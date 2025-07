Troncoso se refiere a la posible unidad con Milei y a la reelección de Frigerio para que “no vuelva el kirchnerismo”

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, fue entrevistado en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral). En un contexto político turbulento, Troncoso emerge como el vocero más filoso del oficialismo entrerriano.

El funcionario dejó claro que el arte de gobernar exige tender puentes aun cuando del otro lado lluevan piedras. “Aún en el momento más tenso con la intersindical, nunca dejamos de dudar que los puentes tienen que estar tendidos”, sostuvo, en referencia al conflicto que desató la reconversión del IOSPER en OSER. Lejos de los eufemismos, Troncoso defendió el rumbo del gobernador Rogelio Frigerio con una oratoria directa, salpicada de gestos de autoconfianza, para afirmar: “Yo creo que estamos bien y estamos recomponiendo eso”, aludiendo a la relación con los gremios.

Troncoso reconoce que la provincia no duerme tranquila, no por falta de gestión, sino por la “estructura de gasto rígido” que —según sus palabras— heredaron: “No es producto de una mala gestión, sino de una herencia”, disparó, al tiempo que reveló que la gestión se debate cada día entre el ajuste y la obra pública: “Es muy difícil hacer obras cuando tenés que trabajar sobre un 12% o 13% que es lo que te queda”.

En tono más punzante, lanzó una crítica sin destinatario explícito, pero con dirección política clara: “Hay personas que están agazapadas, en su casa, 24 horas viendo cómo llegar al poder, buscando un carguito más”, en aparente alusión a figuras del peronismo que —según su lectura— prefieren la crítica al trabajo de gobierno. Fiel a su rol de articulador político, reivindicó la incorporación de dirigentes opositores al gabinete como parte de una “relación de confianza”, más parecida —dijo— “a una amistad o una pareja” que a un cálculo de poder.

Sobre el endeudamiento por más de 75.000 millones de pesos, defendió la medida asegurando que está atada a obra pública y no a gastos corrientes, en contraste con la gestión anterior: “Heredamos una deuda que no sabemos para qué se usó esa plata”.

LA JUSTICIA NO SE AJUSTA

Troncoso se mostró más diplomático al referirse a los recortes en el Estado y al comportamiento del Poder Judicial: “Nosotros ajustamos la política. Redujimos un 30% los funcionarios y congelamos los sueldos. Pero nunca recibimos una respuesta oficial de la Justicia”, dijo, con una sonrisa amarga.

En un tiempo político donde muchos miran el 2025 o incluso el 2027, Troncoso intenta encarnar otra lógica, aunque no evade el tema: “El DT es el gobernador. Nosotros somos parte de un cuerpo. Nadie es intocable”. Aun así, no oculta su deseo de que Frigerio busque la reelección: “Tiene muchísimo por delante. Va a quedar en la historia de la Argentina como uno de los mejores dirigentes políticos”.

EL LÍMITE ES K

La entrevista no esquivó las tensiones con La Libertad Avanza ni las negociaciones de cara a las legislativas: “La lapicera la tiene el acuerdo”, sentenció, sugiriendo que la coalición con el oficialismo nacional está más cerca de consolidarse que de romperse. Con pragmatismo, remarcó: “Si no nos unimos, volvemos al kirchnerismo. Y ese es el límite”.

En definitiva, Troncoso se mostró como el ministro que no oculta las grietas, pero que prefiere hablar de costuras políticas. Como un sastre del diálogo, sostiene la gobernabilidad con hilos tensos, pero no rotos.

ENTREVISTA

– ¿Cuánto se le agrietó la relación con los gremios estatales después de la transformación del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) para crear la Obra Social de Entre Ríos (OSER)? ¿Y cuánto pudo recuperar en este lapso?

