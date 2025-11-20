BOMBAZO : Securitas, siguen apareciendo mas chats que involucran a Bordet, y a un senador electo , en una trama de coimas

Son Gustavo Bordet y Adán Bahl, de Entre Ríos.

Los directivos de la empresa procesados por pagar coimas los nombran en conversaciones que la Justicia obtuvo de sus celulares.

Una serie de chats de entre dos hermanos y empresarios procesados por pagar coimas involucró en esa trama de corrupción y relaciones políticas al ex gobernador peronista de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, y al senador nacional del PJ electo de esa provincia, Adán Bahl.

Se trata de la causa que investiga la justicia federal de San Isidro en la que la empresa de seguridad Securitas pagaba coimas para quedarse con contratos con el estado. En el caso de Entre Ríos, con Enersa, la empresa estatal eléctrica de esa provincia.

Los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, directivos de la filial argentina de Securitas, están procesados por el pago de sobornos, y en la investigación se secuestraron sus teléfonos celulares. De allí se obtuvieron más de 25 mil páginas de conversaciones entre 2016 y 2024.

El ex gobernador Gustavo Bordet Foto: Juan José García.

Según surge de los chats, los Tortul tenían fuertes vínculos con el poder político de Entre Ríos. “Le voy a encarar a Christian. Xq aumente enersa pirq bajo epe. Huntar a christian y bordet o el negro. Porque es grande li q vamos armar. Y q le den acuerdo entre el y el negro o bordet”, dicen los Tortul de manera textual en una de sus conversaciones.

“El Negro” es José Gervasio Laporte, el entonces secretario Legal y Técnico del gobierno de Bordet y Sindico de Enersa, fallecido y que en la causa judicial es clave.

“Ayer Estuvimos cn el negro. Le pedi li ascienda. Y me dijo q si. Depende de el. Y ahora le preg a bordet si ouede pinerlo de 2. Cn ginzalez parec se pudrio bastante. El negro no sabia como ahradecer. Estamos para pedir li q querramos”, hablan los hermanos en una conversación de marzo de 2017 para aumentar el contrato con Enersa. Los chats que involucran al ex gobernador Bordet

Un año después tienen otra charla en la que hablan de un 40 por ciento de sobornos: “El Negro me dijo q sinle damos el 40 saca el pago cn el ajuste. Reparte cn Bordet Julio y el. Menpidio el 50 le dije q era alevoso no x el pedido q era incobrable”

Los hermanos hacen referencia a reuniones con Bordet en la casa de Gobierno y a la necesidad de tener una relación más directa con el entonces gobernador: “Yo hablaba cn Taincho de que en vez de usar al Negro de interlocutor cn Bordet porq esta todos kos días. Ir directamente nosotros una vez cada tanto y hablar cn el. Ain correrlo al Negro. Ni que se sienta corrido. Porq en un cambio se raya se pelean y quedamos mirando el techo. Y tenemos muchos negocios en el medio”.

Esa relación se encaminó porque en 2019 los Tortul dicen “esa guita se la lleve yo a Bordet” y “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millon. Aceito para que paguen toda la factura de junio el dia q facturaron” Los chats que involucran al ex gobernador Bordet

Otra conversación de noviembre de 2019 hace referencia a cómo era el reparto de las coimas con nombres y montos. “Te paso maso en 5 numeros como quedaria los 10 palos y pico de ENERSA. Los politicos el fronting nosotros. 4000000( bordet / Negro / Gonz / Charly / Cis / Marcelo M / Aldana / Ramiro / Daniel / Vos / yo ) Participacioned en Grone . Mas 200 lucas para mi ( gastos obra social hoteles etc )”.

Más involucrados

En los chats también aparece el nombre de Bahl, electo senador nacional por Entre Ríos. En las elecciones legislativas de octubre encabezó la lista del peronismo que salió segunda. Bahl fue vicegobernador de Bordert e intendente de Paraná. Adán Bahl y Bordet

Las referencias de las conversaciones sobre Bahl son de cuando era intendente. “Viste lo del hipodromo. Mañana te cuento bien. Y vamos a tener q hacer algo. Ejemplo lotear en terrenos chicos y sacar lo que se pueda. Valoshablar cn Bahl y le decimos eso”, dicen en referencia a un negocio inmobiliario.

“Buen dia. Ayer Bahl se ofrecio apurar el tema de los Algarrobos si necesitabanos. Asi q aprovechemos la volada y aceleremos”, dicen en otro tramo.

La relación de Tortul con Bahl tenía una mayor expectativa. El dirigente se presentó como candidato a gobernador en 2023 pero perdió las elecciones. “Si gana bahl estamos PIPI CUCU !!!”, se esperanzaban los hermanos.

La reacción

En un comunicado, el ex gobernador Bordet aseguró que “no formé parte de ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y ENERSA”.

Tras afimar que “nunca” tuvo “ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tortul ni con los responsables de la empresa Securitas”, Bordet señaló que durante su gestión “no tuve intervención en la selección, contratación ni continuidad de dicho servicio, que se mantenía dentro de los procedimientos administrativos habituales de ENERSA”.

Y remarcó que “Securitas no prestó servicios ni mantuvo contratos con ningún otro organismo del Estado provincial durante mi período de gobierno”.

