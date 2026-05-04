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Los allanamientos a Bordet en Concordia comenzaron este lunes por la mañana en tres propiedades del ex gobernador, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

A las 8 de la mañana de este lunes se iniciaron en Concordia los allanamientos a tres propiedades del ex gobernador Gustavo Bordet (PJ), en el marco de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Los procedimientos comenzaron en la histórica residencia del matrimonio de Bordet con la diputada provincial Mariel Ávila, en calle Urquiza 867 en el centro de la ciudad y en una casa lindera, en Salta 66. El trámite judicial alcanza también a la quinta que la pareja edificó en los últimos años, en el barrio cerrado Village Termal, en avenida Monseñor Rosch.

La casa de fin de semana de Gustavo Bordet, en el barrio cerrado Village Termal.

Las medidas fueron solicitadas por el fiscal de Concordia, José Emiliano Arias, que lleva adelante la pesquisa sobre el patrimonio del actual diputado nacional, que días atrás informó que renunciaba a la protección que le brindan los fueros parlamentarios para procedimientos de esta naturaleza.

Cabe recordar que hace dos semanas fue allanada en Paraná la casa de la hija mayor del ex gobernador, Florencia Gabriela Bordet, que no está protegida por los fueros legislativos. La vivienda está ubicada en calle Alsina en la capital provincial.

Los allanamientos tienen por objeto proceder al secuestro de documentación vinculada a cuestiones patrimoniales o comerciales, recibos de sueldo, libros contables, facturas, recibos, escrituras y boletos de compraventa, entre otros papeles. La pesquisa abarca a Bordet, a su esposa, a sus dos hijas mayores de edad, al ex secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari, y a Sonia Alejandra Romero, allegada a la familia.

Otra de las propiedades allanadas queda en calle Santa y se conecta con la de calle Urquiza.

También se procederá al secuestro de teléfonos celulares, computadoras y dispositivos informáticos y a la constatación de los inmuebles mediante fotos, videos y tareas de planimetría.

Además, se realizará una requisa personal de los individuos que se encuentren en los domicilios y también en los vehículos que estén en los lugares.

“Durante el período comprendido entre 2007 y 2023, Gustavo Eduardo Bordet, desempeñándose como intendente de Concordia y gobernador de Entre Ríos, habría incrementado desproporcionadamente su patrimonio a partir de la adquisición de bienes muebles e inmuebles”, es la hipótesis de la investigación.

La investigación pone el foco también en los viajes del matrimonio.

También se considera que “a dicho fin habrían tomado intervención como personas interpuestas Silvia Mariel Ávila, María Alejandra Lanaro (primera esposa de Bordet), y sus hijas, sin perjuicio de otras personas físicas y jurídicas a determinar”.

La calificación legal es enriquecimiento ilícito, delito establecido en el artículo 268 del Código Penal.

Los argumentos del fiscal

“Se trata de un caso de suma gravedad en tanto se investiga un delito que habría sido cometido por el ex intendente de nuestra ciudad y ex gobernador de nuestra provincia, contra el patrimonio que debía proteger”, argumentó el fiscal Arias en los pedidos correspondientes. “La información que se viene recibiendo de diversos organismos respalda la hipótesis delictiva”, agregó, según la documentación a la que accedió ANÁLISIS.

En cuanto a inversiones inmobiliarias, la investigación apunta a al menos diez inmuebles adquiridos por el matrimonio Bordet – Ávila en el período establecido y pone el foco en presuntas omisiones y subvaluaciones por parte del diputado nacional en las sucesivas declaraciones juradas que presentó.

La pesquisa también refiere a viajes no oficiales al exterior realizados por la pareja “que no serían compatibles con el nivel de ingresos familiares” y a los gastos y consumos efectuados en esos periplos.

Otro punto investigado son una serie de transferencias bancarias realizadas por el ex funcionario Ferrari y por Sonia Romero, que fue integrante de la Secretaría Privada de Bordet durante su segundo mandato para luego pasar ambos a la planta permanente de la Cámara de Senadores de la provincia.

Las propiedades allanadas

En los procedimientos en Concordia intervienen funcionarios policiales, Policía Científica y delegados juidiciales.

En 2000 Bordet compró la casa de Concordia que en la ciudad se conoce como “la residencia”, ubicada en calle Urquiza al 867. Se trata de una casona antigua de 357 metros cuadrados ubicada en pleno centro, que perteneció a los abuelos del ex gobernador.

Uno de los móviles policiales en la cuadra de la casa de Bordet (Foto: Diario Río Uruguay).

En 2007, el 10 de diciembre, mismo día de su asunción como intendente de Concordia, Bordet compró la casa en calle Salta 66. La propiedad queda a la vuelta de su casa de calle Urquiza y las viviendas se conectan por el fondo.

La de calle Salta tiene 284 metros cuadrados y fue adquirida por Bordet con un crédito del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas.

La casa de fin de semana de los Bordet está ubicada en Villa Zorraquin en el marco de un proyecto inmobiliario y turístico que comenzó a gestarse en 1996, impulsado por los hermanos Anselmi y el empresario Jorge Aguirre que fue noticia en 2018 cuando murió en un incendio de una propiedad ubicada en la zona.

En el barrio Village Termal se paga el metro cúbico de agua termal a precio del litro de nafta.

El desarrollo, denominado Village Termal, incluye la perforacion termal, tres hoteles y el exclusivo barrio privado, el primero en su tipo. Los hoteles son H20, Mayim y Amanzi, que es propiedad de la sociedad denominada Innova Turismo, que integran Horacio Bechara, Jose Ostrosky y Sofia Riquelme, esposa del exfuncionario y exdiputado provincial Pedro Báez, actualmente con prisión domiciliaria por el denominado Megajuicio, por delitos de corrupción, por el que está también condenados Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera.

Bordet compró dos lotes en el predio. Primero uno de 1.225 metros cuadrados en septiembre de 2016. Luego adquirió otro en diciembre de 2020, de 1.184 metros cuadrados. En ellos edificó una casa de dos pisos con pileta, una de las primeras que se habitaron en el complejo.

Nota de Redacción:

La escena abre más interrogantes que certezas. ¿Esta vez el fiscal irá a fondo o estaremos frente a un nuevo “ensayo simulado” destinado a entretener y calmar a las fieras? Cabe una pregunta inevitable: ¿qué puede encontrar un allanamiento previamente anunciado? Llama la atención, además, la ausencia de referencias a quienes serían señalados como principales recaudadores, identificados como “HB” y “PO”, sobre quienes no solo recaen versiones insistentes, sino también la necesidad de investigar sus cuantiosas inversiones tanto en Concordia como en el exterior. En ese contexto, la eventual capitalización atribuida a Bordet podría resultar incluso insignificante frente a una estructura de acumulación mucho más amplia y difícil de dimensionar. Si la Justicia decidió actuar en serio esta vez, tiene ante sí una oportunidad concreta de demostrar idoneidad y compromiso con la responsabilidad institucional que le delegan los ciudadanos, quienes la sostienen con sus impuestos y contribuciones.