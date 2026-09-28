Entre Ríos sumará un punto de pesca adaptada en el río Uruguay

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La pesca adaptada se desarrolla como una propuesta de turismo deportivo que articula accesibilidad, recreación y aprovechamiento turístico de los ríos del Litoral. La iniciativa ya tuvo encuentros en Santa Fe, Paso de la Patria y La Paz.

Entre Ríos impulsará la creación de un nuevo punto de accesibilidad para la pesca adaptada, esta vez en la costa del río Uruguay, en la ciudad de Concepción del Uruguay. El anuncio fue realizado por el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, durante la presentación de “Turismo Deportivo: Pesca Adaptada en la Región Litoral”, que tuvo lugar este domingo en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT).

“Hablamos de calidad y la accesibilidad es una condición previa. No existe calidad sin accesibilidad. Aquí se entrelazan deporte, accesibilidad y turismo”, sostuvo Satto, quien destacó el trabajo realizado por La Paz para convertirse en el primer escenario entrerriano de esta iniciativa. “Entre Ríos va a poner este tema en los primeros lugares de su preocupación y ocupación”, afirmó.

La propuesta regional comenzó con un encuentro en la Laguna Setúbal de Santa Fe, continuó en Paso de la Patria, Corrientes, y tuvo su tercera edición en La Paz. Al respecto, Mariana Pérez Márquez, directora nacional de Desarrollo Turístico, destacó que se trata de un producto con un valor diferencial dentro del turismo deportivo y comprometió el acompañamiento de Nación a los encuentros que se desarrollen en el Litoral con la expectativa de que este desarrollo se extienda a otros puntos del país.

Durante la presentación, Facundo Testi, impulsor del proyecto Pesca Adaptada, explicó que la iniciativa se funda en el derecho a la recreación de las personas con discapacidad y planteó la necesidad de construir una cadena de accesibilidad en la que intervengan todos los actores. “La accesibilidad se construye con las personas con discapacidad”, sostuvo.

De la mesa de oradores también participó Adrián Ayala, director de Promoción Turística de Santa Fe, primera ciudad en realizar un encuentro de estas características.