Presentación de la 5.ª edición de «Entre Ríos, Entre Viñas»

El próximo martes 12 de agosto a las 11:00 horas, en la Casa de Entre Ríos (Suipacha 844, CABA), se realizará la presentación oficial de la quinta edición de “Entre Ríos, Entre Viñas”, encuentro que reúne a productores, enólogos y amantes del vino entrerriano.

El evento principal tendrá lugar los días 12 y 13 de septiembre en la histórica Bodega Robinson, en Concordia. Organizado por la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER), el Gobierno de la Provincia y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), busca promover la vitivinicultura local y consolidar el enoturismo como una de las propuestas distintivas de la región.

Durante la presentación en Buenos Aires se darán a conocer los detalles de la programación, que incluye degustaciones, catas guiadas, charlas con productores, música en vivo y gastronomía regional, en un marco que celebra la identidad y el potencial del vino entrerriano.