– Sí, sí. Me acuerdo de muchas notas en el pináculo del conflicto, de la tensión del debate alrededor de la ley y de la reconfiguración del Iosper a Oser. La verdad que nunca dudé, primero conociendo un poco la mentalidad de la dirigencia gremial y también conociéndonos a nosotros como gobierno y como equipo de gobierno, conociendo al gobernador. Nosotros tenemos la lógica de siempre dejar los puentes tendidos. Y si bien hubo muchas cuestiones y cosas y actitudes que nos molestaron, yo creo que lo que en ese momento fue la famosa intersindical… en Concordia me acuerdo de haber sufrido un escrache junto al gobernador; incómodo, por cierto, pero que de alguna manera desnudó lo que teníamos enfrente. Aún en ese momento nunca dejamos de dudar en que los puentes tienen que estar tendidos y que la verdad es que las dos partes se necesitan. El gobierno necesita de los trabajadores organizados para llevar adelante una gestión, eso es una parte imprescindible. Y los sindicatos necesitan hablar con el gobierno para adoptar mejoras, conquistar derechos, reconfigurar algunas cuestiones. Y la verdad es que con todos se ha vuelto a hablar. Estamos retomando el diálogo con el gremio docente, que fueron notificados para que propongan al representante de ellos, Agmer como sindicato mayoritario docente en el directorio del OSER. Entiendo que están deliberando alrededor al respecto. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) respondió la notificación enviando a una representante mujer al directorio. Hemos retomado el diálogo. He manejado algunos chats y demás de intercambio con las federaciones municipales. Nos hemos reunido con ATE.

-Se recompuso o va camino a eso…

-Yo creo que nunca se va a romper del todo, es lo que digo. Es política y es intercambio y creo que nos necesitamos mutuamente. Y creo que estamos bien y estamos recomponiendo eso.

– A un año y medio, ¿qué es lo que más preocupa de la realidad del Gobierno Provincial? ¿Hay algo que no lo deja dormir porque no se ha podido resolver?

-Creo que lo más preocupante es la estructura de gasto rígido que tenemos en el Gobierno. Y que, precisamente -y esto es lo complejo- no es producto de una mala gestión, una mala administración, sino que es producto de un régimen.

– ¿Qué sería un gasto rígido?

-Un gasto rígido es el gasto que es muy difícil bajar. Más del 80% del gasto que se va en salario y en jubilaciones. Hicimos un esfuerzo enorme -y seguimos haciendo- en bajar y reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Lo estamos haciendo. Lo redujimos en un 40%. Estamos mandando a la legislatura un proyecto de ley en el cual los trabajadores de ENERSA y los trabajadores del BERSA van a dejar de aportar a la Caja Nacional de Seguridad Social para pasar a aportar a la Caja de Jubilaciones de Seguridad Social, a la Caja Provincial. Y eso fortalece bastante. Sigue siendo insuficiente. Continuamos con el reclamo ante la ANSES para recuperar los fondos adeudados. Pero, con este cambio, con este proyecto de ley, con algún otro cambio en el sistema de jubilaciones; y en tercer lugar con la recuperación de fondos adeudados de ANSES, creo que vamos a sanear definitivamente la Caja de Jubilaciones. Pero, lo que decía, y esto viene en colación con lo que pasó ayer: es muy difícil, por ejemplo, hacer obras cuando tenés que trabajar sobre un 12% o 13% que es lo que te queda. Y eso, la verdad, que no fue una mala gestión, una mala administración nuestra. ¡Fue una herencia! Heredamos un sistema estructural donde la mayoría del presupuesto se va en sueldos. Entonces, es muy complicado. En relación a esto, tomamos la decisión, el gobierno tomó la decisión del endeudamiento por más de 75.000 millones de pesos que obviamente van a estar destinados a todo lo que es obra pública y transformación de ese sistema. Y eso es producto de eso.

-Hoy el ex ministro Marcelo Casareto decía eso periodísticamente y le remarcamos que aquí se recibió una provincia y un país en una situación bastante preocupante. Y además hubo una inflación muy alta.

-Lo raro de Casareto es que nunca lo escuché hablar ni explicar en qué se gastó la plata de la deuda que nosotros heredamos. Yo siempre lo pongo un manifiesto, el gobernador, todo el equipo de gobierno… cuando nosotros tomamos la provincia, teníamos un vencimiento de deuda inmediato a los dos meses de asumir. Nos dijeron que esa plata estaba, pero esa plata no estaba. Cuando pedimos cuentas y explicaciones de para qué se usó ese dinero, nadie nos explicó para qué se usó ese dinero. Nosotros por lo menos, y lo hablamos en la discusión de la ley de presupuestos antes de presentarla por la Cámara de Diputados, con los diputados y senadores incluso de la oposición, que nos explicaban, bueno, esta ley de presupuestos abre la posibilidad de endeudamiento. ¿Para qué? Para obra pública. Ahí está explícitamente dicho. Y nosotros heredamos una deuda -repito-, que no sabemos para qué se usó esa plata.

