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Se cae el castillo de naipes de la opereta periodística que buscaba dañar la imagen de gobierno entrerriano, usando chats guionados que ni siquiera reconocen su autoría.

# EL OPERADOR DE PRENSA TOMÁS MENDEZ FUE EXPULSADO DE DIFERENTES MEDIOS PERIODÍSTICOS TRAS CONFIRMARSE QUE INVENTABA INFORMES y A FIN DE EXTORSIONAR A SUS VÍCTIMAS │ GRAN CANTIDAD DE COLEGAS CORDOBESES FIRMARON PARA ECHARLO DE SUS FUNCIONES POR “CORRUPCIÓN PERIODÍSTICA #

𝗟𝗔𝗦 “𝗙𝗨𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦” 𝗗𝗘 𝗠𝗘́𝗡𝗗𝗘𝗭

En su programa televisivo utilizó chats que supuestamente se habrían enviando entre dos narcotraficantes condenados.

“Tavi” Celis, venía realizando actividades narcos con una red criminal dentro del municipio de Paraná desde las gestiones previas gobernada por el kirchnerismo. Una vez descubierto por la PFA que por ese entonces dirigía el Crio. Gral (R) Néstor Roncaglia bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional dirigido por Patricia Bullrich, Celis, fue detenido, condenado y preso por narcotráfico Causa “Varisco” -13 años de Prisión efectiva + multa

“Griselda Bordeira (*) condenada y presa en la misma causa de narcotráfico – 5 Años de Prisión efectiva + multa.

(*) Bordeira fue expulsada de la Policia de Entre Ríos (Res Nº 141/18) luego que la Justicia Federal la declarara “culpable” por el escándalo narco en el que participó penalmente en simultáneo que ejercía funciones políticas como SubSecretaria de Seguridad municipal de Paraná.

Antes de asumir en la comuna y ligarse en connivencia con el narcotráfico a gran escala, ella ocupaba un puesto de importancia en la Dirección de Investigaciones de la Policía. #PER

Previo a las ultimas elecciones Legislativas, hicieron un intento fallido de movilización de las fuerzas policiales a fin mellar la credibilidad de la Gestión Frigerio, alentados en un entorno político partidario con las pancartas de los actuales legisladores Bahl y Michel (ambos del PJ)

𝗢𝗧𝗥𝗢 “𝗕𝗟𝗨𝗙𝗙” 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗛𝗔𝗕𝗜𝗧𝗨𝗔𝗟 𝗙𝗔𝗡𝗙𝗔𝗥𝗥𝗢𝗡𝗔𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗘́𝗡𝗗𝗘𝗭 𝗦𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗛𝗔𝗖𝗘 𝗘𝗡 𝗦𝗨 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗜𝗔 𝗙𝗔𝗟𝗔𝗖𝗜𝗔

Luego de las Cartas Documento enviadas por el ministro de Seguridad y Justicia, Dr. Néstor Roncaglia, el defensor de Daniel “Tavi” Celis, Augusto Lafferriere, aseguró que su cliente desconoce el contenido de los informes televisivos en canales porteños, donde le endilgaron mensajes de texto y un audio que involucraban al gobernador Rogelio Frigerioy y al propio Roncaglia en el narcotráfico. Asimismo, el abogado, en la entrevista con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza) desmintió que Celis posea dispositivos móviles en la celda de máxima seguridad donde estaba alojado para realizar tales declaraciones.

Daniel Celis, quien se encuentra cumpliendo una condena en la Unidad Penal Nº 1 (UP1) de Paraná y esta semana será trasladado a la Unidad Penal Nº 8 (UP8) de Federal, responderá de manera negativa a la carta documento enviada por el Ministro de Seguridad de Entre Ríos. El funcionario provincial envió la intimación tras la difusión de un informe televisivo que lo vincula con el narcotráfico, basándose en supuestos audios y mensajes atribuidos a Celis.

𝗜𝗡𝗧𝗜𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗣𝗢𝗥 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗙𝗔𝗟𝗦𝗔 𝗗𝗜𝗙𝗨𝗡𝗗𝗜𝗗𝗔

Cabe recordar, tal como informó ANÁLISIS, que Roncaglia envió el pasado Martes seis (6) Cartas Documento a empresas y personas involucradas en la difusión de lo que afirma que se trata de “información falsa” que lo vincula al narcotráfico, junto al gobernador Rogelio Frigerio.

