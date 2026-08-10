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Fernando Javier Cappi tenía 32 años y falleció luego de haber realizado un salto que terminó con un mal aterrizaje producto de las fuertes ráfagas de viento. Su novia, que estaba en el lugar, registró imágenes de esa última pirueta

La muerte de Fernando Javier Cappi, un joven de 32 años que falleció cuando practicaba kitesurf en la laguna Setúbal, conmocionó a la comunidad deportiva de Santa Fe. Se trató de un trágico final para alguien reconocido en al región por su vasta experiencia en este deporte.

El accidente ocurrió el jueves 6 de agosto cerca de las 17:15 en la zona de El Chaquito, un sector frecuentado por aficionados a los deportes náuticos. Cappi realizaba maniobras sobre el agua cuando cayó y desapareció de la superficie por motivos que todavía son investigados.

Su novia, la ex campeona argentina y sudamericana de lanzamiento de martillo Karina Moya, se encontraba en la orilla registrando algunos de sus saltos con el celular cuando, sin saberlo, capturó los últimos segundos antes de que el deportista desapareciera.

“¿Dónde estás gordito? No te veo”, se escucha decir a la joven mientras intenta localizar en el agua a Cappi, que llevaba un casco amarillo. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Moya reportó la situación y se activó un operativo de búsqueda encabezado por la Prefectura Naval Argentina que incluyó rastrillajes en la laguna y zonas aledañas.

Finalmente, el viernes al mediodía los rescatistas encontraron el cuerpo en el canal de derivación frente al Club Náutico El Quillá, a unos 15 kilómetros del lugar donde había sido visto por última vez.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Laura Urquiza, quien ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Experimentado instructor



Cappi tenía 32 años, era oriundo de Santa Fe y practicaba kitesurf de manera profesional. Había creado su propia escuela y era reconocido entre quienes hacen este deporte por su rigurosidad a la hora de navegar: como lo hacía siempre, la tarde en la que desapareció llevaba casco, chaleco salvavidas y botas, junto con todo el equipamiento de seguridad necesario para realizar kitesurf.

La mañana del jueves del accidente había estado marcada por una tormenta y fuertes ráfagas de viento que llegaron a soplar a 70 kilómetros por hora en la región. Por la tarde las condiciones habían mejorado y, según quienes conocen la zona, la laguna estaba navegable.

La muerte de Cappi provocó un fuerte impacto entre quienes integraban la comunidad del kitesurf en Santa Fe. Esa tarde, varias personas habían practicado windsurf y kitesurf en la laguna y Fernando había llegado desde Rosario cuando ya no quedaban otros deportistas en El Chaquito.

“Fue una desgracia, un accidente, algo lo arrastró para abajo. Era muy meticuloso con la seguridad, respetaba las normas. Le pasó a la persona más preparada que había en el kite”, dijo en diálogo con Aire de Santa Fe Diego Sixto, profesor de educación física y experto en este deporte que conocía a Cappi, apodado como “El chino”.

Cappi tenía experiencia practicando kitesurf y siempre utilizaba los elementos de seguridad necesarios.

Una de las hipótesis apunta que Cappi no habría podido desprenderse a tiempo del barrilete. Según Sixto, cuando el joven cayó al agua dos de las cuatro líneas del kite quedaron por debajo de la superficie: “Cuando él cae, de las cuatro líneas que tiene el kite dos le quedan abajo, él lucha y no lo larga rápido, debe haber sabido que estaba enganchado”, señaló.

A esto se sumaba la presencia de camalotes y palos arrastrados por los cursos de agua que alimentan la laguna.

Durante las primeras horas de búsqueda fueron localizados parte de los elementos utilizados por el deportista. Sin embargo, no hubo noticias sobre su paradero hasta el día siguiente, cuando se confirmó el fatal desenlace que motivó los mensajes de despedida de sus allegados y de la Asociación Argentina de Kite.

La Asociación Argentina de Kite lamentó la muerte de Cappi.

La investigación intenta determinar con precisión qué ocurrió durante los instantes finales de la navegación. Las autoridades buscan reconstruir la secuencia completa del accidente y establecer las circunstancias que derivaron en la muerte del deportista.