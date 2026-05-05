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Por: Luis Edgardo Jakimchuk

(Colaboracion)

Alguna vez escuche: “la realidad social comúnmente lo vemos reflejado en las letras de un tema musical”. Y, es que muchas veces son cruciales para trasmitir significados, contexto y sentimientos, lo que la convierte en un espejo de lo que se vive. Me pasa con “¿Qué ves, cuando no me ves?, cuando la mentira es la verdad… el bien y el mal definen por penal”, atractiva canción de la banda de rock Dividido que, a través de su letra sugiere que lo que se percibe muchas veces, este matizado por la mentira o una verdad desfigurada.

Mientras el entronizado por fuerzas del cielo criptoestafador que supimos elegir presidente, instalo las freses: “No la ven”, y Caputo nos quiere “cagar a patadas a todos” porque no percibimos lo bien que marcha el proceso económico. La realidad muestra degradación social, la tarea destructora de un proyecto mesiánico y, su hermana Karina, un personaje oscuro a quien nadie voto, pero coordina las distintas tribus más corruptas de la historia reciente. AJUSTAR Y AFANAR, es el modus operandis. En este contexto ¿Que vemos cuando no la vemos en Concordia?

Que vemos cuando no me ves, un intendente típico personaje de época que describe bastante al mundo libertario, que muestra desde el inicio de su gestión una necesidad extrema de sentirse reconocido políticamente y una exagerada percepción de su propia importancia frente a los demás.

Un jactancioso que prometió restaurar la moral pública y, lo más relevante, darle a la gestión transparencia y eficiencia siempre unido al proyecto libertario. Pero también allí se encuentra su debilidad, por su pretensión de una gobernanza que no reconoce la importancia de participación, de consensuar. Sus propios colaboradores lo revelan, advirtiendo sobre un estilo de conducción que, se aleja cada vez más de una gestión eficiente. Justamente por lo insensato de su aplicación y lo antidemocrático de sus métodos.

Muchos sostienen que la política es la cocina del dinero público, saber cómo se gasta, es la sobremesa. El presupuesto y los actos de gobierno son un bien público colectivo, por lo tanto, es necesario analizar no solo lo que se promete hacer, sino también al final si se orientó lo prometido correctamente. Evaluar cuanto se recauda, quien la gasta y para que se gasta, son preguntas que refuerza la eficiencia y la transparencia.

Para garantizar la correcta información a la sociedad, existe la Ordenanza, 33.369 del 31-05-2007 (T.O. 2007 con las modificaciones introducidas en Ordenanzas 33.442 y 33.665), que establece como se debe informar. En la misma se fija una metodología de información sintética en principales secretarias, pero no da la posibilidad de detallar los rubros y subrubros de manera que el ciudadano conozca en profundidad la gestión financiera.La transparencia es un aspecto crucial de la información financiera. El Ejecutivo tiene la obligación de rendir cuenta de sus acciones financieras, porque es dinero que aportan los contribuyentes.

Cuando observamos la ejecución del presupuesto 2025, vemos que donde se supone que deberíamos tener conocimiento detallado de las decisiones, motivaciones y justificaciones que se toma, aparece una sigla que preocupar: S/DISC, sin discriminar. De ahí surge una referencia que no es menor, sobre el total del gasto $95.660.821.498,84 muestra que $52.327.837.802,03 son partidas “sin discriminar”. Estamos hablando que mas de la mitad del presupuesto.

Si el concordiense dimensiona el volumen económico que ejecutó el municipio, al tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación vigente al 28 de abril de 2026, el gasto total municipal 2025, equivale cerca de los USD 66,9 millones. De ese total, alrededor de USD 36,6 millones aparecen bajo partidas “sin discriminar”.

Veamos cuando se transforman en la realidad social esos números, porque suelen anticipar lo que después se observa en la calle y en esta gestión esas señales ya empiezan a aparecer.

Administración General: la gran caja de pandora. El monto informado es que del total gastado $34.431.681.073,13, ejecutaron $30.334.958.859,31, como S/DISCRIM. Debería ser explicado con claridad por el intendente que estructuras administrativas absorbieron esos fondos. Qué parte responde a decisiones concretas de su rumbo marcado, dado que la magnitud del gasto sin discriminar es muy grande sin tener explicación.

