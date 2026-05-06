LLEGÓ “COOPERATIVA TV” NUEVO SERVICIO DE CONCORDIA COOPERATIVA
Ya está en funcionamiento el nuevo servicio de televisión HD a través de fibra óptica. Un producto altamente competitivo, de calidad y con precios accesibles, dirigido a abonados y no abonados a la fibra óptica de la Institución.
Con esta propuesta, Concordia Cooperativa da un paso más de la mano de la tecnología más avanzada y nuevos conceptos de televisión combinando lo tradicional con el streaming moderno
La mejor grilla de canales al mejor precio
Con una Grilla de 70 canales en Alta Definición (HD), la Cooperativa busca ofrecer una alternativa de alta calidad y precios muy competitivos frente a los servicios de televisión tradicionales.
El Fútbol y el Deporte como protagonistas:
Los usuarios podrán disfrutar de la UEFA Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la Fórmula 1 y los principales eventos internacionales incluidos en la grilla básica. Además, el servicio ofrece la posibilidad de seguir cada partido del torneo argentino con la mejor definición.
Tecnología de Vanguardia: El control en manos del usuario
- Multidispositivo: Permite la visualización en hasta 5 dispositivos en simultáneo (Smart TV, celulares, tablets o PC).
- Televisión No Lineal: Los usuarios podrán pausar el vivo, reiniciar programas que ya han comenzado y acceder a toda la programación emitida en las últimas 24 horas.
Para contratar el servicio: comunicarse por whatsapp al número 345 4 16-2826