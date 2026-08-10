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De La Espriella entregó un balance tras el terremoto de 7,4 de magnitud que azotó a Colombia.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, se pronunció este lunes 10 de agosto ante los medios de comunicación sobre el terremoto de 7,4 de magnitud que azotó a su país este lunes.

De La Espriella indicó que la prioridad en estas horas claves tras el sismo son los rescates de personas que permanecen bajo los escombros y se encuentran con vida.

“Rescatar a las personas que están bajo escombros es la prioridad”, aseveró el mandatario quien se juramentó el pasado viernes 7 de agosto en una ceremonia que tuvo lugar en Cali.

De La Espriella aseveró que hasta este mediodía de este lunes ha tenido información de al menos 111 muertos como consecuencia del sismo.

El presidente colombiano también habló de 87 heridos, 1575 viviendas averiadas, 37 casas destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos afectados, 17 centros comunitarios afectados, 18 vías averiadas, seis aeropuertos afectados y sin operación, y otro aeropuerto con una pista afectada, en lo que es un balance provisional.

Más temprano Abelardo de la Espriella había declarado el desastre nacional tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias ciudades del país.

La medida fue anunciada después de una reunión realizada en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde las autoridades analizaron el impacto del sismo y las principales afectaciones registradas en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

La declaratoria de emergencia permite al jefe de Estado adoptar medidas extraordinarias frente a situaciones graves que puedan poner en riesgo la economía, el orden social, el medioambiente o la estabilidad del país.