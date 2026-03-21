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La economía argentina atraviesa un momento tan particular como difícil de clasificar. Por un lado, algunos indicadores recientes muestran signos de recuperación que, leídos de manera aislada, podrían alimentar un relato optimista. Por otro, persisten desequilibrios estructurales que obligan a poner en duda la solidez de esa mejora.

El dato más llamativo fue el crecimiento mensual del 1,8% registrado en diciembre de 2025. En cualquier economía, se trata de una cifra significativa. En la Argentina, además, sugiere la posibilidad de una recuperación más dinámica tras un año marcado por el ajuste. Sin embargo, extrapolar ese número como tendencia consolidada sería apresurado: la volatilidad local obliga a leer estos repuntes con cautela.

Al mismo tiempo, la inflación volvió a mostrar señales de resistencia. Tras haber descendido a niveles relativamente bajos a mediados de 2025, los registros de comienzos de 2026 indican una aceleración que vuelve a poner en evidencia una fragilidad conocida: la economía argentina sigue dependiendo de un flujo constante de dólares para estabilizar sus variables centrales.

Es en ese punto donde aparece un factor inesperado. El conflicto en Medio Oriente y las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz reconfiguraron el mercado energético global, impulsando el precio del petróleo y alterando los flujos de inversión. Para la mayoría de los países, esto representa un problema. Para la Argentina, abre una ventana de oportunidad.

Con el desarrollo de Vaca Muerta, el país comenzó a posicionarse como un proveedor relevante de energía en el mediano plazo. El incremento en la producción y la mejora en las expectativas de exportación permiten anticipar un ingreso mayor de divisas, en un contexto internacional donde los inversores buscan diversificar riesgos fuera de las zonas en conflicto.

El cambio potencial en la balanza energética es significativo. Tras años de déficit, el sector podría consolidar un superávit que aporte miles de millones de dólares adicionales. A esto se suman proyectos de infraestructura y acuerdos comerciales que, de concretarse, reforzarían el rol de la energía como uno de los pilares del modelo económico emergente.

Sin embargo, este escenario favorable plantea al mismo tiempo un interrogante central: ¿hasta qué punto este impulso externo puede traducirse en una mejora sostenida de la economía argentina?

El gobierno de Javier Milei ha optado por una estrategia clara: priorizar la estabilidad macroeconómica, avanzar en la apertura comercial y reducir el peso del Estado. En ese marco, el manejo de los nuevos flujos de divisas se volvió un punto de debate. La decisión de utilizar esos recursos para acelerar el pago de deuda, en lugar de fortalecer reservas o estimular la actividad interna, responde a una lógica de credibilidad financiera, pero no está exenta de cuestionamientos.

El argumento oficial es conocido: mejorar la reputación del país como deudor permitiría reducir el riesgo y facilitar el acceso al crédito en el futuro. Sin embargo, algunos analistas advierten que esa estrategia podría limitar el margen de maniobra en el corto plazo, especialmente en un contexto donde la inflación núcleo y la actividad económica aún muestran signos de tensión.

La otra cara del proceso se observa en la economía real. Mientras el sector energético y el agro exhiben dinamismo, amplias áreas del tejido productivo continúan bajo presión. La apertura de importaciones y la reconfiguración del esquema económico impactan particularmente en la industria y el comercio, sectores clave para el empleo.

Este fenómeno no es nuevo en la historia argentina. Cada vez que un sector exportador gana protagonismo, emerge el riesgo de un desequilibrio interno: crecimiento impulsado por dólares que no necesariamente se traduce en desarrollo homogéneo. La discusión, en este sentido, no es solo macroeconómica, sino también productiva.

Lo que no se dice

El actual escenario plantea una tensión de fondo que trasciende al gobierno de turno. La posibilidad de contar con una nueva fuente masiva de divisas —como la energía— puede convertirse tanto en una plataforma de desarrollo como en una nueva forma de dependencia.

Si el crecimiento se apoya de manera excesiva en factores externos —precio del petróleo, demanda internacional, estabilidad geopolítica— la economía argentina volverá a quedar expuesta a variables que no controla. Y si, al mismo tiempo, el mercado interno no logra recomponerse, el resultado puede ser una recuperación parcial, concentrada y socialmente desigual.

En definitiva, la Argentina vuelve a encontrarse frente a una oportunidad generada fuera de sus fronteras. Esta vez, con Vaca Muerta como protagonista y un cambio de enfoque bajo la administración de Javier Milei, el desafío no es menor.

Los dólares pueden llegar. La pregunta es si alcanzarán para resolver los problemas de fondo o si, una vez más, funcionarán apenas como un alivio transitorio en una economía que sigue buscando estabilidad duradera.