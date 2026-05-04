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El caso de Gustavo Bordet por presunto enriquecimiento ilícito vuelve a poner en discusión el rol de la Justicia en Entre Ríos, tras los recientes allanamientos en Concordia.

La transparencia que no llega a la Justicia entrerriana

En la Argentina se le exige transparencia a la política. Se la declama, se la reclama y se la utiliza como bandera electoral. Pero hay un poder que, paradójicamente, muchas veces queda fuera de ese escrutinio: la Justicia.

Si bajamos la lupa a la provincia de Entre Ríos, el problema deja de ser abstracto y se vuelve incómodamente concreto. Aquí, las causas no siempre avanzan. Muchas parecen quedar “fondeadas” en algún archivo húmedo, esperando el paso del tiempo más que la llegada de la verdad.

Los casos emblemáticos sobran. La causa de los contratos truchos, el megajuicio que terminó con condenas a figuras como Sergio Urribarri y una larga lista de expedientes que sobreviven más por inercia que por impulso judicial configuran un patrón que la sociedad ya reconoce.

Allanamientos a Gustavo Bordet: el caso que vuelve a poner el foco

Este 4 de mayo de 2026, la Justicia ordenó allanamientos en propiedades del ex gobernador en Concordia, incluyendo su residencia en calle Urquiza, una vivienda lindera y su casa en el barrio privado Village Termal.

El procedimiento, impulsado por el fiscal José Emiliano Arias, apunta a reconstruir el patrimonio del actual diputado nacional y su entorno familiar.

La hipótesis es contundente: un incremento patrimonial desproporcionado entre 2007 y 2023, período en el que Bordet fue intendente de Concordia y luego gobernador de Entre Ríos.

La investigación incluye inmuebles, transferencias bancarias, viajes al exterior y presuntas maniobras mediante personas interpuestas. También aparecen nombres del círculo cercano, como el ex funcionario Franco Ferrari y allegados a la familia.

La falta de celeridad judicial como problema estructural

Más allá del caso puntual, el problema de fondo es otro y más profundo: la falta de celeridad en los procesos judiciales.

Cuando la Justicia tarda, expone innecesariamente a los sospechados sin resolver su situación, debilita su propia credibilidad y alimenta la sospecha de que los tiempos judiciales responden más a conveniencias políticas que a criterios técnicos.

Investigar corrupción no es sencillo. Requiere peritos capacitados, recursos económicos adecuados y una independencia real. Pero también exige decisión.

Y eso es lo que hoy está en discusión en Entre Ríos.

El rol del fiscal José Emiliano Arias en una causa clave

El fiscal Arias tiene ante sí una oportunidad concreta de demostrar que la Justicia en Concordia puede estar a la altura de las circunstancias.

No se trata únicamente de avanzar en un expediente. Se trata de establecer un precedente que rompa con años de desconfianza acumulada.

La pregunta que comienza a instalarse es inevitable: ¿se avanzará hasta las últimas consecuencias o se repetirá el esquema de investigaciones que se diluyen con el tiempo?

Lo que no se dice sobre los allanamientos

Hay elementos que generan dudas y que no pueden ser ignorados. Uno de ellos es la anticipación pública de los procedimientos.

Esto abre un interrogante básico pero contundente: ¿qué puede encontrar un allanamiento que ya fue anunciado?

A esto se suma la ausencia de referencias concretas a figuras señaladas en distintas versiones como posibles operadores clave dentro de una estructura mayor, identificados en ámbitos políticos y judiciales como “HB” y “PO”.

Si esas líneas no se investigan, el riesgo es evidente: limitar la pesquisa a un recorte menor de un entramado potencialmente mucho más amplio.

Entre Ríos frente a una deuda institucional persistente

Tal vez el problema no sea un caso aislado, ni un fiscal en particular, ni siquiera un ex gobernador.

Tal vez el problema sea un sistema donde la política construye poder, la Justicia llega tarde y la sociedad termina naturalizando esa dinámica.

En ese contexto, cada nueva causa relevante deja de ser solo un expediente judicial y pasa a ser una prueba de funcionamiento institucional.

Una oportunidad para recuperar la confianza pública

Si esta vez la Justicia decidió avanzar en serio, tiene una oportunidad concreta de demostrar idoneidad, independencia y compromiso con la responsabilidad institucional que le delegan los ciudadanos.

Pero si no lo hace, la consecuencia será aún más profunda que la falta de condenas: será la consolidación de la desconfianza.

Y en una provincia atravesada por la desigualdad y la falta de respuestas estructurales, esa desconfianza no es un dato menor.

Es, directamente, el problema.

Análisis Litoral