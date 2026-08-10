Caompartir la informacion

Integrantes de La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo alertaron sobre la crítica situación prestacional del PAMI. Advirtieron que 14 mil afiliados podrían perder la atención en el Sanatorio Concordia y criticaron duramente la inacción del Concejo Deliberante local.

En declaraciones al programa Punto de Inflexión (Radio Rivadavia Concordia 106.1), representantes de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo rompieron el silencio sobre la crisis del sistema de salud en la ciudad. Durante la entrevista, José Ramón Cabrera y Jorge “Bebe” López manifestaron su profunda preocupación por el futuro de las prestaciones sanitarias y apuntaron contra los representantes políticos y la Corporación Médica.

La amenaza sobre 14 mil cápitas del PAMI

Según explicaron los dirigentes, el conflicto central radica en la continuidad del convenio entre el Sanatorio Concordia y el PAMI. López advirtió que el centro de salud privado analiza rescindir el contrato a partir del 1° de septiembre debido a diferencias presupuestarias, lo que dejaría sin cobertura a 14.000 afiliados en la región.

«Si se cae el contrato, todo terminaría derivándose al Hospital Masvernat, que ya está abarrotado. Perderíamos entre 40 y 50 camas de internación disponibles en el sanatorio», señalaron.

Actualmente, las restricciones en el sanatorio ya se hacen sentir: solo se atienden urgencias extremas bajo un sistema de semáforo en guardia que posterga o rechaza atenciones de menor complejidad. A esto se suma el complejo panorama financiero del nosocomio privado, que —según revelaron— estaría pagando sueldos en cuotas a sus 140 trabajadores y podría ingresar en concurso de acreedores en octubre.

Fuertes críticas al Concejo Deliberante y a la Asociación Médica

Uno de los puntos más álgidos del reclamo fue la falta de respuesta de los ediles locales. Desde la Mesa Coordinadora señalaron que el pasado 6 de julio presentaron notas formales en cada despacho del Concejo Deliberante para alertar sobre la situación, sin recibir respuesta alguna de ningún bloque parlamentario.

Falta de empatía: Cuestionaron la pasividad de los concejales, acusándolos de actuar con indiferencia ante la problemática de los adultos mayores: “Piensan que nunca van a llegar a viejos”.

El rol de la Asociación Médica: Señalaron a la entidad médica local por poner trabas prestacionales y obstaculizar la descentralización de la salud pública, al tiempo que responsabilizaron al sector por el vaciamiento de insumos en nosocomios históricos.

Convocatoria a la Plaza 25 de Mayo

En el marco del plan de lucha que llevan adelante todos los miércoles, los referentes anunciaron una actividad especial para este lunes a las 16:00 horas en el gazebo de la Plaza 25 de Mayo. En el lugar se hará presente la diputada nacional Marianela Marclay para brindar un informe público sobre las gestiones realizadas a nivel nacional respecto a las prestaciones del PAMI.

Finalmente, los manifestantes invitaron a toda la comunidad a sumarse a la jornada para visibilizar el reclamo y exigir soluciones urgentes a las autoridades locales, provinciales y nacionales.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia. (Sábados de 9 a 12 hs)

Redacción: 7Páginas.