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Eduardo Feinmann se sostiene como el comunicador más citado por los usuarios argentinos duplicando a Jorge Rial, segundo en el ranking. El dato confirma un liderazgo individual claro dentro de una conversación que quedó atravesada por la confrontación entre el Gobierno y buena parte de la prensa.

En abril, Eduardo Feinmann siguió al frente del ranking de periodistas más influyentes en las redes sociales argentinas.

Tanto su figura como la del resto de los comunicadores más citados se caracterizan por tener una alta exposición mediática, con impacto político.

Detrás de Feinmann se ubicaron Jorge Rial, Alejandro Fantino, Luis Majul, Yanina Latorre, Jonatan Viale, Antonio Laje, Esteban Trebucq, Ari Lijalad y Ángel de Brito.

Este liderazgo de los periodistas argentinos más influyentes, sin embargo, convivió con una fuerte penalización reputacional.

Entre los diez periodistas más citados, todos registraron sentimiento negativo.

En este sentido, la visibilidad no funciona como blindaje: por el contrario, en muchos casos amplificó la exposición al rechazo, la sospecha y la crítica.

Feinmann, el periodista más citado del ecosistema digital argentino

En abril, Eduardo Feinmann siguió al frente del ranking de periodistas más influyentes en las redes sociales argentinas.

Tanto su figura como la del resto de los comunicadores más citados se caracterizan por tener una alta exposición mediática, con impacto político.

Detrás de Feinmann se ubicaron Jorge Rial, Alejandro Fantino, Luis Majul, Yanina Latorre, Jonatan Viale, Antonio Laje, Esteban Trebucq, Ari Lijalad y Ángel de Brito.

Este liderazgo de los periodistas argentinos más influyentes, sin embargo, convivió con una fuerte penalización reputacional.

Entre los diez periodistas más citados, todos registraron sentimiento negativo.

En este sentido, la visibilidad no funciona como blindaje: por el contrario, en muchos casos amplificó la exposición al rechazo, la sospecha y la crítica.

El liderazgo de Eduardo Feinmann es el dato nominal más fuerte del informe que surge del último análisis de Monitor Digital sobre los periodistas argentinos.

Con 1.792.500 menciones en el último año, el conductor de radio y televisión encabezó con amplia diferencia el ranking de comunicadores más citados por los argentinos en redes sociales.

La distancia con el segundo lugar es significativa.

Jorge Rial alcanzó 967.000 menciones, lo que lo ubica como el segundo periodista más citado, pero lejos del volumen de Feinmann.

Esta diferencia muestra que el periodista de Radio Mitre y A24 no sólo participa de la conversación: la ordena en buena medida dentro del segmento de periodistas políticos y mediáticos.

La composición del ranking combina periodistas políticos, conductores de televisión, figuras de opinión y nombres del espectáculo con fuerte intervención en debates públicos.

Pero el predominio de perfiles vinculados a la política confirma que la conversación más intensa sobre los profesionales de la comunicación de la Argentina está asociada al conflicto de poder.

El top 20 confirma una conversación concentrada en figuras de alta exposición

Al ampliar el ranking a los veinte periodistas más citados, se mantiene la misma lógica: las menciones se concentran en figuras con fuerte presencia televisiva, radial, digital o partidizada.

Después del top 10 aparecen Viviana Canosa, Luis Gasulla, Tomás Rebord, Roberto Navarro, Claudio Savoia, Pedro Rosemblat, Luis Novaresio, Gustavo Sylvestre, Hugo Alconada Mon, Fabián Waldman y Carlos Pagni, entre otros nombres.

Como señalábamos antes, Eduardo Feinmann muestra una concentración muy fuerte en lo alto de la lista de periodistas más influyentes, con un segundo pelotón mucho más abajo.

Ese lote es encabezado por Jorge Rial, Alejandro Fantino, Luis Majul, Yanina Latorre y Jonatan Viale.

Más abajo, el volumen se distribuye en figuras con niveles relevantes, pero sensiblemente menores, como Antonio Laje, Esteban Trebucq y Ari Lijalad.

Abril, potenció el liderazgo de Eduardo Feinmann

La variación interanual del porcentaje de menciones entre los diez periodistas más citados muestra otro dato importante: Feinmann alcanzó en abril de 2026 el 11,5% del total de menciones a los periodistas más influyentes, su valor más alto dentro de la serie comparada.

Esto marca una recuperación y expansión de centralidad en el mes de mayor conflicto entre Gobierno, medios de comunicación y periodistas.

