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Oscar Vega era buscado desde el jueves, cuando su familia perdió todo contacto con él. Fue localizado durante la madrugada del sábado en un Chevrolet Prisma estacionado cerca del último lugar donde había sido visto.

Hallazgo con misterio

El hallazgo ocurrió este sábado alrededor de la 1.45, aunque la información trascendió durante el domingo. Integrantes de la Brigada Motorizada llegaron hasta calle Espora al 1300 después de recibir un llamado que alertaba sobre una persona aparentemente desmayada.

Al arribar, los agentes encontraron a Oscar Vega sentado en el asiento del acompañante de su Chevrolet Prisma. Intentaron realizarle algunas preguntas, pero el hombre no respondió, por lo que solicitaron inmediatamente una ambulancia.

Hospitalizado

Ante la posibilidad de que hubiera sufrido un problema de salud, Vega fue derivado para someterse a estudios. Hasta el momento, no se comunicó oficialmente qué ocasionó su estado ni cuánto tiempo permaneció dentro del vehículo.

La identidad fue confirmada cuando una de sus hijas se presentó en el lugar e informó que su familia lo buscaba desde hacía casi 72 horas. El automóvil estaba estacionado a pocas cuadras del punto donde había sido visto por última vez.

La desaparición había sido denunciada el jueves, luego de que Vega realizara una compra en un comercio de electrodomésticos ubicado sobre Presidente Roca al 1400, en el centro de Rosario.

Búsqueda familia

Desde ese momento, sus familiares no volvieron a tener noticias sobre su paradero. Tampoco podían localizar el Chevrolet Prisma en el que se había retirado del comercio.

Una de sus hijas había explicado que el ingeniero no acostumbraba a ausentarse sin avisar y que no atravesaba problemas familiares conocidos. Durante la búsqueda, sus allegados recorrieron hospitales y dependencias policiales sin obtener información.

La aparición permitió finalizar el operativo desplegado en Rosario, aunque todavía resta determinar qué ocurrió durante los días en los que Vega permaneció desaparecido. La investigación continúa mientras se aguardan precisiones sobre su estado de salud.