– Ustedes son conscientes que la oposición va a estar con una lupa muy grande, mirando cada uno de esos gastos. ¿Son conscientes de eso?

-Creo que es lo que tiene que hacer la oposición. Y a mí no me dejen intranquilo porque nosotros, la verdad que siento que hacemos las cosas bien. Nunca, yo también lo pongo de manifiesto, podemos tener a veces algún error, producto de seguir siendo un gobierno nuevo, de inexperiencia, pero… nunca obrando maliciosamente ni con mala fe. Y eso creo que es toda una definición en un gobierno que todavía le queda muchísimo por delante. Tenemos un proyecto político que nos aporta una medida en el largo plazo. Y creo que -insisto- no tenemos miedo a que nos controlen.

Ajustes, por un lado, pero nombramientos por otro

-Ustedes con Rogelio Frigerio insisten con el ajuste que se viene haciendo en diferentes organismos de la provincia. Sin embargo, en el Boletín Oficial siguen apareciendo nombramientos de funcionarios, asesores, contratados. ¿No hay una clara contradicción en eso?

-Yo no lo llamaría ajuste, sino reordenamiento. Estamos reordenando una distorsión que había, producto de lo que mencioné anteriormente. La verdad es que, salvo que sean cargos o funciones muy necesarios o para cubrir un rol que es muy necesario, está cerrado el grifo de incorporaciones y nombramientos en el gobierno.

Si le preguntamos, hoy por hoy, cuánta gente nombró en su órbita de gobierno o contrató en el gobierno, en lo que va de la gestión, ¿sabrá decirnos el número o no?

-No sé decir cuánta gente exactamente contraté. Lo que sí sé decir es que, en términos comparativos al Ministerio que heredé, si bien fue dividido y todo, en términos de lo que nosotros heredamos de Rosario Romero… en la porción que a mí me tocó en comparación a la porción que tenía de mi cartera, la reducción es del 25%. Eso sí lo puedo decir: la reducción es del 25% en relación a lo que heredé.

-Rogelio Frigerio dispuso nuevos recortes o reordenamientos en el gobierno y le pidió a los Poderes Judicial y Legislativo que lo acompañaran. El Poder Judicial les dijo que no. ¿Les molestó esa respuesta?

-Me río porque nunca recibimos una respuesta en términos oficiales. Nosotros, en un contexto que sabemos que es muy complicado, el gobernador tomó la decisión de ajustar y el ajuste de la política. Reducción del 30% de los funcionarios en cada Ministerio y congelamiento del sueldo de los funcionarios hasta diciembre. Invitamos al Poder Legislativo. El Poder Legislativo, sí, obviamente, se adhirió. Y la Justicia, entiendo que los porqués, entiendo que hay que preguntárselo a las autoridades del Poder Judicial. Y soy muy respetuoso de la decisión del Poder Judicial. Me queda grande ponerme a opinar con el dedo. Lo que sí digo es que es un momento muy complejo, donde también entiendo que la ayuda y el empuje lo tenemos que hacer entre todos. Compartir.

Licencias en el STJ

-¿Está bien que una vocal del Superior Tribunal de Justicia se ausente por 191 días de su función en 700 días de calendario judicial y que los cobre normalmente como días trabajados y nadie diga nada? Estamos hablando de la vocal Susana Medina de Rizzo. Además, estamos hablando de quien se auto postula para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pese a que su Sala y su tarea específica tiene expedientes demorados por más de dos años.

-No es por sacarme el sayo… soy ministro del Gobierno del Poder Ejecutivo. Me parece que sería igual de injusto que un miembro del Superior Tribunal de Justicia se ponga a opinar con el dedo sobre los días de vacaciones y demás. Lo que me parece que tienen que explicar son los miembros del Superior Tribunal de Justicia y las preguntas tienen que ser destinadas a ese lugar. Yo trato de ser respetuoso con la división de Poderes. Insisto, estamos en un contexto complicado y sí me consta el esfuerzo que estamos haciendo nosotros.

-Usted quisiera que el esfuerzo sea de todos, también del Poder Judicial.

-Todos quisiéramos que el esfuerzo sea de todos. Entiendo que es lo más justo y lo más razonable. Pero, para opinar de la vocal me queda un poco grande.

