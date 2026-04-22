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Reforma electoral , la política argentina podría estar a punto de vivir uno de sus cambios más profundos en décadas. El Gobierno envió al Senado una reforma electoral que promete terminar con privilegios históricos, reducir el gasto público y exigir estándares más altos a quienes buscan cargos de poder.

El dato que más sacude el tablero: se eliminan las PASO. Sí, las elecciones primarias dejarían de existir tal como se conocen, poniendo fin a un sistema que durante años obligó a millones de argentinos a financiar internas partidarias con sus impuestos. A partir de ahora, cada partido deberá arreglar sus propias diferencias puertas adentro.

El documento que se pondrá a debate en los próximos meses también modificará la Ley de Financiamiento sobre los Partidos Políticos

Pero eso no es todo.

El proyecto incorpora la llamada “Ficha Limpia”, una medida que podría marcar un antes y un después: cualquier dirigente con condena en segunda instancia por delitos graves quedará automáticamente fuera de las elecciones. La política, bajo esta propuesta, ya no sería refugio para quienes tienen cuentas pendientes con la Justicia.

Otro cambio fuerte apunta al corazón del sistema: el dinero. La reforma busca cortar con los fondos en negro que históricamente rodearon las campañas. Se prohíben los aportes anónimos y se exige que cada peso tenga origen claro y verificable. Más control, más transparencia, menos oscuridad.

Además, se implementaría la boleta única en papel, un sistema más simple y económico que promete agilizar la votación y reducir irregularidades. Menos boletas, menos costos, más claridad para el votante.

La iniciativa también sube la vara para los partidos políticos: ya no será tan fácil crearlos ni sostenerlos sin respaldo real. Se exigirán más afiliados, más actividad y resultados concretos para seguir vigentes. El objetivo es claro: terminar con los llamados “sellos de goma”.

En paralelo, se endurecen las reglas de campaña. Habrá sanciones para quienes se adelanten a los tiempos establecidos y se limitará el uso del Estado en períodos electorales, buscando evitar ventajas indebidas.

El mensaje detrás de la reforma es contundente: una política más austera, más transparente y con menos margen para prácticas cuestionadas.

Ahora, el debate se traslada al Congreso, donde comenzará una negociación clave que definirá si este proyecto se convierte en ley y cambia definitivamente la forma en que se elige el poder en Argentina.

Durante los 25 días anteriores a la elección, quedarán prohibidos los actos inaugurales de obra pública, lanzamientos de planes estatales y cualquier actividad oficial que pueda influir en la voluntad del electorado. La publicidad gubernamental no podrá favorecer ni desalentar el voto por ninguna agrupación o candidato.

En el capítulo de financiamiento partidario, la reforma establece que los aportes estatales solo serán destinados a partidos reconocidos y prohíbe donaciones anónimas, de empresas concesionarias, sindicatos, personas extranjeras o individuos procesados o condenados por delitos graves. Al menos 10 % de los fondos públicos deberán destinarse obligatoriamente a capacitación e investigación. Todos los movimientos financieros deberán realizarse a través de una única cuenta bancaria por distrito, bajo la supervisión de la Justicia Electoral y la Cámara Nacional Electoral.

El total de aportes permitidos por persona física o jurídica no podrá superar el 35 % del límite fijado por el módulo electoral y la cantidad de electores. Además, la normativa exige la presentación detallada de gastos de campaña, incluyendo el material difundido en internet y redes sociales, con la obligación de discriminar por rubros como administración, publicidad, alquiler de sedes, encuestas, transporte y otros conceptos estrictamente vinculados a la elección.

La reforma establece que el financiamiento público se dividirá en dos partes: el 20 % se asignará en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos, mientras que el 80 % restante será distribuido de manera proporcional a la cantidad de votos obtenidos por cada partido en la última elección de Diputados Nacionales, siempre que hayan alcanzado al menos el 1 % del padrón electoral. Este esquema busca combinar criterios de igualdad y representatividad en la asignación de fondos estatales para el funcionamiento partidario.

Además, incorpora una disposición que impide a las agrupaciones políticas la contratación de servicios prestados por personas extranjeras. Esta restricción abarca cualquier tipo de servicios requeridos por los partidos en el desarrollo de sus actividades, con el objetivo de limitar la injerencia o influencia externa en el funcionamiento y financiamiento de la vida partidaria nacional.

Una novedad que se incorpora es que tampoco será obligatorio el debate presidencial.

En el plano internacional, la reforma suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha electoral simultánea en todo el bloque, denominada “Día del Mercosur Ciudadano”. Mientras tanto, los representantes argentinos serán designados por la Cámara de Diputados, respetando la proporcionalidad política y percibiendo únicamente viáticos por asistencia.

Los partidos políticos ya existentes contarán con plazo hasta el 30 de junio de 2027 para adecuar su funcionamiento a las nuevas disposiciones. También se prevén restricciones para la designación de personas inhabilitadas en altos cargos ejecutivos, cuerpos colegiados y empresas estatales.