952,85 por hora y $ 448.433,64 mensual, con retiro. Y $ 3.546,66 por hora y $ 498.106,74 por mes para las “con cama adentro”.

Categoría Quinta (Tareas generales): $ 3.546,66 por hora y $ 404.702,97 mensual, con retiro. Y $ 3.298,88 por hora $ 448.433,64 mensual, para las “con cama adentro”.

Cómo quedan los salarios de marzo 2026

Primera categoría: $ 4.013,30 por hora y $ 500.649,26 mensual para las que cuentan con retiro, y de $ 4.382,63 por hora y de $ 556.024,76 por mes para las que salen una o dos veces a la semana.

Segunda categoría: $ 3.807,87 por hora y $ 466.154,67 mensual, con retiro. Y $ 4.161,54 por hora y $ 517.277,03 por mes, sin retiro.

Tercera categoría: $ 3.599,86 por hora y $ 455.160,14 mensual.

Categoría Cuarta: $ 4.012,14 por hora y por mes $ 455.160,14, para las sin retiro. Y $ 3.599,86 por hora y $ 505.578,34 mensual, sin retiro.

Quinta categoría: $ 3.599,86 por hora y $ 410.773,52 mensual, con retiro. Y $ 3.348,37 por hora y $ 455.160,14 mensual, sin retiro.