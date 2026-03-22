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El próximo mes se actualizarán los haberes previsionales de los jubilados y pensionados del país.

El 2026 trae novedades para los más de 7 millones de jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES. Como cada mes, desde la implementación de la nueva fórmula de movilidad previsional, las prestaciones se ajustarán según la inflación registrada por el INDEC en febrero, en consecuencia, ya se definieron los haberes previsionales de abril del 2026.

En tanto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello firmará la resolución de esta formalización administrativa del incremento y se publicará en el Boletín Oficial.

¿De cuánto es el aumento para jubilados en abril?

Según los datos preliminares del INDEC, la inflación de febrero se ubicó en torno al 2,9%, lo que determina que las jubilaciones y pensiones se incrementarán en ese mismo porcentaje a partir de abril.

Jubilación mínima : $450.319,31 ($380.319,31+$70.000)

: ($380.319,31+$70.000) PUAM : $374.255,44 ($304.255,44+70.000)

: ($304.255,44+70.000) Pensión No contributiva por invalidez o vejez : $336.223,52 ($266.223,52+$70.000)

: ($266.223,52+$70.000) PNC para madres de siete hijos : $450.319,31 ($380.319,31+$70.000)

: ($380.319,31+$70.000) Jubilación máxima: $2.559.188,14

Según los datos preliminares del INDEC, la inflación de febrero se ubicó en torno al 2,9%. Foto (Archivo)

A estos montos, se le sumaron los refuerzos previsionales que el Gobierno destina a jubilados con haberes más bajos.

Bono estimado: hasta $70.000 .

. Jubilados con haberes mínimos recibirían el monto completo.

Jubilaciones superiores cobrarían un bono proporcional.

Con este nuevo tope el monto a cobrar rondaría $450.319. Estos datos se oficializarán en el Boletín Oficial con la firma de Pettovello tanto los números de los nuevos haberes como el refuerzo previsional.

Según los datos preliminares del INDEC, la inflación de febrero se ubicó en torno al 2,9%. Foto (Archivo)Fuente: ShutterstockBearFotos

Cabe destacar que este procedimiento se repite todos los meses: al conocerse la inflación que define el aumento, el Gobierno oficializa los nuevos valores mediante una resolución a cargo de la ministra de Capital Humano.

Este mecanismo de actualización automática, que reemplazó al sistema de aumentos trimestrales por decreto, busca que los haberes no pierdan poder adquisitivo frente al avance de los precios.