Servicios Especiales Urbanos S/DISCRIM.: $9.508.039.654,54

Bienestar Social S/DISCRIM.: $8.144.218.694,19

Cultura y Educación S/DISCRIM.: $1.747.882.243,12

Desarrollo de la Economía S/DISCRIM.: $2.592.738.350,

Son áreas muy importantes en una ciudad con problemas sociales conocidos. ¿Qué programas se financiaron? ¿Qué población fue alcanzada? ¿Qué criterios se usaron? ¿Qué resultados hubo?

En el caso de los gastos de Cultura y Educación todos están sin discriminar. Respecto a Desarrollo de la Economía, más de 2.500 millones de pesos no se discrimina. Cuál es la política de desarrollo, si hubo programas hay que explicarlo, si hubo resultados hay que medirlo.

Presupuesto Participativo. Algo que destruye la narrativa del intendente sobre la participación de los ciudadanos, se refleja en el rubro Presupuesto Oarticipativo en el año 2025. El ejecutado fue de $191.839.334,37. Frente a un gasto total municipal de $95.660.821.498,84, representa apenas el 0,20%.

O sea, de cada $100 que gastó la Municipalidad, solo 20 centavos fueron al mecanismo que permite al vecino de más de cien barrios a opinar, priorizar y controlar. Azcue debe entender que los recursos participativos, tienen destino visible y una comunidad que controla. Es el instrumento más democrático que no admite partidas sin discriminar.

No hace falta acusar, alcanza con preguntar. Que figure sin discriminar no constituye delito, malversación, no prueba desvío, no hace falta decir lo que los datos no dicen. Pero con un intendente que en cada oportunidad que tiene de dirigirse a la comunidad, busca permanentemente resaltar que lleva adelante una gestión eficiente y transparente, tiene la obligación de informar con claridad los mas de 52 mil millones de pesos bajo partidas sin discriminar, la pregunta se impone sola: ¿A qué responden esos gastos? ¿Qué efectividad tienen las asignaciones?

Estas preguntas son a las que se apela a la matemática para comprender los patrones de la inversión. La matemática es fundamental para el análisis del presupuesto, ya que permite evaluar la asignación, más cuando se realiza bajo la metodología “Base Cero”, que implica asignación de recursos en función de necesidades, sin considerar asignaciones anteriores.

El rubro Servicios no Personales se destina todos los gastos del funcionamiento del Estado. Donde se engloba el pago de las cooperativas de trabajo, pero no se segrega cuanto destina y a quienes. ¿Por qué será que no se informa? Otra cuestión de falta de transparencia es la contratación de la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A, que se encarga de manera parcial el servicio de recolección de residuos. Genera duda desde el principio, la empresa comenzó a prestar servicio ante de tener el marco normativo aprobado. Es por lo menos rara la velocidad con la que se avanzó.

De acuerdo con el ejecutivo municipal, esto permite ahorrar anualmente 3 mil millones de pesos. Es acá donde la matemática es importante para la estimación de la efectividad no solo de la asignación sino, la evaluación de la herramienta excepcional como la emergencia que utilizo el ejecutivo para contratar un servicio a un largo plazo. El intendente que habla de transparencia no actúa en consonancia, generando un efecto de retórica vacía que socava la confianza ciudadana.

El jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio sostenía que la transparencia se opone al ejercicio del poder invisible, por lo tanto, la transparencia no debería ser considerada un objetivo en sí misma, más bien como un mecanismo para prevenir actos de corrupción.

Concordia supo ser considerada como una de las ciudades más transparentes del país y la provincia, hoy la gestión Azcue tiene déficit de cumplimientos, lo demuestran los indicadores que miden el desempeño, a pesar de que su narrativa se sostiene sobre la base de eficiencia y transparencia.

“Cuando la mentira y la verdad se define por penales” Azcue dice: “Asumo que cada decisión presupuestaria debe responder a criterios de oportunidad, eficiencia y transparencia evitando gastos improductivos”.