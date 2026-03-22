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El PAMI oficializó una resolución que restituye y mejora la cobertura del 100% en medicamentos.

La Justicia Federal ordenó al PAMI dar marcha atrás y volver a las condiciones de cobertura del 100% en medicamentos .

. La medida es de aplicación inmediata en todas las Unidades de Gestión Local (UGL) del país.

en todas las Unidades de Gestión Local (UGL) del país. El trámite se realiza de forma online a través de la web oficial de PAMI en la sección de “Subsidio Social”.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) oficializó una resolución que amplía y mejora la cobertura del 100% en medicamentos. Esta medida impacta de forma positiva en la salud y el bienestar de los adultos mayores en Argentina.

Vuelve la cobertura 100% en medicamentos de PAMI

El diputado nacional Carlos Cisneros y la asociación civil REDECU comenzaron una acción de amparo colectivo ante las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 del PAMI. Las normativas mantenían restricciones patrimoniales y burocráticas estrictas para que los jubilados puedan acceder a medicamentos de forma gratuita.

El Juzgado Federal N°2 de Mendoza falló a favor de los demandantes. De esta forma, ordenaron al organismo dar marcha atrás a la situación y restituir la gratuidad de los medicamentos a las condiciones previas a diciembre de 2024.

Cómo es la resolución del PAMI para la vuelta de la cobertura 100% en medicamentos

Esteban Leguízamo, titular del PAMI, presentó un “acuerdo de reparación integral” ante la Justicia. Así, la restitución será total ya que se aprueban nuevos y definitivos criterios para la cobertura de medicamentos al 100% por razones sociales.

Quedará ampliado el vademécum gratuito y se flexibilizan las barreras burocráticas de acceso. Y la aplicación será inmediata: la Dirección Ejecutiva emitió un memorándum interno oficial instruyendo a todas las Unidades de Gestión Local (UGL) de Argentina a ejecutar y aplicar la resolución de manera perentoria.

Cómo acceder a la cobertura en medicamentos de PAMI

Para acceder a este beneficio, el afiliado no puede estar registrado en otra obra social ni contar con cobertura de medicina prepaga. Además, el solicitante no debe ser dueño de más de un inmueble ni de vehículos de lujo; tampoco puede poseer embarcaciones o aeronaves, salvo excepciones por convivencia con personas con CUD.

El trámite se realiza online, siguiendo estos pasos:

Ingresar a la página oficial: pami.org.ar. En “Trámites Web”, elegir “Medicamentos sin cargo por subsidio social”. Completar el formulario, cargando datos personales, situación económica y la receta médica. Esperar la evaluación del organismo, que confirmará si se cumplen los requisitos. Retirar los medicamentos gratuitos en la farmacia indicada por el sistema.