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Tras completar con éxito el histórico sobrevuelo lunar, se conoció una frase que la astronauta de la NASA pronunció mientras realizaba la misión Artemis II

días de haber regresado a la Tierra, se conoció una de las frases que Christina Koch expresó durante la misión Artemis II. “No hay nada que te prepare para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día”, afirmó mientras estaba a bordo del cohete, según consignó BBC.

La astronauta formó parte de la primera tripulación en décadas en realizar un sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna, una misión clave dentro del programa Artemis. Durante el trayecto, la nave se internó más allá de la órbita baja terrestre y permitió a sus tripulantes observar el planeta desde una perspectiva inédita para una nueva generación.

El regreso se concretó con éxito hace pocos días, tras completar todos los objetivos previstos. Además del hito técnico, la misión dejó una fuerte carga simbólica: el regreso de la exploración humana al entorno lunar y una serie de testimonios que buscan transmitir la dimensión emocional de viajar más allá de la Tierra.

El piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch tras finalizar la misión Artemis IINASA

Proceso de readaptación

La astronauta también compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde se la ve realizando ejercicios específicos tras su viaje a la luna. “Supongo que tendré que esperar un poco para volver a surfear”, escribió la ingeniera estadounidense.

Para explicar esta fase, sostuvo: “Cuando vivimos en microgravedad, los sistemas de nuestro cuerpo que han evolucionado para informar a nuestro cerebro sobre nuestros movimientos, los órganos vestibulares, no funcionan correctamente”.

En el video que compartió se la puede ver intentando caminar en línea recta con los ojos cerrados, mientras dos personas la sostienen, una actividad que le resultó difícil tras el viaje.

Christina KochDANIELLE VILLASANA – GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“¡Caminar en tándem con los ojos cerrados puede ser todo un desafío! Aprender sobre esto puede ayudarnos a mejorar el tratamiento del vértigo, las conmociones cerebrales y otras afecciones neurovestibulares en la Tierra”, subrayó la astronauta de la NASA.