Pobreza: Radicales apuntaron contra el PJ y cuestionaron el modelo de asistencialismo que “transformó a Concordia en una ciudad dependiente”

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Miguel Dobler y Felipe Mattio, integrantes de la agrupación radical Alem, participaron del programa Punto de Inflexión de Radio Rivadavia Concordia, donde analizaron la situación política y social de la ciudad. Cuestionaron el modelo de asistencialismo y empleo público que, según plantearon, se consolidó durante años de gobiernos justicialistas, y remarcaron la necesidad de recuperar una Concordia productiva que genere trabajo genuino. También ratificaron su respaldo a la continuidad del intendente Francisco Azcué.

Durante la entrevista, los dirigentes radicales Miguel Dobler y Felipe Mattio se refirieron a la situación de Concordia, al presente de la Unión Cívica Radical y a los desafíos de cara a los próximos años.

Uno de los principales ejes de la conversación fue la problemática de la pobreza y la falta de empleo genuino. En ese sentido, señalaron que el radicalismo observa con preocupación la situación social de la ciudad y consideraron necesario avanzar hacia un modelo basado en la producción y el trabajo, en lugar de profundizar la dependencia de la asistencia estatal.

Dobler sostuvo que Concordia históricamente fue una ciudad productiva y que, con el paso de los años, se produjo una transformación que generó mayores niveles de demanda de empleo y asistencia.

“Concordia es una ciudad que ha vivido una transformación, que Concordia es una ciudad productiva”, expresó, para luego remarcar que el desafío es encontrar “un nuevo rumbo con respecto a lo productivo, a la transformación de la sociedad en una ciudad que genere empleo genuino, no planes sociales gubernamentales”.

En la misma línea, cuestionó que el Estado sea utilizado como una fuente permanente de empleo y apuntó especialmente contra el crecimiento de la estructura municipal durante anteriores gestiones.

Según lo expresado durante la entrevista, al asumir su gestion Azcue se encontro con alrededor de 900 incorporaciones recientes a la planta municipal, situación que, según los dirigentes, tuvo impacto sobre el presupuesto y sobre la capacidad del municipio para brindar servicios.

“El Estado no tiene que ser visto solamente como generador de empleo público”

Los referentes de la agrupación Alem plantearon que uno de los cambios necesarios pasa por modificar la relación entre el Estado y la sociedad.

“Tenemos que buscar un nuevo rumbo con respecto a lo productivo”, insistieron, al tiempo que remarcaron que el objetivo debe ser generar oportunidades para que los vecinos puedan desarrollar sus propios proyectos de vida.

Mattio sostuvo que la política debe combinar eficiencia con solidaridad social, pero sin convertir la asistencia estatal en una solución permanente.

En ese sentido, planteó que quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad deben recibir acompañamiento, pero que el objetivo final debe ser generar las condiciones para que las personas puedan acceder a oportunidades y construir su propio proyecto de vida.

“Tenemos que ayudar a los que por determinadas circunstancias de la vida no han podido tener acceso a un montón de oportunidades que quizás otros sí tuvimos, pero siempre fomentando la libertad”, expresó.

Respaldo a Azcué y a la continuidad del proyecto

Durante la entrevista también hubo referencias al escenario político de cara a 2027.

Desde el Movimiento Alem remarcaron que uno de los puntos de encuentro entre los distintos sectores que integran la coalición gobernante es el respaldo a la gestión del intendente Francisco Azcué y la intención de darle continuidad al proyecto político.

“Creo que el objetivo principal es el que compartimos todos los radicales y todos los grupos que integran la coalición, que es la continuidad del proyecto político en cabeza del intendente Francisco Azcué, para seguir transformando Concordia”, manifestó Dobler.

En otro tramo de la entrevista, al ser consultados sobre las distintas agrupaciones que comenzaron a aparecer dentro del escenario político local, volvieron a remarcar que, desde su espacio, la prioridad está puesta en aportar ideas y formar dirigentes.

También hicieron referencia a la participación de sectores provenientes de distintos espacios políticos dentro de la coalición, señalando que la democracia permite que dirigentes y militantes puedan confluir detrás de determinados proyectos.

Una agrupación que busca formar nuevos dirigentes

Dobler y Mattio explicaron además los objetivos del Movimiento Alem, espacio que comenzó a reunirse hace algunos meses y que reúne a dirigentes y militantes radicales, funcionarios de la actual gestión y ciudadanos independientes.

Entre sus principales objetivos mencionaron la formación de cuadros políticos, la participación ciudadana y la incorporación de nuevas generaciones a la discusión política.

Mattio remarcó que la renovación partidaria no necesariamente tiene que ver con la edad de los dirigentes, sino con las ideas y la capacidad de interpretar las nuevas demandas de la sociedad.

“Lo nuevo y lo viejo no tiene nada que ver con la edad de las personas, sino que es una cuestión del pensamiento o las ideas que uno viene a defender”, sostuvo.

En ese sentido, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de que los jóvenes tengan un rol más activo y puedan participar en la construcción de propuestas para Concordia.

“Que participen”

Sobre el final de la entrevista, Mattio dejó un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes que actualmente no se sienten representados por los partidos políticos tradicionales.

“Que participen”, fue su respuesta, y mencionó distintos ámbitos desde los cuales se puede comenzar a involucrarse, como centros de estudiantes, cooperadoras escolares, instituciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil.

Además, invitó a los jóvenes a recorrer los barrios y conocer las obras que se están realizando, pero también a escuchar a los vecinos y conocer sus necesidades.

Desde el Movimiento Alem remarcaron que uno de sus ejes será precisamente recorrer los barrios de Concordia, descentralizar la discusión política y escuchar las demandas de los vecinos.

“Tenemos que ayudar a los políticos a tomar decisiones difíciles. Esto no es quedar bien con todo el mundo”, sostuvo Mattio, quien agregó que el rol de la política debe ser trabajar “con honestidad” y generar las condiciones para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida.

La entrevista dejó planteada así una definición política del sector: recuperar la identidad productiva de Concordia, reducir la dependencia del Estado como generador de empleo y profundizar la participación ciudadana, mientras dentro de la coalición oficialista ratifican su respaldo al proyecto encabezado por Azcué.

Fuente: programa Punto de Inflexion de radio Rivadavia Concordia

Análisis Litoral / Redaccion de 7Paginas