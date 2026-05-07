Milei anticipó que Adorni va a presentar su declaración jurada antes del 31 de julio y afirmó: “Ni en pedo se va”

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“Lo que hizo Patricia es espoilear. Manuel tiene los números y eso no es un problema”, dijo el Presidente tras los dichos de Bullrich. El jefe de Gabinete tenía tiempo hasta esa fecha para mostrar los números

Tras las sorpresivas declaraciones de Patricia Bullrich, en las que pidió que Manuel Adorni presentara “de inmediato” su declaración jurada, Javier Milei anticipó que el jefe de Gabinete tiene pensado mostrar los números para justificar sus gastos antes de que venza el plazo establecido el 31 de julio.

“Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear. Manuel tiene los números y eso no es un problema. Está hablando para poder presentar los números antes y se terminen todas estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como Marcela Pagano”, afirmó en diálogo con LN+.

Luego, el jefe de Estado volvió a decir que todo el asunto es una campaña en su contra: “El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia, como hacen regularmente, que hacen juicios sumarísimos y condenan. Creo que ustedes no están por encima de la Constitución”.

Javier Milei abrazando a Manuel Adorni (REUTERS)

Tampoco mostró enojo con Bullrich: “No me molestó en lo más mínimo lo que dijo Patricia, es un tema que lo había hablado conmigo antes de que yo viajara”.

Y ratificó que no echará a Adorni: “Ni en pedo se va. Estoy tranquilo, Adorni es una persona honesta, una persona de bien”. “Las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”, sentenció.

En esa línea, desafió a quien quisiera pedirle que el jefe de Gabinete dé un paso al costado: “El presidente soy yo. Si a alguno no le gusta lo que decido, se lo tendrá que fumar o irse. Yo he protegido cada vez que han atacado a alguno de mis ministros con calumnias. Sabiendo que están limpios, los defendí. No voy a cambiar mi forma de proteger a mis colaboradores cuando son honestos”. En tanto, defendió de forma contundente al jefe de Gabinete: “No voy a ejecutar a una persona inocente porque le hirió el ego a los periodistas”.

Y sumó: “Yo no gobierno por la imagen, gobierno para ser el mejor gobierno de la historia argentina, cosa que estoy haciendo. El año que viene los argentinos decidirán si tienen cuatro años más de Milei o no, y no hay ningún problema. Si en el medio por hacer las cosas bien se deteriora la imagen, bueno, la vida”.

“La decisión de mantener este rumbo, que soy el único que tuvo el coraje de ponerlo en marcha, porque las ideas no se declaman, se actúa. En el 2027 los argentinos determinarán si quieren seguir abrazando las ideas de la libertad y caminar hacia ser una potencia o prefieren el modelo cavernícola para ser Cuba, no hay problema. Si la gente decide volver al fracaso, nosotros no tenemos ningún problema, nos volvemos a trabajar al sector privado”, continuó.

Durante otro tramo de la entrevista, Milei sentenció: “Estoy confiado en que las cosas de Adorni están en orden. Si viera algo que no me cierra, no tengo problema en ejecutar a nadie, mi lealtad es a mis valores morales. No hay lealtad a las personas que violenten los valores morales“. Y comentó: ”Las cosas que me presentó Manuel estaban bien, es algo inminente que las presente, tiene que ver con la cuestión judicial, soy bastante bruto en cuestiones legales”.

Javier Milei, presidente de Argentina, durante su exposición en el Milken Institute (Captura)

Por otro lado, en referencia a la situación económica, Milei aseguró que la actividad “está en pico histórico” y agregó que “de los 16 sectores que se miran, 12 se están expandiendo”. “Argentina todavía está purgando lo que pasó en la segunda mitad del año pasado, que enfrentó un ataque especulativo como nunca en la historia. Tenemos todas las expectativas de que la tasa de inflación baje en el mes de abril”, reiteró.

“Los salarios cayeron, se sintió como una frustración, la gente tiene razón, aunque igual les digo que los informales vienen ganando por goleada, pero el sector público cayó. El ajuste lo está pagando la casta, echamos 170 mil empleados públicos. Por eso aprobamos la modernización laboral”, apuntó.

Y contestó: “Hubo un salto en la tasa de inflación, lo cual es evidente. Yo lo manifesté, no fingí demencia. Está perfecto que a la gente le genere malestar. La economía no dinamiza, pero empezó a cambiar el signo en marzo y, cuando se toman los números de recaudación de abril, la actividad económica empezó a recuperarse”.

“En el agregado estamos mejor. Si miro el número de pobres, se redujo a la mitad; la indigencia a un tercio. Entiendo el malestar, pero se está recuperando el crédito, eso está inyectando capital de trabajo, los próximos números de actividad van a ser muy buenos, los salarios van a crecer, la actividad mejora, y la inflación va a caer. No me voy a enojar con la gente porque tiene razón, el primer trimestre fue complicado. Cuando vos planteas la idea de la moral como política de estado, es que si vos hacés lo que es justo, eso también es eficiente y la gente debería acompañarte. Cuando vos actuás priorizando las lógicas políticas, derivas en asignaciones ineficientes y todo te estalla en la cara. Voy a seguir haciendo las cosas que son justas”, completó.

A su vez, en relación al armado político de cara al 2027, Milei afirmó: “Equipo que gana no se cambia. LLA, con la construcción que hizo mi hermana, logró tener presencia en 24 distritos en 6 meses, cosa que nadie pudo, y ganamos en 16. Se llama división del trabajo. Porque voy a interferir, sería una irresponsabilidad de mi parte opinar sobre la gente que está trabajando en la cuestión política. En muchos lugares fuimos con el PRO”.