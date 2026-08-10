Caompartir la informacion

Sobre las 7:34 de la mañana de este 10 de agosto se reportó un fuerte temblor en Colombia. De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.4, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

El reporte publicado por la entidad técnica ubicó el epicentro del evento sísmico en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros. El movimiento fue percibido en diferentes regiones del país.

Debido a esto, Manizales sería uno de los lugares donde se han reportado posibles afectaciones tras el fuerte sismo.

¿Qué daños se han reportado en Manizales?

Varios daños materiales han sido reportados en Manizales, entre ellos, posibles afectaciones en la Catedral Basílica Metropolitana, donde se habrían presentado columnas caídas, así como daños en edificios de sectores como El Cable.

De hecho, en este último sector, un edificio habría presentado un colapso, mientras que los escombros de otra estructura habrían caído sobre un vehículo rojo, reduciéndolo a escombros.

Por su parte, las autoridades continúan verificando la situación para establecer el balance de daños y determinar si existen personas afectadas por el movimiento telúrico.

Finalmente, hasta el momento, las autoridades no han reportado heridos ni fallecidos. Se espera que en los próximos minutos se confirme la totalidad de los daños causados.