Quiebre en el PJ y relación en el Parlamento

– ¿Cuánto les favorece al gobierno de Frigerio que se haya quebrado el bloque peronista en el Senado entrerriano, siendo que incluso ustedes eran minoría?

-Creo que para el ejercicio legislativo entiendo que puede volver a tornar las cosas más dinámicas. También es cierto, esto también lo quiero poner de manifiesto, nosotros, siendo minoría, como fuimos mucho tiempo, un año y medio prácticamente, encontramos mucha consonancia de parte del bloque del PJ en muchísimas cuestiones que para nosotros eran muy importantes. Sí creo, también lo tengo claro, con lo cual de esa instancia soy muy agradecido e incluso con los senadores del PJ y el gobernador también ha sido agradecido. Creo que hubo un quiebre producto de algunas cosas que entiendo que fueron golpes bajos en la discusión del Iosper. Porque uno puede generar un debate en torno a las ideas, eso es parte de la democracia, parte del juego de la democracia, parte del juego de la política. Pero, después una cosa muy diferente son los golpes bajos. Y creo que no lo culpa a nadie.

– ¿Qué serían los golpes bajos?

-Y la verdad que me cayeron un poco mal, porque me parece que distorsionan el debate. Por ejemplo, la propagación de muchos videos, entre ellos personas, mamás enfermas con un niño en una camilla. Yo jamás jugaría para tener un argumento político con la salud de la gente, eso para mí es un golpe bajo. Mostrando eso como un argumento sólido para llevar adelante una idea o una propuesta. La verdad que están mostrando una imagen que a todos nos sensibiliza, que a todos nos enternece, que a todos los que tenemos corazón y fibras nos acongoja. Pero, eso no tiene nada que ver con el debate de fondo que estábamos pasando. Yo creo que son límites también. Por ejemplo, opinar sobre el DNI de una persona, el domicilio donde vive una persona. Eso para mí son todos golpes bajos.

-Hay dos senadoras que ya no pertenecen al bloque justicialista. ¿Usted ahora habla más con ellas que antes cuando integraban el bloque? ¿O sigue igual la relación?

-Hay una senadora que no forma el bloque justicialista. La senadora de Feliciano (Gladys Domínguez) formó su propio monobloque y la senadora Nancy Miranda (Departamento Federal) sigue en el bloque del peronismo. La verdad que con la senadora Miranda tengo un vínculo de mucha cordialidad, de mucha humanidad y creo que ha tenido muchas palabras con el gobierno. Cuando tuvo que ser sí, fue sí. Cuando tuvo que ser no, fue no. Y creo que eso se valora en un mundo donde la palabra parece que cada vez se diluye más. Nosotros lo valoramos. Y la verdad que ni le pedimos que deje el bloque ni generamos algún tipo de condicionamiento en ese término. Pasó lo mismo con la senadora Domínguez de Feliciano. No es que esto es un producto de por favor, ándate del bloque, quiero ser mayoría y dejar de ser minoría. O necesito quebrarlo para sentirme más poderoso. No, para nada. Creo que, y lo he dicho muchas veces, estos comportamientos o estos movimientos son producto de una relación de confianza que se va generando y de afinidad en las ideas. Entonces, de un momento es como una amistad, es como una relación de pareja. Y en un momento podemos decir: podemos emprender este camino juntos… Bueno, creo que es lo que se está manifestando en ese sentido.

Peronistas que se sumaron al Gobierno

-Usted está considerado el jefe de todo operativo de seducción política a sectores de la oposición. Algunos que había considerado que se concretaban sin problemas no se dieron, pero hubo varios que pasaron de bando y ahora trabajan para el oficialismo. ¿Sigue operando para sumar a otros dirigentes?

-Siempre hay que estar expectantes de eso, pero, no como un leitmotiv… no como una pulsión. No es que me levanto todos los días de la mañana para ver … Pero ha habido, la verdad, una incorporación en el gobierno que nosotros celebramos, que creo que aporta juventud, recambio, capacidad de trabajo, como la de Catriel Tonutti (asumió al frente de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la provincia). Yo, por ejemplo, en esa no tuve mucho que ver en términos profesionales. Obviamente, la vi con muy buenos ojos, la alenté… pero en ese caso no tuve mucho que ver. Y también se hizo una incorporación; estuvo el secretario general de Gobernación en ese sentido. Y creo que es una incorporación que más allá de lo político nos puede generar, porque es un nombre representativo del sector productivo de la provincia, pero agregado a la política de la provincia creo que es muy importante.

