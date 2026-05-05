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Una auditoría interna detectó irregularidades millonarias en distintas provincias y ciudades del país. Entre los puntos señalados figura Concordia, en el marco de un esquema bajo investigación.

Una auditoría realizada por el PAMI detectó un presunto esquema de fraude millonario vinculado a prestaciones oftalmológicas, que actualmente se encuentra bajo investigación. De acuerdo a lo publicado, el mecanismo involucraría facturaciones irregulares por servicios que no se habrían realizado o que presentarían inconsistencias administrativas.

En ese contexto, la ciudad de Concordia aparece mencionada dentro del entramado analizado, lo que abre interrogantes sobre el posible alcance territorial de las maniobras detectadas. Si bien no se detallaron establecimientos específicos, la inclusión de la localidad entrerriana dentro del informe llamó la atención.

Según se desprende de la auditoría, el sistema detectado consistiría en la sobrefacturación de prácticas médicas, principalmente relacionadas a estudios oftalmológicos, lo que habría generado un perjuicio económico significativo para el organismo nacional.

Un esquema bajo la lupa

La investigación se inició a partir de controles internos que permitieron advertir patrones repetitivos en la facturación de prestaciones. Estas anomalías encendieron alertas dentro del PAMI, que decidió avanzar con una auditoría más profunda para determinar el alcance real del posible fraude.

Entre los indicios detectados, se encontrarían prácticas médicas que no coincidirían con los registros clínicos de los afiliados, así como también una frecuencia inusual en determinados procedimientos. Estos elementos forman parte de la base probatoria que ahora es analizada.

El informe también sugiere que las maniobras no serían aisladas, sino que responderían a una operatoria sistemática que se replicaría en distintos puntos del país, incluyendo ciudades del interior como Concordia.

Posibles derivaciones de la investigación

A partir de los resultados preliminares, el organismo evalúa avanzar con denuncias formales y eventuales sanciones a los prestadores involucrados, en caso de confirmarse las irregularidades detectadas en la auditoría.

Asimismo, no se descarta que la investigación derive en la intervención de la justicia para determinar responsabilidades penales, dado el volumen económico que estaría comprometido en el presunto fraude.

Mientras tanto, el caso continúa en etapa de análisis, con el foco puesto en esclarecer el funcionamiento del esquema y determinar si efectivamente hubo participación de actores locales en Concordia dentro de las maniobras observadas. Fuente: Infobae