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Irán asegura que no está en agenda retomar las conversaciones con Estados Unidos. El gobierno iraní rechazó la posibilidad de participar en un nuevo encuentro en Islamabad.

El conflicto en Medio Oriente parecía haber entrado en una fase de “tregua diplompática” luego del anuncio del cese al fuego en el Líbano, mediado por el presidente estadounidense Donald Trump. No obstante, en la madrugada del día 50, el Ejército de dicho país denunció violaciones al pacto.

Lo que tenés que saber

Israel y Líbano: Un contacto histórico tras 34 años

El hecho más disruptivo de la jornada es la apertura del canal de comunicación entre Israel y Líbano. Tras la mediación de la administración de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, los líderes de ambos países han aceptado sentarse a negociar un alto el fuego.

Este avance ocurre tras seis semanas de incursiones israelíes en territorio libanés, justificadas por la presencia de milicias aliadas a Teherán. La posibilidad de un acuerdo en la frontera norte de Israel no solo aliviaría la crisis humanitaria en el Levante, sino que permitiría a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) concentrar sus recursos en el frente estratégico principal.

El “impasse” entre Washington y Teherán

En paralelo, la relación entre Estados Unidos e Irán transita por un sendero de “calma tensa”. Luego de las señales de desescalada en el Estrecho de Ormuz, donde el bloqueo naval estadounidense ha asfixiado las exportaciones iraníes, ambos países han extendido de facto sus contactos técnicos.

El gobierno de Pakistán sigue siendo el anfitrión de estas conversaciones, que buscan transformar la tregua de 15 días en un cese de hostilidades prolongado. No obstante, las autoridades estadounidenses han sido claras: el diálogo no implica, por ahora, el levantamiento de las sanciones ni del cerco marítimo que mantiene el barril de petróleo en torno a los 101 dólares.

El uranio: la llave que cierra —o reabre— la guerra

A pesar de los avances en los frentes periféricos (Líbano y las rutas comerciales), el nudo gordiano del conflicto sigue siendo el programa nuclear de Irán.

La postura de EE. UU.: Washington exige el “enriquecimiento cero” y el desmantelamiento de las centrífugas avanzadas como condición innegociable para la paz.

Washington exige el “enriquecimiento cero” y el desmantelamiento de las centrífugas avanzadas como condición innegociable para la paz. La defensa de Irán: El régimen insiste en su derecho al uso civil de la energía atómica y utiliza su capacidad de enriquecimiento como moneda de cambio para recuperar el control de sus aguas territoriales.

El régimen insiste en su derecho al uso civil de la energía atómica y utiliza su capacidad de enriquecimiento como moneda de cambio para recuperar el control de sus aguas territoriales. El factor OIEA: Rafael Grossi, recientemente destacado por la revista Time como uno de los líderes más influyentes de 2026, juega un papel crucial en la verificación de estos puntos, siendo el único actor con acceso técnico a las instalaciones bajo fuego.

Conflicto en Medio Oriente: día 50

18-04-2026 08:29

Sube la tensión en Ormuz: Irán asegura estar listo para enfrentar a EE.UU.

En medio de la creciente disputa por el estrecho de Ormuz, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, lanzó un mensaje directo hacia Estados Unidos al asegurar que la Armada persa “está preparada” para enfrentar y derrotar a sus fuerzas. El pronunciamiento, difundido a través de su canal de Telegram, se conoció mientras escala la tensión en la región.

Según el comunicado, la “valiente armada” iraní está lista para hacer que sus enemigos “prueben la amargura de nuevas derrotas”, en una señal de endurecimiento del discurso oficial. Khamenei, que no ha aparecido públicamente desde antes del inicio del conflicto, reaparece así en escena con una postura desafiante frente a Washington.

En paralelo, el vicecanciller Saed Khatibzadeh reforzó la posición de Teherán al sostener que Estados Unidos “no puede imponer su voluntad” en Ormuz ni mantener un bloqueo sobre Irán. Además, dejó en claro que no hay fecha definida para retomar las negociaciones y cuestionó la actitud del presidente estadounidense, al señalar que “tuitea y habla mucho”, con mensajes que calificó de contradictorios.

18-04-2026 08:26

Irán descarta una nueva ronda de diálogo con EE.UU. y crece la incertidumbre

Desde Teherán aseguran que no está en agenda retomar las conversaciones con Estados Unidos. Según la agencia semioficial Tasnim, que cita a “autoridades pertinentes”, el gobierno iraní rechazó la posibilidad de participar en un nuevo encuentro en Islamabad.

La versión surge en un contexto de creciente tensión, marcado por decisiones recientes del régimen iraní en la región. Entre ellas, la reafirmación de su control sobre el estrecho de Ormuz, luego de haber habilitado temporalmente el paso.

Desde Irán justifican esta postura en el bloqueo que Washington mantiene sobre sus puertos, lo que vuelve a tensar el escenario diplomático y complica cualquier avance en las negociaciones.

18-04-2026 08:18

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y escala la tensión con EE.UU.

La tensión en Medio Oriente vuelve a subir tras la decisión de Irán de cerrar nuevamente el estratégico estrecho de Ormuz, apenas 24 horas después de haber anunciado su reapertura. La medida responde, según Teherán, al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos, al que calificó como un acto de “piratería”.

El cierre impacta directamente en el comercio global, ya que por esta vía marítima circula cerca del 20% del petróleo que consume el mundo. En las últimas horas, imágenes satelitales mostraron que numerosos buques petroleros y cargueros cambiaron de rumbo, generando incertidumbre en los mercados y en el desarrollo de las negociaciones entre Washington y Teherán.

Mientras el expresidente estadounidense Donald Trump había anticipado avances en las conversaciones, la nueva decisión iraní agrega confusión y amenaza con revertir la reciente baja en los precios del crudo. De sostenerse el bloqueo, se espera un nuevo sacudón en los mercados internacionales cuando retomen la actividad.