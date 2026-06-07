Tragedia en Santa Fe: cuatro personas murieron tras un choque entre un auto y una camioneta

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Todas las víctimas fueron hombres, aparentemente mayores de edad. En uno de los vehículos viajaba un bombero retirado que, hasta el final de sus días, brindó servicios en el cuartel de Villa Cañás

Cuatro personas murieron el viernes al mediodía en un accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta provincial 94, cerca de la localidad de Teodelina, en la provincia deSanta Fe. Los protagonistas fueron un auto y una camioneta, que terminaron volcados producto de la violencia del impacto.

El siniestro se produjo en una curva, a pocos kilómetros del ingreso a la localidad, cuando una camioneta Toyota Hilux blanca y un automóvil Chevrolet Prisma negro colisionaron violentamente. Como resultado, la camioneta quedó volcada sobre el asfalto, mientras que el auto también quedó dado vuelta en la zona de los pastizales.

En la camioneta viajaban tres hombres oriundos de Teodelina, mientras que el automóvil era conducido por un bombero retirado que seguía prestando servicios en el cuartel de Villa Cañás. Tras inspeccionarse la escena, las autoridades informaron que los cuatro ocupantes de ambos vehículos murieron en el lugar.

Luego del choque, se dispuso el corte total del tránsito en el sector afectado para permitir las tareas de peritaje y la remoción de los vehículos involucrados. De acuerdo con la información obtenida por Aire de Santa Fe, la curva pronunciada podría haber sido un factor en la colisión, aunque las causas exactas se encuentran bajo investigación.