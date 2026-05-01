DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

En la Argentina de las contradicciones permanentes, hay personajes que logran reinventarse sin dar explicaciones. Cambian de discurso, de vereda, de convicciones —si es que alguna vez las tuvieron— y aun así encuentran micrófonos abiertos, auditorios complacientes y dirigentes dispuestos a aplaudirlos.

El caso del uruguayo Rafael Michelini vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué tipo de memoria construimos cuando elegimos a quién escuchar y a quién no?

Su reciente participación en una charla sobre el Plan Cóndor en Avellaneda, junto al intendente Jorge Ferraresi y funcionarios de Derechos Humanos, no es un hecho aislado. Es, en todo caso, una postal más de una Argentina que parece haber convertido la memoria en un espacio de validación política antes que en una búsqueda honesta de verdad.

El peso del apellido y la construcción del relato

Michelini es hijo de Zelmar Michelini, una víctima emblemática del terrorismo de Estado. Ese dato —incuestionable y doloroso— le ha otorgado legitimidad en espacios vinculados a los derechos humanos.

Pero el problema no está en su historia personal. Está en cómo esa historia es utilizada.

Porque en paralelo a ese capital simbólico, distintas voces han señalado a Michelini por posiciones cambiantes, alineamientos políticos convenientes y silencios llamativos frente a determinados procesos en la región. Su figura, lejos de representar una línea coherente de pensamiento, parece adaptarse según el contexto político de turno.

Lo que no se dice

La narrativa dominante en estos espacios suele ser lineal: dictadura, víctimas, memoria, justicia. Pero rara vez se permite una mirada crítica sobre los propios voceros de esa memoria.

¿Se puede hablar del pasado sin revisar el presente de quienes lo interpretan?

¿Se puede construir autoridad moral sin rendir cuentas sobre los propios posicionamientos políticos?

En una Argentina atravesada por la grieta, ciertos discursos sobre derechos humanos se han transformado en herramientas de legitimación partidaria. Y en ese esquema, figuras extranjeras como Michelini encuentran un lugar cómodo: hablan desde el dolor heredado, pero no siempre desde la coherencia política.

Antecedentes y cuestionamientos

A lo largo de su trayectoria dentro del Frente Amplio, Michelini ha estado vinculado a distintos espacios internos, mostrando una flexibilidad que para algunos es pragmatismo y para otros oportunismo.

Incluso en Uruguay, su figura ha generado debates y críticas, especialmente por su cercanía a ciertos sectores del poder político y su rol en discusiones sensibles vinculadas a la memoria y la justicia.

No se trata de negar su historia, sino de contextualizar su presente.

Argentina: el país donde nadie paga costos

Quizás el punto más inquietante no sea Michelini, sino nosotros.

Argentina se ha convertido en un escenario donde todo es posible: donde dirigentes cambian de postura sin consecuencias, donde periodistas mutan en operadores, y donde la memoria puede ser utilizada como bandera sin revisión crítica.

Aquí no se pasan facturas. Aquí se reciclan discursos.

Y en ese ecosistema, figuras como Michelini no desentonan: encajan perfectamente.

Doble lectura

Versión oficial: una jornada de memoria, reflexión y compromiso con los derechos humanos.

una jornada de memoria, reflexión y compromiso con los derechos humanos. Lectura real: un espacio político donde se validan determinadas voces mientras se omiten sus contradicciones.

La pregunta no es qué derecho tiene un uruguayo a hablar en Argentina. Eso está fuera de discusión.

La verdadera pregunta es otra:

¿qué exigencia tiene la sociedad argentina sobre quienes hablan en su nombre?

Porque sin esa exigencia, la memoria deja de ser memoria…

y pasa a ser apenas un relato conveniente.