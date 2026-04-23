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Este jueves, la Cooperativa Eléctrica de Concordia realizó la puesta en marcha del sistema de generación solar, en un acto donde también se anunciaron importantes avances en infraestructura y servicios.

El encuentro comenzó con las palabras del presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), José Bernardo Álvarez, quien destacó el esfuerzo y compromiso de la entidad local. Subrayó que las cooperativas no solo brindan servicio eléctrico, sino que han ampliado sus prestaciones a áreas como internet y otros servicios esenciales, adaptándose a las necesidades de la comunidad.

Álvarez valoró además la inversión en equipamiento, como la incorporación de vehículos, señalando que representan herramientas fundamentales para mejorar la calidad del servicio y la respuesta ante contingencias. En ese sentido, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre cooperativas, municipios y los distintos niveles del Estado para afrontar el contexto de incertidumbre y garantizar mejores servicios.

Reseña histórica

Luego, el intendente Francisco Azcué resaltó la importancia del trabajo articulado entre el Estado, las cooperativas y las instituciones intermedias, afirmando que “la ciudad es de todos” y que el desarrollo debe construirse de manera conjunta.

Recordó que durante la pandemia se impulsó el desarrollo de la fibra óptica en la ciudad y destacó el rol pionero de la cooperativa en la prestación de internet. También valoró el esfuerzo actual en un contexto económico complejo, donde —según indicó— la innovación, la eficiencia en la administración de recursos y la inversión adquieren un valor aún mayor.

El jefe comunal señaló además que Concordia lleva adelante el plan de infraestructura más importante de su historia, con una inversión superior a los 15 millones de dólares, y remarcó la necesidad de crecer de manera sostenible, incorporando energías renovables como la solar.

Asimismo, hizo referencia a proyectos estratégicos como la subestación transformadora, que permitirá fortalecer el abastecimiento energético y mejorar las condiciones para atraer inversiones y generar empleo.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, Marcelo Espinelli, expresó su emoción por la concreción del proyecto, destacando que es el resultado de años de planificación y trabajo.

Espinelli remarcó el valor histórico del lugar donde se desarrolló la obra, recordando que allí comenzó la generación de energía en la ciudad en 1939, pocos años después de la fundación de la cooperativa en 1933. En ese marco, señaló la evolución del sistema energético local, desde los primeros motores diésel hasta la actual incorporación de energía fotovoltaica.

También destacó que la obra fue realizada por una empresa de la provincia y puso en valor el avance tecnológico alcanzado, asegurando que la cooperativa se encuentra a la altura de las mejores del país.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de dirigentes y autoridades, señalando que su presencia representa un respaldo importante para continuar avanzando en proyectos que mejoren los servicios y la calidad de vida de la comunidad.