Luis Majul empeoró en valores menos intensos, al igual que Ari Lijalad y Antonio Laje.

Este deterioro indica que la negatividad de abril no fue apenas un mal clima general hacia el periodismo, sino que el fenómeno impactó de lleno sobre nombres concretos, incluso sobre aquellos que venían de registros menos críticos de hace un año.

La conversación política de 2026 parece haber arrastrado a los periodistas hacia una zona de mayor exposición hostil, en un entorno digital en donde los usuarios locales someten a evaluación al mensajero, su intencionalidad y su pertenencia simbólica.

Todos contra la prensa

De acuerdo con los datos analizados por Monitor Digital, en abril de 2026 se detectaron 1.899.500 menciones sobre los periodistas en las redes sociales argentinas.

La nube de palabras más usadas permite reconstruir el encuadre general.

Los términos de mayor peso fueron Gobierno, medios, Milei, Casa Rosada, Adorni, prensa, Justicia, Rusia, espionaje, libertad y acreditados.

Esto muestra que la conversación sobre los periodistas estuvo subordinada al conflicto político entre el Gobierno de Javier Milei y el sistema mediático.

No fue una charla sobre rutinas profesionales, audiencias o transformaciones del oficio, sino, lisa y llanamente, una conversación sobre el poder y las siempre tensas relaciones que se tejen en su interior.

La nube de sentimiento profundiza esa lectura: “espionaje”, “operar”, “error”, “escándalo”, “denuncia”, “censura”, “corrupción”, “desinformación”, “basuras” y “mal” aparecen como términos destacados.

De toda la narrativa detectada y analizada, el verbo “operar” es clave.

El término no cuestiona solamente una cobertura periodística o una opinión en particular: sugiere intención política.

Es el término que transforma al periodista en actor de maniobras bajo sospecha, no en intermediario de información.

La política domina el mapa temático

La clasificación temática de la conversación en redes sociales sobre el periodismo confirma que el conflicto político fue el principal organizador de la conversación.

Más de un tercio de la conversación sobre el periodismo durante abril se organizó alrededor de la disputa política.

Luego, la presencia de Gestión y Corrupción muestra que el debate sobre los periodistas quedó mezclado con cuestionamientos a la administración pública, denuncias cruzadas, escándalos varios y hasta sospechas económicas.

La categoría Internacional, con 8,6%, junto con términos como Rusia y Estados Unidos, agrega un componente de geopolítica clave del mes que pasó, en línea con el informe internacional sobre supuestas acciones directas de intereses rusos en la Argentina para interferir en la opinión pública local en perjuicio del gobierno de Javier Milei.

Los periodistas, la profesión más observada

Además del liderazgo por nombres propios, los periodistas fueron la profesión más mencionada por los argentinos en redes sociales durante abril, con 20,9% del total entre las profesiones analizadas.

Los comunicadores duplicaron en protagonismo a jueces, trabajadores, políticos y docentes.

Este protagonismo del periodismo como profesión revela que la centralidad de la comunicación no se limita a algunas figuras; el oficio quedó instalado como una de las principales categorías de conversación pública.

Sin embargo, esa centralidad tuvo una contracara muy negativa: en el promedio anual por profesiones, los periodistas registraron -77 puntos NSR, una de las posiciones más deterioradas del mapa profesional.

Nombres fuertes, reputaciones golpeadas

Del informe de Monitor Digital sobre el periodismo en el mundo digital surge una doble dinámica.

Primero, una conversación fuertemente personalizada : Feinmann lidera con claridad, seguido por Rial, Fantino, Majul, Yanina Latorre y Viale. La discusión pública sobre el periodismo argentino se organiza alrededor de nombres propios , no sólo de medios o instituciones.

: Feinmann lidera con claridad, seguido por Rial, Fantino, Majul, Yanina Latorre y Viale. La discusión pública sobre el periodismo argentino se organiza alrededor de , no sólo de medios o instituciones. Segundo, una narrativa general profundamente adversa. Abril fue un mes de altísima visibilidad para los periodistas, pero esa exposición estuvo atravesada por sospechas, acusaciones de operaciones, espionaje, censura, corrupción y desinformación.

En definitiva, el liderazgo digital de los periodistas no fue cómodo, sino bajo fuego.

Las figuras más mencionadas conservaron poder de agenda, pero también quedaron expuestas a un deterioro reputacional intenso.

Los periodistas argentinos son protagonistas centrales de la conversación digital, pero esa centralidad se construyó más desde el conflicto que desde la confianza.