– ¿Usted tuvo alguna relación con el ex diputado Carlos María Scelzi de Concepción del Uruguay? ¿Lo conoce?

-Sí, claro. Lo conozco. Soy nacido en Concepción del Uruguay. Claro, tengo familia peronista en Concepción del Uruguay.

-Usted sabrá que muchos se molestaron con Scelzi cuando lo sumaron a Marcelo Bisogni, porque se entendió que fue una decisión que de alguna manera agrietaba al peronismo de José Eduardo Laurito. ¿Tuvo muchos reclamos de algún sector y más siendo uruguayense? O nadie se animó a decirle nada.

-Nadie es profeta en su tierra. Siempre este tipo de incorporaciones, sobre todo, con una persona con mucho volumen, como fue en su momento la incorporación de Alfredo Francolini. Nosotros nos fijamos en que es una persona proba e idónea para gestionar. Estamos muy contentos con su incorporación, con mucha historia en la ciudad, con mucha historia en la provincia. Y, obviamente, generó un movimiento en el PJ y obviamente también generó algún tipo de comentario dentro de nuestro frente. Pero, nunca nada efervescente, nunca nada fuera de lugar, ninguna falta de respeto. Sí posiciones, donde me dijeron, en algunos sectores del radicalismo, no sé si es conveniente. Pero, acá lo que importa es quien conduce, lo que importa es darle musculatura al frente del que formo parte. Y la verdad que yo construyo para el gobierno provincial y para el gobernador, no para un sector del frente.

Las declaraciones de Adán Bahl

-¿Siguen teniendo buena relación con Adán Bahl, tal como se vio desde la primera semana de gobierno de Frigerio cuando Bahl le acercó sus propuestas para que sean tomadas para la provincia? Incluso Bahl poco se involucra con sus expresiones.

-¿Les parece que últimamente no se mete mucho con sus últimas declaraciones?

-No, al menos con contundencia… Lo más crítico fue en estos días que reflejó en las redes sociales que la ruta a Villaguay estaba deteriorada cuando ellos no la pudieron terminar.

-Tengo respeto personal por Bahl. Me parece una persona educada. Sí por ahí desconozco en estos últimos días algún tipo de declaración o de movimiento que ha hecho, entiendo que está en campaña, nosotros tenemos que ocuparnos de laburar.

-De todos modos, ha sido el que más ha mantenido la relación con el oficialismo.

-Nosotros, tenemos los puentes tendidos siempre, y donde haya una propuesta de charla, de diálogo, siempre vamos a estar. Sí, conociendo cómo es y demás, nos han sorprendido algún tipo de declaraciones que, muy lejos de generar propuestas, generan algún tipo de crítica permanente, sobre todo, en la figura del gobernador. Me parece que hay un exceso, y también creo que la falta de propuestas lleva a que uno critique por criticar. La persona que mencionabas hace un rato en declaraciones en tu programa de radio, me parece que hay personas que están en este momento agazapadas, en su casa, 24 horas viendo cómo llegar al poder, un carguito más y demás, y nosotros nos tenemos que preparar todos los días, levantarnos, preparar el laburar, y nos dormimos cansados porque estamos laburando y gestionando en un contexto complicadísimo, pero así todos estamos llevando una gestión que, obviamente, lejos de ser perfecta, es perfectible. Yo tengo más enfocada la mente en la paritaria que vamos a convocar la semana que viene, vamos a estar convocando paritaria para el martes-miércoles en el sector público, que, en las elecciones.

Reforma de la Constitución provincial

-La última vez que estuvo en este programa adelantó que se debería realizar una reforma constitucional. Pero, da la sensación que se ha retrocedido con esa iniciativa, porque no se habló más y creemos que no le darán los tiempos a Frigerio para concretarlo, porque después de la mitad de un gobierno no es fácil instalar el tema.

-Yo creo que no está mal replantear algunas cuestiones estructurales de la provincia. Y ese replanteo, más que leyes, exige una necesidad de rever algunas cuestiones constitucionales. Ahora bien, con el contexto en el que estamos… veo, la verdad que lo pongo en la mesa y lo pongo en valores, el esfuerzo que está haciendo el ministro de Hacienda (Fabián) Boleas, que es un lujo tenerlo en el equipo, porque es una persona muy preparada, que está tratando de ordenar las cuentas… una elección por delante… una paritaria que siga abierta, me parece que plantear una reforma constitucional en este contexto quizás es un poco exagerado. Me parece que no es muy razonable.

