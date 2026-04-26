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Desde la implementación del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) en Entre Ríos, un total de 125 empresas presentaron proyectos con inversiones que superan los 208 millones de dólares, consolidando el interés del sector privado en herramientas que fortalecen las cadenas de valor y promueven el desarrollo productivo.

Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Desarrollo Económico a partir de un informe elaborado por la Secretaría de Industria. Según el relevamiento, el impacto del RINI podría traducirse en la generación de alrededor de 1.700 nuevos puestos de trabajo privado en la provincia.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó que esta política responde a una estrategia clara del gobierno provincial. En ese sentido, remarcó que el gobernador Rogelio Frigerio impulsa un modelo donde el Estado genera condiciones favorables para atraer inversiones, fomentar el desarrollo económico y potenciar el empleo genuino.

Por su parte, el secretario de Industria, Catriel Tonutti, señaló que el sector empresarial comprendió rápidamente los beneficios del régimen. “Cada proyecto implica más empleo privado, que es nuestra prioridad”, afirmó.

Distribución de inversiones por sectores y regiones

Los proyectos abarcan una amplia variedad de rubros, entre ellos transporte, industria, salud, turismo, economía circular, conectividad mediante fibra óptica y producción agropecuaria, incluyendo cría de aves y cerdos.

En cuanto a la distribución territorial, el departamento Paraná concentra el 37,9% de las inversiones. Le siguen Gualeguaychú (18,8%), Gualeguay (11,9%), Federación (11,5%), Diamante (10,3%) y Colón (7,7%), mientras que el resto se distribuye en La Paz.

El rol del sector privado

Desde el ámbito empresarial también valoran el impacto del RINI. Un ejemplo es el caso de la empresa Internet Services, de Gualeguay, cuyo director, Patricio Seoane, destacó que los beneficios fiscales del régimen permitieron ampliar significativamente su proyecto de inversión.

“La aprobación del RINI fue un empujón clave. Pasamos de un desarrollo limitado a cubrir toda la ciudad”, explicó.