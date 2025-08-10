Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

El chico iba a la vera de la ruta 18 en bicicleta junto a su primo de 9 años, quien sobrevivió y entró en una crisis de nervios.

Un accidente fatal ocurrió este domingo en la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 201 y terminó con la muerte de un niño de 10 años que circulaba en bicicleta. El siniestro, registrado alrededor de las 11:20, involucró a un automóvil Renault Logan negro conducido por un hombre de 69 años, oriundo de Villa Domínguez (departamento Villaguay).

Ruta 18: murió niño de 10 años tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

Según supo UNO, el vehículo se desplazaba en sentido oeste-este cuando, por causas que se investigan, colisionó con el menor, quien viajaba en la misma dirección. El niño estaba acompañado por su primo de 9 años, que iba en otra bicicleta y no fue embestido, aunque debió recibir atención médica por una crisis nerviosa.