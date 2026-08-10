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Por quinto año consecutivo, el Gobierno de Entre Ríos acompaña a la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER) en acciones destinadas a fortalecer la producción vitivinícola y el enoturismo provincial.

En ese marco, se desarrolló una nueva jornada de capacitación en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en Oro Verde, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Destinada a productores vitivinícolas, integrantes del sector, y estudiantes de Agronomía de la UNER, la actividad estuvo a cargo del especialista uruguayo Andrés Passadore. Abordó contenidos vinculados a la producción vitícola y al enoturismo, con el objetivo de brindar conocimientos técnicos y herramientas que contribuyan al fortalecimiento de la actividad en la provincia.

La jornada forma parte de un ciclo de cuatro capacitaciones que se desarrollarán en distintos puntos de Entre Ríos en el marco del trabajo conjunto entre AVER, el Gobierno provincial y el CFI. Además, contempla instancias de acompañamiento intrafinca a cargo de la consultora de asesoramiento integral vitivinícola Viteno, que permiten trabajar directamente junto a los productores sobre las características y necesidades particulares de cada establecimiento.