DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Intercambio internacional: referentes del río Uruguay visitaron Alemania y destacaron el modelo de gestión del Rin El presidente Eduardo Rubel y el asesor legal Fernando Galante, integrantes de la ONG PDD Río Gualeguaychú —adherida al Comité de Desarrollo del Río Uruguay— realizaron una visita institucional a Alemania, donde fueron recibidos en la ciudad de Koblenz por el secretario ejecutivo del Comité del Río Rin, Marc Daniel Heintz.

Durante la jornada, la delegación recorrió distintos tramos del río Rin y su entorno, con el objetivo de conocer de primera mano el funcionamiento de una de las vías fluviales más relevantes de Europa, clave para el desarrollo del turismo, la logística y el comercio internacional.

Según destacaron, la experiencia permitió observar un modelo consolidado de integración entre los países que comparten el río, con políticas sostenidas en el tiempo orientadas al desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental. En ese marco, se valoraron especialmente las obras de infraestructura implementadas —como represas y canales— destinadas a proteger la fauna ictícola, al tiempo que potencian la navegabilidad y el aprovechamiento turístico.

El sistema también incluye un corredor turístico permanente que combina el patrimonio histórico —como los tradicionales castillos medievales— con propuestas recreativas modernas, entre ellas aerosillas y circuitos escénicos que fortalecen la actividad económica regional.

“Quedó demostrado que con proyección, planificación, perseverancia y capacidad de trabajo es posible alcanzar un desarrollo equilibrado”, señalaron desde la comitiva, tras la recorrida.

Asimismo, expresaron un especial agradecimiento al secretario ejecutivo Marc Daniel Heintz por la recepción, destacando su predisposición y calidad humana durante la visita.

En el marco del viaje, también mantuvieron un encuentro institucional en la ciudad de Mainz con representantes de la ONG Bund, una de las organizaciones ambientalistas más influyentes de Alemania, donde fueron recibidos por el referente Eckhard Genbman.

La experiencia internacional abre interrogantes sobre las posibilidades de replicar modelos de gestión integrados en la región del río Uruguay, en un contexto donde los desafíos productivos, ambientales y turísticos aún demandan consensos y planificación estratégica a largo plazo.