DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Por: Análisis Litoral

Por: Análisis Litoral

El 2026 nos encuentra en una encrucijada institucional que invita a rescatar el pensamiento de Raúl Alfonsín . Han pasado casi 40 años desde aquel histórico y tenso episodio en la Iglesia de Stella Maris en 1987. En esa oportunidad, el entonces presidente interrumpió de forma imprevista el sermón de monseñor Medina para defender, con una vehemencia que hoy parece olvidada, la honestidad de su administración. Aquel hombre de voz firme, que se levantó de un banco de iglesia para decir que la ética era el tesoro más preciado de la patria, hoy observaría con una tristeza republicana cómo el legado de la restauración se enfrenta a décadas de escándalos que han mutado de simples coimas a redes estructurales de corrupción.

Si el Dr. Alfonsín recorriera las calles de nuestras ciudades hoy, comprendería que el daño más profundo no es solamente económico; es un daño moral que ha calado en el ADN de la sociedad. Él, que creía fervientemente en que con la democracia se viene, se cura y se educa, se enfrentaría a la dura realidad de generaciones precedentes y actuales que han sido despojadas de sus expectativas de un futuro mejor. En el pensamiento de Raúl Alfonsín , el poder nunca fue un fin en sí mismo, sino una herramienta de servicio público. Al ver cómo esa herramienta fue utilizada para el enriquecimiento personal en lugar del bienestar común, seguramente diría: “No me duele el bolsillo de los argentinos, me duele el alma de los jóvenes que ya no creen que sea posible ser honesto y exitoso en esta tierra”. Esta pérdida de fe es, quizás, el mayor secuestro que ha sufrido nuestro bendito país a manos de la desidia política.

Para entender la vigencia del pensamiento de Raúl Alfonsín , debemos recordar que para él la democracia no era simplemente el acto de votar, sino un sistema dinámico de frenos y contrapesos. En 2026, el diagnóstico sería alarmante: instituciones capturadas por intereses espurios y una justicia que, a menudo, parece funcionar a dos velocidades. Vería con desolación procesos judiciales que se vuelven eternos para los poderosos, generando una sensación de impunidad que corroe el pacto social. Entendería que cada peso robado en un negociado se traduce directamente en una escuela sin techo, un hospital sin insumos o una ruta que nunca se terminó. Quizás lo que más le dolería sería la pérdida de la capacidad de asombro de la ciudadanía ante el delito, un síntoma de que la sociedad ha comenzado a normalizar lo inaceptable.

Frente a este panorama, el pensamiento de Raúl Alfonsín no buscaría profundizar la grieta ni pediría venganza ciega; pediría República. Su mensaje hoy sería un recordatorio urgente de que la democracia es un edificio frágil que se desmorona si no se alimenta diariamente con la verdad y la transparencia. No se trata de una mirada nostálgica hacia el pasado, sino de una exigencia hacia el futuro. Recuperar aquel piso mínimo de decencia que se intentó fundar en 1983 es la única forma de devolverle la dignidad a la política. La deshonra de los procedimientos que él denunció en aquel púlpito sigue siendo la mayor amenaza para nuestra libertad en este siglo veintiuno.

Hoy, en Análisis Litoral, reflexionamos sobre esta figura porque su integridad personal, incluso con los errores económicos que pudo tener su gestión, jamás fue puesta en duda por sus más férreos opositores. En este 2026 de incertidumbres, la voz de Alfonsín nos interpela desde la historia: la democracia sigue siendo la única respuesta posible, pero solo si la ética vuelve a ser su motor principal y la honestidad deja de ser una excepción para volver a ser la norma. El compromiso con la verdad debe ser el eje de cualquier proyecto que pretenda sacar al país de su estancamiento moral y económico.

Solo a través de una reconstrucción de los valores republicanos podremos honrar a quienes, como Alfonsín, entendieron que el prestigio de un gobernante reside en su capacidad de mirar a los ojos a su pueblo sin tener nada que ocultar. Ese es el verdadero desafío que enfrentamos como sociedad en el presente año.