Se trata de los informes publicados por el conductor televisivo Tomás Méndez, de oscuro pasado en medios de Córdoba con un similar modus operandi en informes sensacionalistas armados por el operador de prensa para provecho propio, lejos de lo meramente periodístico.

Dichos informes sobre las autoridades entrerrianas y salpicando a la ex Ministra Bullrich en los programas que conduce en Canal 9 de Buenos Aires y en Crónica TV, donde se sustenta en presuntos mensajes que envió el condenado por narcotráfico Celis, a la expolicía y exfuncionaria municipal también condenada y presa en la causa Narcomunicipio, Griselda Bordeira (expulsada de la Policía de Entre Rios) , en los cuales involucra a las autoridades provinciales en actividades delictivas.

𝗟𝗔 “𝗙𝗨𝗘𝗡𝗧𝗘” 𝗗𝗘 𝗠𝗘́𝗡𝗗𝗘𝗭 𝗡𝗜𝗘𝗚𝗔 𝗦𝗘𝗥 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗠𝗘𝗡𝗦𝗔𝗝𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗘𝗡𝗔𝗗𝗔 𝗡𝗔𝗥𝗖𝗢, 𝘆 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗗𝗢𝗥𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗜́𝗧𝗜𝗖𝗔 -𝗣𝗝- 𝗚𝗥𝗜𝗦𝗘𝗟𝗗𝗔 𝗕𝗢𝗥𝗗𝗘𝗜𝗥𝗔

En este sentido, Lafferriere confirmó que su defendido negará la autoría de los mensajes y el contenido del informe. El abogado explicó que Celis se encuentra bajo un régimen de máxima seguridad, alojado en una celda individual donde es monitoreado por cámaras las 24 horas y sometido a tres requisas diarias. “Es imposible que el señor Celis haya podido visualizar el programa periodístico al que refiere la carta documento”, señaló el letrado, destacando además que su cliente tiene prohibido el acceso a dispositivos móviles y el contacto con la prensa.

Lafferriere calificó como una “ridiculez” el plazo de 24 horas otorgado por Roncaglia para ratificar o rectificar los dichos, señalando que los protocolos de traslado y las autorizaciones judiciales del Tribunal Oral Federal hacen fácticamente imposible cumplir con tal requerimiento en ese tiempo. Asimismo, sostuvo que Celis desconoce las manifestaciones que se le atribuyen en el programa del conductor televisivo Tomás Méndez, donde supuestamente mencionaba una organización del tráfico de cocaína.

El defensor también aprovechó para desmentir cualquier tipo de beneficio o “connivencia” entre Celis y el ministro Roncaglia. Según Lafferriere, la situación de detención de Celis ha empeorado significativamente desde que realizó una denuncia previa sobre un plan contra funcionarios federales: pasó de un pabellón abierto a estar totalmente aislado. “Es falso que haya alguna connivencia para beneficiar la situación de detención de Celis”, sentenció el abogado, confirmando que ya trabaja en el borrador de la respuesta a la carta documento basándose en un manuscrito entregado por su cliente.

𝗧𝗥𝗔𝗦𝗟𝗔𝗗𝗢 𝗔 𝗟𝗔 𝗨𝗣𝟴 𝗗𝗘 𝗙𝗘𝗗𝗘𝗥𝗔𝗟 -𝗘𝗥.- 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗥𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗦𝗨 𝗛𝗜𝗝𝗢, 𝗧𝗔𝗠𝗕𝗜𝗘́𝗡 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗢 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟, 𝗖𝗢𝗡 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗡 𝗣𝗘𝗟𝗘𝗢́ 𝗗𝗜́𝗔𝗦 𝗔𝗧𝗥𝗔́𝗦

Este Lunes 13/04/2026 se conoció la resolución de la Jueza de Ejecución del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Berros, quien dispuso el traslado de Celis desde la cárcel de la capital provincial hacia la Unidad Penal N° 8 de Federal. Cabe recordar que el Tavi había sido llevado desde la cárcel de Gualeguaychú hacia la UP1 tras denunciar que el procesado por narco, Leonardo Airaldi, planeaba mandar a matar al juez federal Leandro Ríos y al fiscal general José Ignacio Candioti, y que luego otros dos presos agregaron que también incluía a Roncaglia.

Celis estuvo en una celda junto a su hijo, Teuco Celis, estos dos meses, y tras una pelea entre ambos en los últimos días se resolvió el traslado del padre al penal del norte de la provincia