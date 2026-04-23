DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

En tiempos donde la gestión pública suele debatirse entre la urgencia y la improvisación, hay decisiones que, aunque puedan parecer pequeñas en escala, reflejan con claridad el rumbo de una administración. La reciente incorporación de un nuevo equipo odontológico en el Centro de Salud María Auxiliadora de Yuquerí Chico es una de ellas.

No se trata solamente de sumar tecnología. Se trata, en esencia, de una forma de gobernar. La adquisición, realizada con fondos propios del municipio, habla de una administración que prioriza, ordena y ejecuta. En otras palabras, una gestión equilibrada y bien manejada, como la que viene desarrollando el intendente Javier Goldin.

Invertir sin recurrir al endeudamiento, fortalecer los servicios esenciales y responder a demandas concretas de la comunidad no es fruto del azar. Es el resultado de planificación, criterio y una lectura clara de las necesidades reales de los vecinos. En este caso, la salud pública vuelve a ubicarse en el centro de la escena, no desde el discurso, sino desde los hechos.

También es justo destacar el rol de quienes llevan adelante la tarea cotidiana. La directora del Centro de Salud, Lorena Tribulatti, junto al odontólogo Dr. Hugo Bordacçhar, han sido piezas clave para concretar esta mejora. Su trabajo demuestra que cuando la conducción política y los equipos técnicos funcionan en sintonía, los resultados llegan.

El nuevo equipamiento no solo optimizará la calidad de las prestaciones odontológicas, sino que permitirá ampliar la capacidad de atención, reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de cada vecino que acude al sistema público de salud.

Pero más allá del equipamiento en sí, lo que se pone en valor es un modelo de gestión. Uno que combina equilibrio fiscal con sensibilidad social, eficiencia administrativa con cercanía. En definitiva, una manera de gobernar que entiende que cada inversión, por más puntual que sea, impacta directamente en la vida cotidiana de las personas.

Porque cuando la gestión es ordenada, transparente y enfocada en la gente, los resultados no solo se anuncian: se ven, se usan y se agradecen. Y en Estancia Grande, ese camino parece estar claramente trazado.