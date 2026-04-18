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Este viernes por la mañana, poco después de que se supiese que la Justicia concretó un allanamiento en la residencia de una hija del exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional; el propio Gustavo Bordet se expresó a través de un comunicado.

“Intención de generar impacto mediático”

En primer término, reflexionó: “resulta especialmente llamativo que desde la propia fiscalía se haya difundido la medida cuando ni siquiera ha finalizado el allanamiento, lo que evidencia una clara intención de generar impacto mediático”.

“Este capítulo es profundamente lamentable: no aporta absolutamente nada al esclarecimiento de los hechos”, advirtió inmediatamente después y sostuvo que “llama la atención que se avance sobre la base de suposiciones arbitrarias por parte del fiscal, con el claro objetivo de dañar mi imagen y la de mi familia”.

Desmentida

Yendo a lo sustancial en términos de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el exmandatario dijo: “desmiento de manera categórica tener propiedades no declaradas, cuentas en el exterior, empresas fantasmas ni ningún tipo de estructura irregular de las que se han intentado instalar. Nunca tuve nada que ocultar”.

“Después de más de dos años de investigación, resulta preocupante la evidente animosidad con la que actúa el fiscal interviniente, impropia de su rol y totalmente alejada de la objetividad que exige la ley”, disparó en alusión al doctor José Arias.

Hubo tres definiciones más que dejó en el mismo comunicado:

1) “No me voy a prestar a maniobras que nada tienen que ver con la verdad. Este tipo de acciones no hará mella en mi conducta ni en mi compromiso”, aclaró.

2) “A lo largo de toda mi trayectoria pública siempre he estado a disposición de la Justicia, respondiendo cada requerimiento sin excepciones ni dilaciones”, recordó.

3) “Nunca evité dar explicaciones. Y no será ahora cuando cambie esa conducta. Pero la búsqueda de la verdad no puede convertirse en un espectáculo. El circo mediático y la búsqueda de escarnio público no son justicia”, reflexionó.