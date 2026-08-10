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Por Redacción

Las redes sociales suelen ser un arma de doble filo para la política. Lo que para un entorno cerrado o un grupo de seguidores entusiastas nace como una “prueba piloto” o un ensayo táctico para instalar una futura postulación, rápidamente puede transformarse en un contundente baño de realidad. Esto fue precisamente lo que dejó al descubierto un reciente sondeo informal volcado a las plataformas digitales, donde se planteaba un hipotético escenario electoral mano a mano entre el actual gobernador Rogelio Frigerio y el exintendente concordiense Enrique Cresto .

El resultado de la interacción no solo fue desfavorable para el intento de posicionamiento del espacio peronista referenciado en Cresto, sino que expuso una resistencia estructural que roza el 84% de inviabilidad . La aplastante mayoría de los comentarios no solo inclinó la balanza de manera explícita hacia la figura del actual mandatario provincial, sino que reactivó un fuerte malestar social ligado a la “herencia política”, la hegemonía de apellidos tradicionales y el reclamo de una renovación dirigencial que el electorado entrerriano parece exigir con cada vez más firmeza.

El ensayo —que buscaba medir el agua en la pileta rumbo a los próximos turnos electorales— terminó desarrollando un escenario sumamente complejo para el peronismo tradicional: la ciudadanía que interactúa en el espacio público digital muestra un marcado rechazo hacia la repetición de figuras históricas. Aunque la gestión actual de Frigerio tampoco está exenta de críticas por el contexto socioeconómico general, la contundencia de las respuestas demuestra que apelar a fórmulas o nombres del pasado inmediato genera una reacción adversa inmediata.

Medir pretensiones en las plataformas sirve para tomar el pulso social sin edulcorantes. Y el mensaje que arrojó la red fue categórica: antes de pensar en candidaturas o proyectos de gobernación, la dirigencia política deberá registrar que el electorado ya no tolera las pruebas de ensayo ni los nombres heredados sin una auténtica autocrítica y renovación de cara a la sociedad.

En Analisis Litoral hicimos un pequeña evalucion para demostra lo que afirmamos en la presente nota y asi exponer la realidad que expone estos “ensayos” a verdadero clima de opinion se los entrerrianos, en un solo canal de chat que utilizaron para hacer este ensayo.

Análisis de Reacción y Distribución de Tendencias

Sobre un total de 80 comentarios analizados en el sondeo en redes sociales:

Apoyo explícito a Rogelio Frigerio: 39 comentarios ( 48,75% )

39 comentarios ( ) Apoyo explícito a Enrique Cresto: 7 comentarios ( 8,75% )

7 comentarios ( ) Rechazo o señalamientos críticos hacia Cresto / dinastía política: 16 comentarios adicionales directos ( 20,00% )

16 comentarios adicionales directos ( ) Rechazo a ambos / “Ninguno” / Tercera opción: 12 comentarios ( 15,00% )

12 comentarios ( ) Críticas excluyentes a Frigerio / Gestión actual: 6 comentarios ( 7,50% )

Porcentaje de rechazo/Inviabilidad hacia Cresto: Si se suman las preferencias directas por el actual gobernador ( 48,75% ), los votos explícitamente negativos o de rechazo a la figura de Cresto/legado familiar ( 20,00% ) y las posturas de desgaste/rechazo general a la vieja política ( 15,00% ), la barrera de resistencia hacia una candidatura de Enrique Cresto alcanza un 83,75% dentro de la interacción del muestreo.

Fuente: Análisis Litoral

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