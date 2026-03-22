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El reciente fallo de la Suprema Corte de Mendoza contra la distribuidora eléctrica EDEMSA volvió a poner en el centro de la escena a uno de los grupos empresarios más influyentes —y también más controvertidos— de la Argentina: el encabezado por Daniel Vila y José Luis Manzano.

La resolución judicial no sólo obliga a la empresa a pagar multas por incumplimientos en el servicio, sino que también deja al descubierto un mecanismo recurrente en la relación entre concesionarias y Estado: el intento de dilatar sanciones mediante recursos judiciales.

El fallo: un límite a la estrategia dilatoria

La Suprema Corte mendocina rechazó el recurso extraordinario presentado por EDEMSA y dejó firme la sanción aplicada por el EPRE. El punto central fue claro:

la empresa debía pagar primero y reclamar después, tal como establece el contrato de concesión.

El tribunal descartó arbitrariedad y cerró la posibilidad de escalar el caso a la Corte Suprema de la Nación, marcando un precedente relevante en la regulación de servicios públicos.

Lo que no se dice

El fallo no sólo es técnico. También expone una tensión estructural:

¿hasta qué punto los grandes grupos concesionarios cumplen efectivamente con las reglas que aceptan al momento de obtener contratos con el Estado?

En este caso, la Justicia entendió que hubo una intención de eludir una obligación básica del esquema regulatorio.

Antecedentes: política, poder y negocios

Para entender la dimensión del grupo, hay que retroceder a los años ‘90.

José Luis Manzano, figura clave del menemismo, fue ministro del Interior de Carlos Menem. Su salida del gobierno estuvo rodeada de cuestionamientos políticos y denuncias que marcaron su imagen pública desde entonces.

Tras su paso por la función pública, inició junto a Vila una expansión empresarial que coincidió con el proceso de privatizaciones y concentración económica de la época.

Del Estado a los negocios regulados

El crecimiento del grupo se apoyó en sectores altamente sensibles:

Energía eléctrica (EDEMSA, Edenor)

Gas (Metrogas)

Petróleo (Phoenix Global Resources en Vaca Muerta)

Medios (Grupo América)

Se trata de áreas donde la relación con el Estado no es accesoria, sino estructural: concesiones, regulaciones, tarifas y marcos legales definen la rentabilidad.

Medios y poder: una expansión constante

El grupo consolidó su influencia con la adquisición de América TV y una red de medios en todo el país.

Este proceso se dio en paralelo a distintas etapas políticas: desde el menemismo hasta los gobiernos más recientes, atravesando crisis como la de Crisis de 2001 en Argentina.

Una constante incómoda

A lo largo de tres décadas, el grupo logró sostener y expandir su posición independientemente del signo político de los gobiernos.

Esa continuidad abre interrogantes inevitables:

¿Se trata de capacidad empresarial… o de adaptación al poder?

¿Cuánto influye la cercanía política en negocios regulados?

¿Dónde termina la inversión privada y dónde comienza la dependencia estatal?

El presente: entre sanciones y expansión

El fallo contra EDEMSA llega en un contexto donde el grupo sigue activo en sectores estratégicos y busca nuevas oportunidades de expansión.

En paralelo, su presencia en energía, minería y medios lo ubica como un actor central en la discusión sobre poder económico en la Argentina.

Cierre: más que un fallo, una señal

La decisión de la Corte mendocina no derriba un imperio, pero sí envía una señal:

que incluso los grupos más consolidados deben ajustarse a las reglas cuando el sistema institucional decide hacerlas valer.

La pregunta de fondo

En un país donde la relación entre política y negocios ha sido históricamente difusa, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión pendiente:

¿es posible un esquema de servicios públicos transparente cuando los mismos actores atraviesan gobiernos, regulaciones y estructuras de poder durante décadas?

Medios y poder: la red de influencia del Grupo América

El crecimiento del holding encabezado por Daniel Vila y José Luis Manzano no puede entenderse sin su pata mediática.

A lo largo de los años, consolidaron una estructura que combina televisión abierta, cable, radio, gráfica y plataformas digitales, conformando uno de los conglomerados más influyentes del país.

Televisión abierta y señales nacionales

El núcleo del grupo es América TV, una de las principales señales abiertas del país.

A esto se suma A24, canal informativo con fuerte presencia en la agenda política diaria.

También operan señales temáticas como:

América Sports

América Internacional

Radio: llegada directa a la agenda política

En el ámbito radial, el grupo controla:

Radio La Red

Radio Blue

En Mendoza, su base de origen:

Radio Nihuil

Estas emisoras han sido históricamente plataformas de instalación de agenda y posicionamiento político.

Gráfica y digital

El grupo también tiene presencia en medios tradicionales y digitales:

Diario Uno (con ediciones en Mendoza y otras provincias)

(con ediciones en Mendoza y otras provincias) UNO Medios

Portales digitales asociados a sus marcas televisivas y radiales

Cable y distribución

A través de su estructura empresarial, también han tenido participación en sistemas de cable en distintas provincias, lo que les permitió controlar no sólo contenidos, sino también su distribución.

Un dato clave: lo que circula vs. lo confirmado

En el debate público suelen aparecer versiones sobre supuestas participaciones en otros grandes medios nacionales —como Telefe—.

Sin embargo, hasta el momento, esas afirmaciones no cuentan con confirmación oficial en términos de propiedad directa.

Esto no invalida el punto de fondo, pero sí obliga a distinguir entre:

estructura real de propiedad

influencia política o vínculos indirectos