– ¿Pero usted no opinaba lo mismo hace pocos meses?

-No, no. Insisto con eso. Hay cuestiones que para mí en la provincia tienen que cambiar…Es algo que está vigente, que está en carpeta, está en agenda, y creo que es algo por lo que podemos avanzar, no en este año, pero es algo que está en la agenda del gobernador.

Candidatos

-Ustedes ya están analizando la posibilidad de pedirle a Frigerio que vaya por la reelección o consideran aún prematuro hablar de eso. Porque si no se vuelve a postular, usted aparece en la grilla como un posible precandidato junto al intendente de Concordia o el de Gualeguaychú. ¿Han hablado de este tema? Porque cuesta creer cuando niegan que hablan de estos temas. No les creemos porque son animales políticos. Siempre van pensando, a ver, el 2025, el 2027, el 2029…

-Pero, con dos años y medio por delante… Y el gobernador Frigerio es una persona prudente, mesurada, es un tiempista. La verdad que desde que lo conozco, quizás hace muchos años, jamás lo vi con la calculadora ni en una posición. Vi la vez pasada la serie de Menem, que me pareció muy interesante y me movilizó mucho cómo te transmite la voracidad del hombre, no lo digo mal. El gobernador no tiene esa… ¿Es un animal político? Sí. Yo creo que tiene mucho, muchísimo, por delante. Creo que es un dirigente que va a quedar en la historia de la Argentina como uno de los mejores dirigentes políticos de la historia. Le insisto, tiene muchísimo por delante. Y en ese muchísimo por delante, yo imagino un gobierno de Rogelio Frigerio seis años y medio más.

– ¿Usted está casi convencido a esta altura de que va a ir por la reelección?

-Ojalá que así sea.

Alianza electoral con La Libertad Avanza

-Queda claro que Frigerio y Javier Milei avanzarán para concretar una lista de consenso para las elecciones legislativas. ¿Ustedes están dispuestos a ceder el primer lugar para el Senado y Diputados de la Nación para el sector del presidente, tal como se viene analizando? ¿O van a exigir esos lugares para candidatos de Frigerio?

-La lapicera no la tenemos nosotros ni la tiene Libertad Avanza. La lapicera la tiene el acuerdo. Lo que tenemos que consolidar primero…

-Mire que Karina Milei tiene una lapicera que llega al techo.

-Sí, pero la lapicera… somos conscientes de eso. También somos conscientes de que la oferta electoral tiene que ser la que mayor transmita la idea de seguir cambiando el electorado.

– ¿Está claro de que van a un acuerdo con Milei? Hoy por hoy, eso está casi en un 90% o 95%…

-No me animo a decir un número. Estamos en diálogos avanzados, pero sería irresponsables e imprudente tirar un número. Creo que estamos en ese camino y entendemos que es lo mejor. Es realmente casi demencial compartiendo electorados que los dividamos. Y también es casi demencial que con las coincidencias de fondo que tenemos en relación, por ejemplo, a cuestiones que hablamos hace un rato: equilibrio fiscal, superávit, terminar con el gasto descontrolado y demás, o volvemos al kirchnerismo. Acá creo que lo importante es poner luz y foco en no volver al kirchnerismo, en no volver al gasto descontrolado, en no volver al estado macro cefálico, gigante de pies de barro, a no volver a la inflación galopante. No escucho ningún dirigente del PJ hablar sobre eso. De repente hacían todo bien, hacían todo bárbaro. Ese es el límite que nos marcamos: el kirchnerismo. Creo que es una coincidencia de fondo muy grande. Después vemos, hay minucias, hay detalles.

– ¿No pidió el teléfono de Sebastián Etchevehere? Ahora que se cayó de la Anses y está como en un limbo para sumarlo.

-No, la verdad que no se me había ocurrido. Pero, bueno, tocó enfrentarlo en la contienda provincial. Fue lindo. Bueno, nos dieron una idea. Tomo nota.

– ¿Los candidatos de Frigerio para la Legislativa pueden ser actuales integrantes del gabinete o son lugares donde no se debe tocar nada de lo que está?

