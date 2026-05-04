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En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

27/04/2026 – Puesto de Control Vial Túnel (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 16:50 horas, se logró detener la marcha de una camioneta marca Ford, modelo Ranger, color gris, la cual era conducida por un masculino de 31 años de edad, oriundo de la provincia de Santa Fe. Una vez controlada la documentación y el dominio a través del sistema DNRPA y SIFCOP, surge como novedad un pedido de secuestro vigente de fecha 04/11/2024, solicitado por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de la ciudad de Concordia. Por ello, se pone en conocimiento a la Dra. Melisa Saint Paul, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de esta ciudad, quien dispuso el formal secuestro del vehículo y la correcta identificación de su conductor, continuando la causa en trámite.

27/04/2026 – Puesto de Control Vial Bella Vista (Infracción por falta de habilitación de SENASA): En la fecha, siendo las 15:00 horas, el personal policial se constituye en Ruta Nacional N° 14, km 139,5, sentido de circulación norte-sur, logrando detener para control un vehículo marca Toyota, modelo Hilux SRX, dominio AG407LA, con acoplado de dos ejes, transportando animales. El conductor, un masculino de 44 años de edad domiciliado en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), trasladaba dos vacunos sin la correspondiente habilitación de SENASA, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente. Intervino personal de la D.G.P.D.R. de Concepción del Uruguay.

28/04/2026 – Puesto de Control Vial Túnel (Infracción a la Ley N.° 27.279 – Residuos Peligrosos): Siendo las 16:30 horas, se detuvo un camión marca Iveco, modelo Daily 70-170, conducido por un transportista oriundo de Rosario (Santa Fe). Durante el control se constató el transporte de 43 envases vacíos de agroquímicos (fitosanitarios). Se dio intervención a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia y se iniciaron actuaciones conforme a la normativa vigente.

30/04/2026 – Puesto de Control Vial Santa María (Infracción art. 292° C.P.A.): A las 14:00 horas, sobre Ruta Nacional 12 km 496, se detuvo un Volkswagen Move Up conducido por un masculino oriundo de Santa Elena. Se detectó que ambas chapas patentes carecían de elementos de originalidad. Por disposición del fiscal Dr. Eric Zenklusen, se procedió al secuestro de las mismas y a la identificación del conductor.

30/04/2026 – Puesto de Control Vial Brazo Largo (Infracción Ley Provincial de Carnes N° 7292): A las 12:30 horas, en un operativo conjunto con la Brigada de Islas del Ibicuy, se interceptó un furgón Fiat Fiorino que transportaba 340 kg de carne sin certificación sanitaria. Se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, iniciándose actuaciones administrativas.

02/05/2026 – Puesto de Control Vial Túnel (Infracción sanitaria en transporte de ganado): Se controló un camión Volkswagen 19.330 HR que trasladaba 110 animales vacunos con presencia de garrapatas. Se dio intervención a FUCOFA y SENASA, disponiéndose el regreso del transporte a su lugar de origen.

02/05/2026 – Puesto de Control Vial Brazo Largo (Narcomenudeo): A las 10:50 horas, se interceptó un Citroën C3 Aircross que ingresaba a la provincia. Durante el control se detectaron 30,9 gramos de marihuana en el interior del vehículo. Por disposición del fiscal Dr. Gastón Popelka, se secuestró la sustancia y se identificó a los ocupantes, iniciándose actuaciones por infracción a la Ley Provincial N° 10.566.

02/05/2026 – Puesto de Control Vial Mabragaña (Averiguación de paradero): Durante un control de rutina se identificó a un masculino oriundo de Villa Lynch (Buenos Aires), sobre quien pesaba un pedido de averiguación de paradero vigente emitido por la justicia de San Martín. Se logró establecer contacto con familiares y autoridades judiciales.

03/05/2026 – Puesto de Control Vial Brazo Largo (Secuestro Vehicular tras persecución): A la 01:49 horas, un vehículo que intentó evadir el control se dio a la fuga, iniciándose un seguimiento controlado y operativo cerrojo. Posteriormente fue hallado abandonado en Ruta Provincial 45. Se comprobó que tenía pedido de secuestro por robo (19/12/2025). Por disposición judicial, se procedió a su secuestro.

03/05/2026 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito (Secuestro Vehicular): A las 08:35 horas, se interceptó un camión Mercedes Benz con semirremolque cargado con madera. El rodado poseía pedido de secuestro vigente desde 2022 por tentativa de contrabando. Se dispuso el secuestro del vehículo y la identificación del conductor.

03/05/2026 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito (Secuestro Vehicular): A las 17:35 horas, se detuvo un Fiat Argo Drive conducido por un masculino oriundo de Buenos Aires. El sistema arrojó un pedido de secuestro vigente desde 2022 vinculado a una causa de violencia familiar y de género. Se procedió al secuestro del vehículo.

PROGRAMA ALCOHOL CERO

Se realizaron controles de alcoholemia ininterrumpidos en toda la provincia, alcanzando en lo que va de 2026 un total de 93.605 controles, con 297 resultados positivos. En Entre Ríos rige la Ley Provincial N° 10.460 de “Alcoholemia Cero”, que establece tolerancia cero al consumo de alcohol al volante, con el objetivo de reducir los siniestros viales.

ESTADÍSTICAS GENERALES

En lo que va del año 2026, la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial registra:

199 vehículos secuestrados

30 armas de fuego incautadas

28 personas detenidas

“Continuamos trabajando con el firme propósito de hacer de nuestra provincia un lugar más seguro. Estamos para cuidarte…”.

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial