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La Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires volvió a convertirse en punto de encuentro para la cultura entrerriana con la realización de la tertulia artística y literaria “Lirios Silvestres”.

La propuesta, coordinada por la artista Margarita Soto Frossard, reunió a escritores, artistas y público en una jornada atravesada por la palabra, la reflexión y el intercambio, en un clima cercano que favoreció el diálogo entre las distintas expresiones.

Uno de los momentos centrales fue la presentación del libro “Lirios de pájaros”, de la autora, junto a la poeta Edda Sartori. La actividad se integró con una muestra de pinturas al óleo, donde paisajes trabajados desde el realismo mágico aportaron una dimensión visual que acompañó el recorrido literario.

“Uno cuando llega a la Casa de Entre Ríos se siente en la provincia. Se percibe en cómo es recibido y acompañado. Agradecemos el apoyo y estos espacios de expresión cultural, que son muy importantes para los artistas entrerrianos que estamos en Buenos Aires”, expresó Margarita Soto Frossard.

La jornada incluyó además una disertación sobre el escritor entrerriano Isidoro Blaisten, a cargo de Salvador Verzi, y la participación de poetas invitados, que enriquecieron el encuentro con lecturas y miradas diversas.

En ese marco, el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas: “Estos espacios permiten que la cultura entrerriana tenga presencia activa en Buenos Aires y que nuestros artistas puedan compartir su trabajo en un ámbito abierto y cercano al público”.

Con propuestas como la tertulia artística y literaria “Lirios Silvestres”, la Casa de Entre Ríos continúa consolidándose como un espacio de referencia para la difusión cultural de la provincia en la Ciudad de Buenos Aires.