– ¡Qué pregunta! Yo creo que los candidatos, y no es por repetir un cliché, tienen que salir de la madurez del acuerdo de cuáles son los candidatos que mejor representan la voluntad electoral. Pero, creo que hay ministros muy buenos y probos que pueden representarnos en las listas. Creo que nadie es intocable, obviamente, menos quien les habla. Todos somos parte de un equipo, que el DT es el gobernador, es el que marca la estrategia. Y creo que a veces un jugador rinde más en un lugar y lo necesitás en otro lugar. Y creo que hay que estar dispuestos a esto y ser humildes. Porque el cuerpo es superior a cada una de las partes y nosotros somos un cuerpo. Creo que podrían salir de ahí también.

Justificación de viaje a Europa por parte de una funcionaria

– ¿Habla seguido con la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese?

-Tengo un nuevo diálogo.

– ¿Está en el país la profesora?

-Entiendo que no, que se tomó una licencia.

– ¿Pero está bien que se tome tantos días? Más allá de que es el receso invernal… pero uno se puede tomar 5-7 días… Tenemos entendido que está en Europa desde el día que se inició el receso invernal.

-No sé qué cantidad de días se fue. Tampoco lo veo muy irrazonable, perdón dirimir una defensa a capa y a espada, pero tiene familia allá. Somos seres humanos. Entiendo que tiene derecho a su familia. No es que se va todos los meses. Realmente no sé cuántos días se tomó. Yo también, no es por usar un poco esta argumentación, pero estamos en el receso invernal. No es que se fue en medio de un conflicto gremial, de un conflicto… Es una mujer que trabaja mucho. Si no me equivoco, tiene una hija viviendo allá hace muchísimos años.

Cambios en el gabinete

– ¿Está conforme con todos los funcionarios de su estructura de gobierno? ¿No habrá cambios en próximas semanas? Porque tanto diciembre como julio siempre fueron propicios para renovar los planteles.

-Si estuviera plenamente conforme, sería un mediocre. Insisto, creo que los gobiernos son perfectibles porque no son perfectos. Y con el contexto que nos tocó… La verdad, no imaginamos jamás un contexto tan difícil. Con un contexto donde la coparticipación cayó, pero también, insisto, con un estado provincial que no sabíamos que estaba tan complicado. Había casi una hecatombe. Pero, creo que obviamente hay lugares que pueden dar más. Lo que pasa es que es una pregunta más para el gobernador que para mí. Trato de no arrogarme más facultades que la que tengo. Y la verdad es que son grandes. Y por momentos son pesadas, pero trato de levantarme todos los días y poner el lomo y lo mejor de mí. Sí creo que los equipos son perfectibles. Y el gobernador está permanentemente analizando el rendimiento de cada uno, obviamente, entre los que me incluyo. Y tomará la mejor decisión.

-Nosotros le preguntamos específicamente por su área de gobierno.

– ¡Ah! Estoy muy conforme con mi equipo. La incorporación de Julián Stoppello en Cultura en su momento para mí fue un valor agregado gigante. Hay un cambio muy marcado en la gestión de Cultura. Creo que el secretario de Trabajo (Mariano Adolfo Camoirano) también cumple un rol muy importante. Está a la altura, tiene experiencia. Tenemos el caso de Julián Maneiro (secretario de Justicia), que el gobernador le propuso un desafío mucho mayor, más grande. El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, también lo vio con buenos ojos y asumió como secretario de Justicia. Una Secretaría grande, con mucha historia, con mucho volumen, con mucho juego. Así que creo que también es producto del esfuerzo y la buena gestión de Julián en la Secretaría de Asuntos Políticos. No hay que olvidar que se cargó prácticamente con todo el equipo. Pero, creo que fue punta de lanza de lo que fue la reforma política. Histórica la boleta única, la codificación de todas las leyes electorales en una ley y de los partidos políticos. La verdad que estoy muy contento con mi equipo. Hicimos un enroque. Miguel Heft fue a la Secretaría de Articulación Política de Desarrollo Humano. Y Ricardo Vales, quien fue viceintendente de Martín Oliva (Concepción del Uruguay), se sumó a la Secretaría de Gobierno Local, también es una persona con mucha experiencia, muy profesional, con mucha enjundia. La verdad es que soy agradecido a mi equipo.

Fuente: Cuestión de Fondo / Análisis Digital