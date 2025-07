Mujer acusada de estafar con falsos viajes turísticos pidió “entendimiento y respeto” y dijo que devolverá el dinero

Una mujer oriunda de Colonia Ensayo está siendo investigada por presuntas estafas en la organización de viajes turísticos desde Paraná y zonas aledañas. Al menos 45 personas denunciaron haber abonado sumas de dinero por un tour a Mendoza, que finalmente no se concretó.

Los denunciantes aseguraron que el colectivo nunca llegó al punto de salida el pasado sábado a las 16, pese a haber abonado anticipadamente montos considerables. Según testimonios recabados por las primeras investigaciones, Carina Spahn era la responsable de organizar los viajes.

Tras la difusión de las denuncias, Spahn aseguró a Elonce que reintegrará el dinero a los damnificados “esta semana o a más tardar la próxima”, y argumentó que actualmente no se encuentra en condiciones de salud. “Tengo turno con el neurólogo este jueves”, expresó en un audio enviado a nuestro medio. Además, pidió “entendimiento y respeto”; y sostuvo: “No me escondo de nadie. Lo que hice fue de corazón, pero no estoy bien”.

La fiscal Patricia Yedro quedó a cargo de la causa y comenzó a evaluar las medidas judiciales pertinentes, entre ellas, allanamientos, localización de la denunciada y el análisis de las posibilidades de recuperar el dinero perdido.

