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La Justicia detectó coimas de hasta un 15% en las SIRA, el sistema de importaciones implementado durante la gestión de Sergio Massa en el gobierno de Alberto Fernández. En la causa aparece mencionado el entrerriano Guillermo Michel, actual diputado nacional, aunque sin imputación confirmada hasta el momento.

Investigación judicial por coimas en las SIRA

Una investigación que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Franco Picardi, comenzó a revelar el presunto funcionamiento irregular del sistema SIRA.

El expediente, que se encuentra bajo secreto de sumario, apunta a un esquema de coimas en las SIRA para acceder a autorizaciones de importación y al dólar oficial.

Según trascendió, al menos cuatro empresarios habrían pagado sobornos de entre el 10% y el 15% para destrabar operaciones. Las maniobras investigadas superan los 3,5 millones de dólares y corresponden a importaciones reales.

El caso, que permanece bajo secreto de sumario hasta este jueves, apunta a un presunto esquema de coimas para acceder a autorizaciones de importación y al dólar oficial.

De acuerdo con lo difundido por el diario La Nación, el expediente, que lleva varios meses en curso, ya identificó al menos a cuatro empresarios que habrían pagado sobornos de entre el 10% y el 15% para obtener permisos.

Las operaciones bajo sospecha superan los 3,5 millones de dólares y, según fuentes vinculadas a la causa, se trataría de importaciones reales y no simuladas.

La investigación está a cargo del fiscal Franco Picardi, quien avanzó con una serie de medidas para reconstruir el circuito de autorizaciones y detectar responsabilidades.

Entre ellas, solicitó informes urgentes a la Aduana, la Secretaría de Comercio y el Banco Central, además de requerir el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas físicas y jurídicas.

En el marco de estas diligencias, se realizaron cerca de 30 allanamientos y se incorporaron testimonios, junto con teléfonos celulares aportados por funcionarios ya imputados en la causa.

Hasta el momento, fueron señalados cinco integrantes del área de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central: Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García.

También fueron imputados empresarios vinculados a casas de cambio, entre ellos Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles, quienes habrían participado en las maniobras investigadas.

El expediente tuvo un origen distinto al actual. En una primera etapa, el fiscal Picardi investigaba a Piccirillo tras una acusación de Hauque, quien lo señaló por haberle plantado una prueba en el marco de una deuda de seis millones de dólares. A partir de ese conflicto, la pesquisa se amplió y derivó en el análisis del sistema SIRA.

Las SIRA de Massa y el kirchnerismo

Las SIRA, Sistema de Importaciones de la República Argentina, habían sido anunciadas en octubre de 2022 por el entonces ministro de Economía Sergio Massa, junto a Guillermo Michel en la Aduana y Matías Tombolini.

🧩 ¿Qué pasa con Guillermo Michel?

Guillermo Michel (ex titular de Aduana y dirigente entrerriano) aparece en el debate por su rol en el sistema durante la gestión, no necesariamente como imputado en esta causa.

Hasta ahora, no hay confirmación pública de que esté imputado en esta investigación específica (según la información disponible).

De hecho, en causas previas vinculadas a SIRA: fue sobreseído y la Justicia descartó delitos en expedientes anteriores.

Algunas notas y análisis lo mencionan como figura cercana al manejo del sistema, lo que lo coloca en el radar político y mediático, pero eso no equivale a una acusación formal.

En ese momento, el Gobierno de Alberto Fernández sostuvo que el mecanismo buscaba evitar “avivadas” de empresas que aprovechaban la brecha cambiaria cercana al 100% entre el dólar oficial y los tipos de cambio alternativos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el sistema comenzó a ser cuestionado por sus irregularidades y ahora enfrenta sospechas judiciales que podrían redefinir su evaluación.

La causa apunta a determinar si, detrás de un esquema que se presentó como una herramienta de control y transparencia, operó un circuito paralelo de pagos ilegales para acceder a divisas al tipo de cambio oficial.

Con el levantamiento del secreto de sumario previsto en las próximas horas, se espera que se conozcan más detalles sobre el alcance de la investigación y los posibles involucrados en una de las causas más sensibles vinculadas a la política económica del anterior gobierno kirchnerista.