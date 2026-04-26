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En una reciente sesión en la Cámara de Diputados, el legislador concordiense Dr. Enrique Cresto (Unión por la Patria) lanzó un duro descargo contra las políticas actuales, denunciando un intento de silenciar a la oposición y alertando sobre la crítica situación social que atraviesa la provincia y el país. Cresto inició su intervención señalando una persecución política y mediática contra el peronismo. “Esto es lo que intentan frenar demonizando a los dirigentes y al Partido Justicialista; intentan sacar de la cancha a quienes alzan la voz por los sectores postergados”, afirmó, subrayando que incluso dentro del Poder Legislativo se busca impedir los reclamos de los representantes del pueblo.

Alerta por la economía y el empleo

El diputado fue tajante al describir la situación económica, calificándola como la «transferencia más grande de la historia» desde los sectores más vulnerables y medios hacia la cima de la pirámide.

Cresto aportó cifras alarmantes sobre el panorama nacional y provincial:

300.000 puestos de trabajo perdidos en Argentina.

en Argentina. 24.000 PyMEs que han cerrado sus puertas.

sus puertas. Desmentida sobre la absorción de empleo público por el sector privado: «No ocurrió en una economía floreciente como prometieron».

Crisis social e «implosión» intrafamiliar

Uno de los puntos más sensibles de su discurso fue la advertencia sobre los efectos sociales del retiro del Estado. Cresto mencionó que se está produciendo una «implosión social intrafamiliar», evidenciada en el aumento de casos de:

Violencia de género.

Suicidios.

Proliferación de adicciones.

«El Estado se está retirando cuando más se lo necesita. Cuando la clase media no puede pagar la prepaga y recurre al sector público, este está siendo desfinanciado», sentenció.

Salud Pública: El Plan Sumar y la situación de los centros de salud

El legislador apuntó directamente contra la gestión de salud en Entre Ríos, acusando al oficialismo de haber mentido sobre la continuidad de programas nacionales. «Le mintieron a todos los centros de salud de la provincia cuando dijeron que el Plan Sumar iba a continuar. Eso fue mentira y hoy los centros de salud se caen a pedazos», denunció.

El llamado al Gobernador y la defensa del proyecto

Finalmente, Cresto defendió la presentación de proyectos de resolución como una herramienta vital para visibilizar las asimetrías regionales. Instó al Gobernador a ser «inteligente» y aprovechar estas voces parlamentarias para gestionar ante Buenos Aires.

«Este bloque ha sido una oposición constructiva, pero si piensan que van a mandar a comisión cada proyecto de resolución para estudiarlo cuando ya hemos recorrido el territorio y nos hemos comprometido con la gente, se equivocan. Hoy no hay gestión que valga, nadie escucha y nadie resuelve nada», concluyó el diputado.